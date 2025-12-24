Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 25 दिसंबर: आज नए लोगों से मिलने पर ना करें ये काम, रिस्की जगह पर ना लगाएं अपना पैसा

संक्षेप:

Aaj Ka Mithun Rashi Ka Rashifal, Gemini Horoscope 25 December 2025: राशिचक्र में तीसरे नंबर पर मिथुन राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, उनकी ही राशि मिथुन होती है। नीचे विस्तार से जानें कि आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

Dec 24, 2025 08:39 pm IST
Gemini Horoscope Today 25 December 2025, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: आज आपकी जिज्ञासा के चलते कई लोगों से अच्छी बातें हो सकती हैं। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। जरूरत पड़े तो प्यार से सवाल भी पूछ लें। अपनी बात को शांति से बैठकर बताने की कोशिश करें। आज काम से पहले एक प्लान जरूर बना लें। सेहत और आर्थिक स्थिति सही रहेगी लेकिन आपको कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज का दिन कैसा जाने वाला है? इसे जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

मिथुन लव राशिफल

आज आपका दोस्ताना अंदाजा कई नए लोगों से आपको मिलवाएगा। नए लोगों से जुड़ेंगे। आज आपकी एक छोटी सी बातचीत भी किसी के दिल में आसानी से जगह बना लेगी। साथ ही आपके और उसके बीच रिश्ता भी मजबूत हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो दोस्तों की वजह से किसी नए शख्स से मिल सकते हैं। अपनी ओर से हल्की बात ही करें और जितना भी करें, बस ईमानदार रहें। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ किसी एक्टिविटी का प्लान करें। साथ ही पार्टनर को आज कोई प्यारा सा नोट जरूर भेजें।

मिथुन करियर राशिफल

आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ सही जाने वाली है। आपकी तेज सोच से काम जल्दी होता चला जाएगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्लैरिटी के साथ अपनी बातें कहे। ऑफिस मीटिंग में अपने आइडिया जरूर शेयर करें। लोगों को आपके आइडिया पसंद आएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि एक साथ ढेर सारा काम ना शुरू करें। मीटिंग के दौरान नोट्स बना लें ताकि कोई बात ध्यान से ना उतरें। अगर आपकी मदद मांगी जाए तो लंबा प्लान देने की बजाय आसान तरीके से अपनी ओर से सलाह दें। आज दिन के अंत में आपके काम की तारीफ हो सकती है।

मिथुन आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज मिथुन राशि वालों को थोड़ा स्मार्ट फैसले लेने होंगे। छोटी-छोटी बचत की आदत डालें। सोच-समझकर ही खर्चा करें। छोटे-छोटे खर्च देखें और उन्हें एक जगह कहीं पर नोटिस जरूर करें। आज कहीं पर कम खर्च करने की कोशिश करें या फिर खर्चे में कटौती करें। रिस्की ऑफर्स से बचने की कोशिश करें। अगर कहीं पर कोई जल्दी पैसे कमाने वाली स्कीम बताएं तो उससे बचें। अगर कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आती है तो कुछ हिस्सा बचत खाते में जरूर डालें। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। कहीं पर हड़बड़ी में पैसा ना लगाएं। अपने बजट का प्लान परिवार के साथ भी शेयर करें। इससे आप गलत फैसला लेने से बच जाएंगे। इन्हीं आदतों से धीरे-धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल

आज मिथुन राशि के जातकों की सेहत सही रहने वाली है। हल्की-फुल्की एक्टिविटी और आराम के बैलेंस से अपने शरीर का ख्याल रखें। ज्यादा वर्कलोड के चक्कर में खुद को ना थकाएं। जहां जरूरत लगे, वहां आराम जरूर करें। सुबह की शुरुआत आप स्ट्रेचिंग के साथ कर सकते हैं। साथ ही छोटी सी वॉक भी कर लेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। बैलेंस्ड शाकाहारी खाना खाएंगे तो दिन भर अच्छा महसूस होगा। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। लंबे समय तक स्क्रीन ना देखें। बीच-बीच में अपनी आंखों को आराम दें। लगातार बैठे रहने से भी गर्दन में दर्द होने लगता है। ऐसे में गर्दन की हल्की एक्सरसाइज से आपको राहत मिलेगी। तनाव महसूस हो तो धीमी सांस लेने की कोशिश करें। अपने मन को शांत रखें और ज्यादा ओवरथिकिंग ना करें।

मिथुन राशि के गुण

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
