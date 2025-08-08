Today Gemini Horoscope 9 August 2025 Aaj ka Mithun rashi Rashifal predictions मिथुन राशिफल 9 अगस्त: ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें, भाग्य का नहीं मिलेगा साथ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मिथुन राशिफल 9 अगस्त: ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें, भाग्य का नहीं मिलेगा साथ

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 8 Aug 2025 09:50 PM
मिथुन राशिफल 9 अगस्त: ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें, भाग्य का नहीं मिलेगा साथ

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 9 अगस्त 2025: लव अफेयर में छोटे-मोटे मामले खुले संचार की मांग करते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें और प्रोफेशनल लक्ष्यों पर फोकस करें। आपको आर्थिक खर्चों में कटौती करने की जरूरत है और सेहत की भी चिंता रहेगी।

मिथुन लव राशिफल- आज आपका रिलेशनशिप सेंसटिव रहेगा और कुछ मुश्किलें भी होंगी जिन्हें आपको दूर करना होगा। आपका लवर पजेसिव हो सकता है और आपको उकसाने की कोशिश भी कर सकता है। किसी तरह के जाल में भी नहीं फंसे, बल्कि दृढ़ रहें। जो लोग अभी भी रिलेशनशिप के भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हैं उन्हें आगे नए विकल्प मिलेंगे। हमेशा धैर्य रखें और अपने पार्टनर पर खूब प्यार बरसाएं। सिंगल महिलाएं भी आज फंक्शन या इंवेंट में शामिल होते समय ध्यान आकर्षित कर सकती हैं।

मिथुन करियर राशिफल- प्रोजेक्ट में डिटेल पर ध्यान दें। प्रोडक्टिविटी से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियों के बावजूद आप मैनेजमेंट की नजरों में बने रहने में सफल रहेंगे। टीम सेशन में मुश्किल शब्दों से बचना चाहिए और सुनिश्चित करें कि आप अपने टेक्निकल नॉलेज में भी सुधार करें, क्योंकि क्लाइंट सेशन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। कुछ बिजनेसमैन आज टैक्स से जुड़े मामले सुलझाने में भाग्यशाली रहने वाले हैं।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आपको फैमिली में प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक तनाव हो सकता है। कुछ महिलाएं साइबर स्कैम में भी धन हानि का सामना कर सकती हैं। स्टॉक, व्यापार या सट्टा व्यवसाय में भाग्य आजमाने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। आपको ऑनलाइन लॉटरी से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको भाग्य का साथ नहीं मिले। बिजनेसमैन अटके हुए बिल चुकाने में सफल होंगे और व्यापार से रिटर्न से जुड़े अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे।

मिथुन सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं और इससे रूटीन लाइफ भी अस्त-व्यस्त हो सकती है। अस्थमा के रोगियों को आज खास तौर पर दिन के दूसरे भाग में सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी। रात के समय गाड़ी चलाते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। कुछ बडे-बुजुर्गों को तेज शरीर दर्द होगा या सब्जी काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते समय उन्हें चोट लग सकती है।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

