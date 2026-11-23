Aaj Ka Mithun Rashifal in hindi: आज का मिथुन राशिफल 23 नवंबर 2026: खर्च संभालने और मित्रों से मिलने के लिए अच्छा दिन। घर खरीदने की जल्दबाजी से सावधान। जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

Gemini Horoscope, आज का मिथुन राशिफल: आज आमदनी खर्च की बराबरी करेगी, जबकि कारोबार की चाल सामान्य रहेगी। रोजमर्रा की जरूरतों का संतुलन दिन की मुख्य आर्थिक बात होगा। कुंभ राशि के नौवें भाव में राहु दूर की संभावनाओं के प्रति बेचैनी और किसी नए विषय में अचानक रुचि जगाएगा। लंबी यात्रा रद्द होगी और तय कार्यक्रम की तस्वीर बदलेगी। मन उस खाली जगह को किसी दूसरी योजना से भरना चाहेगा। मित्र की अच्छी खबर प्रसन्न करेगी। मिलने और बातचीत करने का अवसर होगा। निजी जीवन में अपनापन बढ़ने की संभावना है। घर खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए योजना स्थगित रखना उचित रहेगा। दिन बहुत तेज आर्थिक बढ़त वाला नहीं होगा, लेकिन अपने लोगों के संपर्क से संतोष मिलेगा।

आज का मिथुन राशिफल (23 नवंबर): आज शुक्र बढ़ाएंगे सुख की चाह, कोई खबर खुशी देगी करियर राशिफल कारोबार में सामान्य कामकाज चलता रहेगा। आज रोज के काम की गति पर ध्यान रहेगा और आमदनी को लेकर अपेक्षाएं व्यावहारिक रहेंगी। लंबी यात्रा रद्द होने से उससे जुड़ा कार्यक्रम दोबारा तय करने की बात सामने आएगी। दफ्तर के काम के बीच किसी नए विषय को समझने की उत्सुकता होगी। पुराने काम पर लौटते समय मन कुछ देर भटकेगा। विद्यार्थियों को सहपाठी से पढ़ाई में मदद मिलने के योग हैं। जिस विषय पर अकेले अटक रहे थे, उस पर चर्चा उपयोगी होगी। बात समझ आने से पढ़ाई के प्रति भरोसा बढ़ेगा। सहपाठी से अपना अटका हुआ प्रश्न साफ पूछें। आज साथ बैठकर पढ़ने का महत्व महसूस होगा और नए विषय का आकर्षण भी बना रहेगा।

धन राशिफल खर्च के सामने आमदनी का संतुलन रहने के संकेत हैं। बड़ी बचत की उम्मीद से अधिक नियमित जरूरतें पूरी होने का विषय प्रमुख रहेगा। तुला राशि के पांचवें भाव में अपनी ही राशि के शुक्र स्नेह और सुख की चाह बढ़ाएंगे, जिससे शौक पर खर्च होने की संभावना है। पसंद की किसी चीज पर रकम लगाने का मन होगा। घर खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित रखें। चेतावनी साफ है, सामान्य आमदनी वाले इस दिन घर की खरीद का बड़ा फैसला जल्दबाजी में न करें। आज पसंद और जरूरत का फर्क खर्च तय करते समय सामने आएगा। किसी सुखद मुलाकात पर खर्च करने की इच्छा भी होगी। आर्थिक बातचीत में उपलब्ध रकम का सवाल केंद्र में रहेगा।

लव राशिफल प्रेम जीवन में सुधार की संभावना है। बातचीत में अपनापन रहेगा और साथ समय बिताने का मन होगा। मित्रों से मेलजोल दिन को निजी तौर पर सुखद बनाएगा। किसी अच्छी खबर के जरिए परिचितों से दोबारा बात करने का अवसर आएगा। पूरे दिन मेष राशि के ग्यारहवें भाव में चंद्रमा आमदनी और मित्रों के विषय को प्रमुख रखेगा। इससे लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ेगी और दोस्त की खबर खुशी देगी। यात्रा रद्द होने के बाद अपने लोगों से बातचीत अधिक महत्वपूर्ण लगेगी। साथी के लिए थोड़ा समय अलग रखें। आज रिश्तों में सहज संवाद का सुख मिलेगा। किसी बड़ी घोषणा से अधिक रोज की बात में अपनापन महसूस होगा और मिलने की इच्छा बनी रहेगी।

सेहत राशिफल बदले कार्यक्रम के कारण दिन की लय कुछ अलग महसूस होगी। मन एक योजना छोड़कर दूसरी ओर जाएगा और किसी नए विषय में देर तक उलझा रहेगा। आराम के समय भी अगली संभावना पर विचार चलता रह सकता है। आज सेहत को लेकर किसी खास बदलाव का संकेत प्रमुख नहीं है। ध्यान मानसिक व्यस्तता और दिनचर्या पर रहेगा। मित्र की अच्छी खबर सुनकर मन प्रसन्न होगा। लंबी यात्रा रद्द होने से तय तैयारी का उपयोग बदल जाएगा और उसे लेकर कुछ बेचैनी रहेगी। दिन में शांत बैठने का छोटा अंतराल रखें। निजी जीवन में बनती सहजता मन को संतोष देगी। रोज के खर्च का संतुलन भी सोच का एक बड़ा हिस्सा रहेगा।

शुभ अंक: ८

शुभ रंग: भूरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें: पढ़ाई की चर्चा के लिए सहपाठी से एक स्पष्ट प्रश्न लेकर बात करें।

क्या न करें: यात्रा रद्द होने से मिले खाली समय में नया बड़ा खर्च तय न करें।