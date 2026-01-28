Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Gemini Horoscope 29 January 2026: AAJ KA MITHUN RASHIFAL daily FUTURE PREDICTIONS
मिथुन राशिफल 29 जनवरी: मिथुन राशि वाले आज प्रॉफिट में, लव लाइफ में होगा हंगामा

मिथुन राशिफल 29 जनवरी: मिथुन राशि वाले आज प्रॉफिट में, लव लाइफ में होगा हंगामा

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today 29 January 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Jan 28, 2026 09:53 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Today Gemini Horoscope 29 January 2026: AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल 29 जनवरी 2026: एक शानदार लव लाइफ का आज के दिन आनंद लें, जहां आप पिछली सभी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। आप अपनी काबिलियत साबित करने के लिए हर प्रोफेशनल मौके का इस्तेमाल करेंगे। आज सेहत और धन दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। लव अफेयर में आने वाली दिक्कतों से सावधान रहें और उन्हें सावधानी के साथ संभालें। आज के दिन नौकरी में आपका रवैया बहुत जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन मजबूत बनी रहेगी। आज आपकी हेल्थ अच्छा रहेगी।

मिथुन राशि वाले आज प्रॉफिट में, लव लाइफ में होगा हंगामा

मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन लव अफेयर को एक्टिव बनाए रखें। बातचीत में छोटी-मोटी रुकावटों के बावजूद, आप दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताएंगे। आज के दिन दोपहर का टाइम सिंगल लोगों के लिए अपने क्रश को अपनी भावनाएं बताने के लिए अच्छा है। आपको लव अफेयर के लिए माता-पिता की मंजूरी भी मिल सकती है। आज एक साथ छुट्टी प्लान करने का भी अच्छा समय है, जहां आप दोनों एक-दूसरे को जान पाएंगे। मैरिड महिलाओं को अपने रिलेशन में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से सावधान रहने की जरूरत है, जिससे आने वाले दिनों में हंगामा हो सकता है।

मिथुन राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

प्रोफेशनल लाइफ से अहंकार को दूर रखें। आपको प्रोडक्टिविटी में छोटी-मोटी दिक्कतें दिखेंगी। लेखक, वकील, शिक्षक, डिजाइनर, और पेंटर का शेड्यूल टाइट रहेगा। जबकि कुछ स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर सकते हैं। आपको कुछ सेशन में शामिल होने की जरूरत पड़ सकती है, जहां आपकी टेक्निकल और प्रतियोगी स्किल्स की जांच-परख की जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर सकते हैं। नौकरी के इंटरव्यू में शामिल होने का भी यह सही समय है। बिजनेस करने वाले जातक नई पार्टनरशिप शुरू करेंगे, जिससे भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

मिथुन राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आप फाइनेंशियल रूप से प्रॉफिट में रहेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घर का फर्नीचर और यहां तक कि गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। आप किसी दोस्त की फाइनेंशियल मदद भी कर सकते हैं। सट्टेबाजी के कारोबार से दूरी बनाए रखना अच्छा है। महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गहने खरीदकर खुश होंगी। कुछ लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा। बिजनेसमैन टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझाने में सफल रहेंगे।

मिथुन राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

अपनी लाइफस्टाइल पर आज के दिन नजर रखें। खूब पानी का सेवन करें, और आपकी स्किन में चमक आएगी। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां और सीने में इन्फेक्शन आम होंगे। बुज़ुर्गों को नींद से जुड़ी समस्याएं और शरीर में दर्द हो सकता है। जंक फूड्स के सेवन से बचना अच्छा है। डाइट में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां शामिल करें। आपको फिसलन वाली जगहों पर भी सावधान रहना चाहिए। आज जिम जाना शुरू करने का अच्छा दिन है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
