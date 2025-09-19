मिथुन राशिफल 20 सितंबर: आज बुद्धिमानी से करें धन का इस्तेमाल, खर्चों को लेकर रहें सतर्क

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 20 सितंबर 2025: आज मिथुन राशि वाले धन का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें और प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएटिव बने रहें। प्यार से जुड़ा कोई भी बड़ा मामला लाइफ में अड़चन नहीं डालेगा। आज छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

मिथुन लव राशिफल- असहमति होने पर समझदारी से काम लें और साथ ही अपने पार्टनर को अपनी लव लाइफ में प्रॉपर स्पेस भी दें जिससे आपकी बॉन्डिंग भी मजबूत होगी। लव अफेयर में महत्वपूर्ण फैसला लेते समय आपको अपने लवर के सुझावों को भी महत्व देना चाहिए। आज कोई एक्स लवर लाइफ में फिर से आ सकता है जिससे खुशियां वापस आएंगी। लेकिन शादीशुदा महिलाओं को इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे उनकी शादीशुदा लाइफ खराब हो सकती है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें भी आज अपने लवर से जुड़कर अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी चाहिए।

मिथुन करियर राशिफल- आज काम में प्रोडक्टिव बनें और टीम मीटिंग के दौरान इनोवेटिव बनें। आपके नए कॉन्सैप्ट को आज लोग पसंद करेंगे। आपको नए जगहों की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जबकि जो लोग बिजनेस प्रमोशन और सेल्स में हैं वे बड़ी परेशानियों को दूर करने में सफल होंगे। किसी क्लाइंट को किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी परेशानियां होंगी और आपको इसे हल करने के लिए पहल करने की जरूरत है। लीगल, हेल्थ केयर, मीडिया और अकादमिक पेशेवरों को अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत होगी क्योंकि यह आज काम करेगा। बिजनेसमैन दिन के पहले हिस्से में कोई नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने पर विचार कर सकते हैं।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज कोई बड़ा आर्थिक मामला सामने नहीं आएगा। लेकिन खर्च को लेकर सावधानी बरतना भी जरूरी है। संपत्ति से जुड़े छोटे-मोटे मामले आज सामने आ सकते हैं और आप भी उनमें शामिल होंगे। आप किसी चैरिटी में पैसे भी दान कर सकते हैं। कुछ महिलाएं नई संपत्ति खरीदने की इच्छुक होंगी। कुछ बिजनेसमैन को भागीदारों से आर्थिक मदद मिलेगी और इससे बिजनेस को अपना ऑपरेशन जारी रखने में मदद मिलेगी।

मिथुन सेहत राशिफल- आज आपको सांस लेने में छोटी-मोटी मुश्किलों के लिए मेडिकल सलाह की जरूरत हो सकती है। आपको आज एल्कोहल और तंबाकू दोनों को छोड़ देना चाहिए। जो लोग टूव्हीलर वाहन चलाते हैं उन्हें शाम के समय सतर्क रहना चाहिए। महिलाएं स्त्रीरोग से जुड़ी समस्याओं के बारे में शिकायत कर सकती हैं जिनके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी। पर्सनल और ऑफिस लाइफ दोनों में स्ट्रेस से दूर रहें। आज आप जिम सेशन में भी शामिल हो सकते हैं।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com