Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Gemini Horoscope 9 February 2026: AAJ KA MITHUN RASHIFAL daily FUTURE PREDICTIONS
मिथुन राशिफल 9 फरवरी: आज परिवार में पैसों के मामले में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 9 फरवरी: आज परिवार में पैसों के मामले में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today 9 February 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Feb 08, 2026 10:38 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Today Gemini Horoscope 9 February 2026, AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल 9 फरवरी 2026: ऑफिस में रहते हुए कोई गंभीर समस्या आपके प्रेम जीवन को आज के दिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आप सभी काम पूरे करने में कामयाब होंगे। आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। आज के दिन अपने रिलेशनशिप से जुड़ी समस्याओं को ठीक करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका ऑफिस में दिन अच्छा रहे। फाइनेंशियल रूप से, आप नए फैसले लेने के लिए तैयार महसूस करेंगे। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आज परिवार में पैसों के मामले में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपने पार्टनर की मांगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। इससे आपको रिलेशन बनाए रखने में मदद मिलेगी। आपका रवैया और कमिटमेंट आपके प्रेम संबंध की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। कुछ रिश्तों में अधिकार जताने की भावना से फ्रीडम की भी जरूरत होती है। आप अपने एक्स लवर से फिर से मिल सकते हैं, लेकिन पक्का करें कि इसका असर आपके शादीशुदा जीवन पर न पड़ सके। आज का दिन मैरिड कपल्स के लिए फैमिली प्लान करने के लिए अच्छा है।

मिथुन शि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आप ऑफिस के प्रति समर्पित रहें। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रयासों को जारी रखें। आज सफलता मिलेगी, और आपको नई जिम्मेदारियां भी हासिल हो सकती हैं। जो लोग बैंकिंग, हेल्थकेयर, कानून, आईटी, लॉजिस्टिक्स, सेल्स, और एकेडमिक प्रोफाइल में हैं, उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के नए मौके मिल सकते हैं। टीम मीटिंग में बेझिझक अपनी राय रखने की कोशिश करें। आज के दिन इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी दिए गए काम पूरे करें। बिजनेस डेवलपर्स और प्रोजेक्ट लीडर्स को परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिल सकती है। व्यापारियों के लिए सभी कानूनी मामलों को जिम्मेदारी से संभालना अच्छा रहेगा।

मिथुन शि के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?

परिवार में छोटे-मोटे पैसों से जुड़े विवाद हो सकते हैं। आप संपत्ति से जुड़ी बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं, और गरमागरम बहस से दूर रहना समझदारी रहेगी। आज नई संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा दिन है, जबकि कुछ महिलाओं को बैंक लोन चुकाने में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फार्मास्यूटिकल्स का कारोबार करने वाले व्यापारियों को आज बड़े निवेश करने से बचना चाहिए।

मिथुन शि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखें। आज के दिन ऑफिस में तनाव होने पर भी शांत रहने की कोशिश करें। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है। छुट्टी पर एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते समय आपको सावधान रहना चाहिए। आज के दिन मुंह से जुड़ी छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। आज के दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करने के लिए मेडिटेशन एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:सूर्य,शुक्र,चंद्र,बुध कुंभ राशि में, 17 फरवरी से इन राशियों की झोली में खुशियां
ये भी पढ़ें:6 दिन बाद से मां लक्ष्मी इन राशियों पर मेहरबान, चंद्र-मंगल की युति से होगा लाभ
ये भी पढ़ें:9 फरवरी को 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 9 से 15 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Horoscope Gemini Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने