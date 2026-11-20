Today Gemini Horoscope: आज मिथुन राशि वालों को वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग के योग हैं। कारोबार में विस्तार की योजना बनेगी। संतान का व्यवहार खटकेगा और उसकी सेहत ध्यान मांगेगी।

वरिष्ठों से आपके काम को सम्मान और सहयोग मिलने के योग हैं। आज दफ्तर में आपका किया हुआ काम नजर में आएगा और सामने रखी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ संतान का व्यवहार मन को खटकेगा। बाहर मिली सराहना और घर की चिंता, दोनों का अनुभव एक ही दिन में होगा। किसी जरूरी काम पर लोगों का ध्यान जाना आपके लिए उत्साह का कारण रहेगा। अपने काम को लेकर मन में स्पष्टता होगी, हालांकि घर से जुड़े विचार बीचबीच में ध्यान खींचेंगे। आज की साफ चेतावनी संतान की सेहत को लेकर है। उसकी परेशानी को टालते रहना ठीक नहीं होगा। दिन में अपने काम की पहचान का सुख रहेगा, लेकिन निजी जीवन की संवेदनशीलता भी उतनी ही साफ होगी।

आज का मिथुन करियर राशिफल व्यापारी कारोबार बढ़ाने की योजना बनाएंगे। किस दिशा में काम का दायरा बढ़े, इस पर विचार आगे बढ़ेगा। विस्तार की सोच को तत्काल बड़े लाभ का परिणाम मान लेना जल्दबाजी होगी। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे आपका काम सामने आएगा और लोगों के सामने किए जाने वाले काम अनुकूल ढंग से चलने के संकेत हैं। वरिष्ठों के समर्थन से अपनी जिम्मेदारी निभाने का भरोसा बढ़ेगा। विद्यार्थियों की गति धीमी रहेगी। पढ़ाई के लिए बैठने और वास्तव में आगे बढ़ने के बीच अंतर महसूस होगा। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु पहल से पीछे हटने और प्रयास बीच में छोड़ने का मन बनाएगा। तैयारी में एक छोटा हिस्सा पूरा करके ही अगला हिस्सा शुरू करें।

आज का मिथुन मनी राशिफल मुख्य कमाई के अलावा किसी दूसरे स्रोत से आय बढ़ने की संभावना है। यह संभावना आर्थिक उत्साह देगी, लेकिन उपलब्ध रकम का सही अंदाजा मिलने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। कारोबार के विस्तार की योजना में धन की जरूरत पर भी विचार होगा। दूसरी तरफ घर की सुख-सुविधा या किसी पसंद पर खर्च के योग हैं। कन्या राशि के चौथे भाव में अपनी नीच राशि में स्थित शुक्र घरेलू स्नेह और सुविधा की चाह बढ़ाएगा, साथ ही शौक का खर्च भी सामने लाएगा। मनचाही चीज से अपेक्षित संतोष मिलने में कुछ कमी रह सकती है। आज अतिरिक्त आमदनी की संभावना और सुविधा का आकर्षण साथ चलेंगे। खरीद का फैसला अपनी मौजूदा बचत देखकर करें।

आज का मिथुन लव राशिफल जीवनसाथी खुश और संतुष्ट रहेगा। घर में उसकी सहज मौजूदगी आपके लिए अच्छा भावनात्मक सहारा होगी। दिनभर के काम के बाद आपसी बातचीत में अपनापन रहेगा और साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। संतान के व्यवहार को लेकर आपकी नाराजगी अलग विषय बनी रहेगी। एक ही घर में प्रसन्नता और खिन्नता दोनों रहने से मन कभी हल्का होगा, कभी उलझेगा। बच्चे की किसी बात को आप देर तक सोचते रहेंगे, जबकि साथी के साथ संबंध में संतोष रहेगा। घर को अधिक आरामदेह बनाने की इच्छा भी बातचीत का विषय होगी। संतान से बात करते समय उसके व्यवहार से जुड़ी एक ठोस बात ही सामने रखें।

आज का मिथुन स्वास्थ्य राशिफल आज अपनी सेहत से अधिक संतान की सेहत ध्यान मांगेगी। उसके आराम और सामान्य दिनचर्या में फर्क दिखे तो उस पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। किसी खास बीमारी का संकेत नहीं दिया गया है, इसलिए अनुमान से चिंता बढ़ाने का आधार नहीं है। आपकी अपनी ऊर्जा पर काम और घरेलू विचारों का मिला हुआ असर महसूस होने की संभावना है। बाहर जिम्मेदारी निभाते समय ध्यान केंद्रित रहेगा, घर लौटकर बच्चे की चिंता मन में आएगी। किसी तकलीफ की स्थिति में योग्य चिकित्सक की सलाह लें।

शुभ अंक ६

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें कारोबार के विस्तार की योजना में अगला एक कदम स्पष्ट करें।

क्या न करें बच्चे की किसी बात पर सबके सामने नाराजगी न जताएं।