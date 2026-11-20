आज का मिथुन राशिफल 20 नवंबर: किसी दूसरे स्रोत से आय बढ़ने की संभावना, काम अच्छा चलेगा
Today Gemini Horoscope: आज मिथुन राशि वालों को वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग के योग हैं। कारोबार में विस्तार की योजना बनेगी। संतान का व्यवहार खटकेगा और उसकी सेहत ध्यान मांगेगी।
वरिष्ठों से आपके काम को सम्मान और सहयोग मिलने के योग हैं। आज दफ्तर में आपका किया हुआ काम नजर में आएगा और सामने रखी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ संतान का व्यवहार मन को खटकेगा। बाहर मिली सराहना और घर की चिंता, दोनों का अनुभव एक ही दिन में होगा। किसी जरूरी काम पर लोगों का ध्यान जाना आपके लिए उत्साह का कारण रहेगा। अपने काम को लेकर मन में स्पष्टता होगी, हालांकि घर से जुड़े विचार बीचबीच में ध्यान खींचेंगे। आज की साफ चेतावनी संतान की सेहत को लेकर है। उसकी परेशानी को टालते रहना ठीक नहीं होगा। दिन में अपने काम की पहचान का सुख रहेगा, लेकिन निजी जीवन की संवेदनशीलता भी उतनी ही साफ होगी।
आज का मिथुन करियर राशिफल
व्यापारी कारोबार बढ़ाने की योजना बनाएंगे। किस दिशा में काम का दायरा बढ़े, इस पर विचार आगे बढ़ेगा। विस्तार की सोच को तत्काल बड़े लाभ का परिणाम मान लेना जल्दबाजी होगी। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे आपका काम सामने आएगा और लोगों के सामने किए जाने वाले काम अनुकूल ढंग से चलने के संकेत हैं। वरिष्ठों के समर्थन से अपनी जिम्मेदारी निभाने का भरोसा बढ़ेगा। विद्यार्थियों की गति धीमी रहेगी। पढ़ाई के लिए बैठने और वास्तव में आगे बढ़ने के बीच अंतर महसूस होगा। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु पहल से पीछे हटने और प्रयास बीच में छोड़ने का मन बनाएगा। तैयारी में एक छोटा हिस्सा पूरा करके ही अगला हिस्सा शुरू करें।
मिथुन राशि पर मंगल भारी है या दे रहा शुभ प्रभाव? पंडित जी से फ्री में चैट करके दिखाएं अपनी जन्मपत्रिका
आज का मिथुन मनी राशिफल
मुख्य कमाई के अलावा किसी दूसरे स्रोत से आय बढ़ने की संभावना है। यह संभावना आर्थिक उत्साह देगी, लेकिन उपलब्ध रकम का सही अंदाजा मिलने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। कारोबार के विस्तार की योजना में धन की जरूरत पर भी विचार होगा। दूसरी तरफ घर की सुख-सुविधा या किसी पसंद पर खर्च के योग हैं। कन्या राशि के चौथे भाव में अपनी नीच राशि में स्थित शुक्र घरेलू स्नेह और सुविधा की चाह बढ़ाएगा, साथ ही शौक का खर्च भी सामने लाएगा। मनचाही चीज से अपेक्षित संतोष मिलने में कुछ कमी रह सकती है। आज अतिरिक्त आमदनी की संभावना और सुविधा का आकर्षण साथ चलेंगे। खरीद का फैसला अपनी मौजूदा बचत देखकर करें।
आज का मिथुन लव राशिफल
जीवनसाथी खुश और संतुष्ट रहेगा। घर में उसकी सहज मौजूदगी आपके लिए अच्छा भावनात्मक सहारा होगी। दिनभर के काम के बाद आपसी बातचीत में अपनापन रहेगा और साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। संतान के व्यवहार को लेकर आपकी नाराजगी अलग विषय बनी रहेगी। एक ही घर में प्रसन्नता और खिन्नता दोनों रहने से मन कभी हल्का होगा, कभी उलझेगा। बच्चे की किसी बात को आप देर तक सोचते रहेंगे, जबकि साथी के साथ संबंध में संतोष रहेगा। घर को अधिक आरामदेह बनाने की इच्छा भी बातचीत का विषय होगी। संतान से बात करते समय उसके व्यवहार से जुड़ी एक ठोस बात ही सामने रखें।
आज का मिथुन स्वास्थ्य राशिफल
आज अपनी सेहत से अधिक संतान की सेहत ध्यान मांगेगी। उसके आराम और सामान्य दिनचर्या में फर्क दिखे तो उस पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। किसी खास बीमारी का संकेत नहीं दिया गया है, इसलिए अनुमान से चिंता बढ़ाने का आधार नहीं है। आपकी अपनी ऊर्जा पर काम और घरेलू विचारों का मिला हुआ असर महसूस होने की संभावना है। बाहर जिम्मेदारी निभाते समय ध्यान केंद्रित रहेगा, घर लौटकर बच्चे की चिंता मन में आएगी। किसी तकलीफ की स्थिति में योग्य चिकित्सक की सलाह लें।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
कारोबार के विस्तार की योजना में अगला एक कदम स्पष्ट करें।
क्या न करें
बच्चे की किसी बात पर सबके सामने नाराजगी न जताएं।
कल का राशिफल
कल कार्यस्थल में सुधार से चिंता घटेगी। प्रभावशाली लोगों से संपर्क होगा। पिता की सेहत में सुधार की संभावना है। पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी और साथी के साथ सुखद समय बीतेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र