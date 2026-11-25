Aaj Ka Mithun Rashifal in hindi: आज का मिथुन राशिफल 25 नवंबर 2026: खर्च आमदनी से अधिक रहेगा। काम में जवाबदेही बढ़ेगी। घर की बातचीत में संयम की जरूरत होगी। जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

आज खर्च जोड़ते समय रकम आमदनी से ज्यादा निकलेगी और यही दिन की बड़ी चिंता बनेगी। आराम की इच्छा रहेगी, पर काम की जवाबदेही आपको व्यस्त रखेगी। किसी अधूरे काम पर फिर बैठना पड़ेगा और उसे लगातार समय देने का दबाव महसूस होगा। मीन राशि के दसवें भाव में वक्री शनि करियर की जिम्मेदारी भारी करेगा। नियमित काम देने वालों की मेहनत का असर दिखने के योग हैं। आज राहत का रास्ता काम से भागने में आकर्षक लगेगा, मगर सामने रखी जिम्मेदारी बार बार ध्यान खींचेगी। घर लौटने पर भी कुछ समय अकेले बैठने का मन होगा और अधिक बातचीत बोझ लगेगी।

आज का मिथुन राशिफल (25 नवंबर): काम का बोझ आज होगा महसूस, तुरंत न लगाए आरोप करियर राशिफल काम का बोझ आज साफ महसूस होगा। जिम्मेदारी पूरी करने के साथ उसका जवाब देने की जरूरत भी सामने रहेगी। वरिष्ठों के साथ संवाद में अपने सम्मान को लेकर संवेदनशीलता होगी। वृश्चिक राशि के छठे भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा, जिससे निर्देश सुनते समय अपनी भूमिका का महत्व ज्यादा महसूस होगा। दफ्तर में किसी बात को व्यक्तिगत मान लेने का मन उठेगा। लगातार और व्यवस्थित ढंग से किया गया काम परिणाम देने की दिशा में रहेगा, हालांकि तत्काल बड़ी उपलब्धि तय नहीं है। कारोबारी भी खर्च और रोज की जिम्मेदारी के बीच दबाव महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को थकान के कारण लंबे समय तक पढ़ना कठिन लग सकता है। आज काम को छोटे निश्चित हिस्सों में बांटें। जो हिस्सा पूरा होगा, उससे बाकी जिम्मेदारी का आकार अधिक साफ दिखाई देगा।

धन राशिफल खर्च आमदनी से आगे रहेगा। यही कारण है कि छोटी समझी जा रही अतिरिक्त जरूरत भी आज भारी लगेगी। पूरे दिन वृषभ राशि के बारहवें भाव में चंद्रमा खर्च और आराम को प्रमुख रखेगा, जिससे पैसे के साथ अपनी बची हुई ऊर्जा का खयाल भी बार बार आएगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी नई आर्थिक प्रतिबद्धता का आकर्षण वर्तमान दबाव को कम करके दिखा सकता है। साफ चेतावनी है, गैरजरूरी खर्च जारी रहा तो आर्थिक तंगी बढ़ने की आशंका है। आज अपनी जरूरी जरूरतों के लिए रकम अलग रखें। दिन के अंत में कितना पैसा बचा, यह सवाल किसी नई खरीद की खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा। आमदनी बढ़ने की उम्मीद पर आज का खर्च तय करने से अनिश्चितता और बढ़ेगी।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंधों में कड़वाहट आने की संभावना है। दिन भर की थकान के बाद साधारण बातचीत में भी अपनी बात मनवाने की जिद उभरेगी। बहस बढ़ी तो घर का वातावरण प्रभावित होगा। छोटे भाई या बहन की ओर से आपके हित के विपरीत कोई कदम उठने की आशंका है, हालांकि इसे तय घटना मानना ठीक नहीं होगा। उनसे जुड़ी बात मन में बेचैनी पैदा करेगी। परिवार के बीच रहकर भी कुछ देर अलग बैठने की इच्छा होगी। आपकी चुप्पी का अर्थ सामने वाला अपने ढंग से लेगा, इसलिए संवाद का स्वर अहम रहेगा। किसी नाराजगी का उत्तर उसी समय देने का दबाव महसूस होगा। गर्म बातचीत को विराम दें। रात तक घर की शांति आपके लिए बाहर की व्यस्तता से अधिक महत्वपूर्ण होगी।

सेहत राशिफल सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है। थकान बढ़ने और आराम की जरूरत महसूस होने की संभावना है। काम की जिम्मेदारी मन को सक्रिय रखेगी, जबकि शरीर विश्राम मांगेगा। देर तक लोगों के बीच रहने का मन कम होगा। खर्च की चिंता भी आराम के समय में साथ रहेगी। आज अपनी क्षमता से अधिक काम खींचने पर असहजता बढ़ सकती है। रात को जल्दी सोने से राहत मिलने की संभावना है। विश्राम को दिन की बची हुई जिम्मेदारी की तरह अंत तक न टालें।

शुभ अंक ७

शुभ रंग बैंगनी

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०५:०३ से ०५:५७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें दिन के जरूरी खर्च की सीमा पहले तय करें।

क्या न करें भाई बहन को लेकर उठी आशंका पर तुरंत आरोप न लगाएं।