मिथुन राशिफल 20 अगस्त: आज बड़ी रकम उधार देने से बचें, ऑफिस की पॉलिटिक्स से रहें दूर

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 19 Aug 2025 10:01 PM
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 20 अगस्त 2025: आज आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए रखना चाहिए। छोटी-छोटी बातों का असर रिलेशनशिप पर नहीं पड़ने देना चाहिए। सेहत और धन दोनों भी आज सामान्य रहने वाले हैं।

मिथुन लव राशिफल- सुनिश्चित करें कि आप लवर को अच्छे मूड में रखना चाहिए। आज आपको अपने लवर को पर्सनल स्पेस देने में सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटी-मोटी असहमति हो सकती है, लेकिन रिश्ता मजबूत रहेगा। सिंगल महिलाएं ऑफिस में, ट्रैवल करते समय, क्लास में, या किसी इवेंट में भाग लेते समय किसी प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं। शादी के बाद के रिश्तों से दूर रहना चाहिए और साथ ही अपने पार्टनर को भी विश्वास में लेना चाहिए। लवर को किसी दोस्त या रिश्तेदार से प्रभावित होने से रोकना भी अच्छा है, जो प्यार के प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

मिथुन करियर राशिफल- प्रोडक्टिविटी से जुड़े छोटे-मोटे मामले होंगे और इससे सीनियर्स नाराज हो सकते हैं। आपको सौंपे गए कार्यों पर अटेंशन देने की जरूरत है और मशीनों को संभालने वाले कुछ पेशेवरों को अतिरिक्त घंटे काम करने की जरूरत हो सकती है। हेल्थ केयर, एडवरटाइजिंग, हॉस्पिटैलिटी, मैकेनिकल और एविशन फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में मौके मिलेंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और अपने आसपास घूमने वाले नेगेटिव लोगों का मनोरंजन कभी नहीं करना चाहिए। व्यवसायी लोगों के लिए व्यवसाय का विस्तार करने या नई साझेदारी शुरू करने के लिए दिन सही नहीं है।

मिथुन आर्थिक राशिफल- कोई बड़ी आर्थिक परेशानी सामने नहीं आएगी और इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान और यहां तक कि एक नई कार खरीदने में मदद मिलेगी। आज आप घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं। आप स्टॉक और बिजनेस शुरू सकते हैं जो अच्छा रिटर्न लाएगा। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचें, क्योंकि आपको इसे वापस पाने में परेशानी हो सकती है। कारोबारी नए क्षेत्रों में व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों से धन जुटाने पर विचार कर सकते हैं।

मिथुन सेहत राशिफल- ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखना चाहिए और ऑफिस के स्ट्रेस को दरवाजे से बाहर रखना चाहिए। बड़े-बुजुर्गों को नींद से जुड़ी परेशानी की शिकायत हो सकती है। आपको कान या आंख से जुड़ी परेशानियों के लिए डॉक्टर से मिलने की भी जरूरत हो सकती है। आज हड्डियों से जुड़ी चुनौतियां भी रहेंगी। किचन में काम करने वाली महिलाओं को सब्जियां काटते समय छोटे-मोटे कट लग सकते हैं। जंक फूड और गतिहीन लाइफस्टाइल से बचना चाहिए।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

