Today Gemini Horoscope 2 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal daily Future predictions मिथुन राशिफल 2 अक्टूबर: आज जल्दबाजी में किए गए प्रॉमिस से बचें, ऑफिस में एक साथ न करें कई काम
Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयWed, 1 Oct 2025 09:44 PM
Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 2 अक्टूबर 2025: मिथुन राशि के जातक आज जीवंत और जिज्ञासु महसूस करेंगे और नए लोगों से आसानी से मुलाकात होगी। क्लियर कहें और महत्वपूर्ण टास्क पहले खत्म करें। आज एक साथ कई काम करने से बचें। बातचीत के जरिए काम के प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन हां कहने से पहले डिटेल चेक करें। प्लानिंग को सिंपल रखें, खुश रहें और आइडिया को स्थिर उपलब्धियों में बदलने के लिए फोकस का इस्तेमाल करें।

मिथुन लव राशिफल- मिथुन राशि वालों की लव लाइफ फ्रेंडली बातचीत और चंचल क्षणों से ब्राइट होती है। सिंगल लोग हल्की बातचीत शुरू कर सकते हैं जो गहरे इंटरेस्ट में बदल सकती है। कपल आज जीवंत बातचीत को एन्जॉय करेंगे और प्लानिंग शेयर करेंगे और डेट के लिए नए आइडिया खोजेंगे जो खुशी लाते हैं। गॉसिप और जल्दबाजी में किए गए प्रॉमिस से बचें। अपने पार्टनर की जरूरतों को ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे सरप्राइज, विचारशील मैसेज और साझा हंसी रिश्ते को मजबूत करेगी।

मिथुन करियर राशिफल- आज मिथुन राशि वालों को क्लियर बातचीत और तुरंत सीखने से करियर में लाभ होगा। गलतफहमी से बचने के लिए छोटे अपडेट शेयर करें और सवाल पूछें। उन टास्कों को प्राथमिकता दें जिनमें लिखने या बात करने की जरूरत है। टीम वर्क मदद करता है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट के बीच ध्यान बांटने से बचना चाहिए। नोट्स को व्यवस्थित करने और अगले स्टेप की प्लानिंग बनाने के लिए खाली समय का इस्तेमाल करें। एक छोटा सा आइडिया इंटरेस्ट को आकर्षित कर सकता है, इसलिए बातचीत को हर दिन सच्चे अवसरों में बदलने के लिए रिकॉर्ड रखें।

मिथुन आर्थिक राशिफल- मिथुन राशि का धन छोटे फ्लो और आउट फ्लो के साथ एक्टिव नजर आ रहा है। डेली खर्चों पर नजर रखें और मूड के आधार पर आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। अगर कोई साझा खर्च करने के लिए ऑफर करता है, तो हामी भरने से पहले डिटेल पढ़ें। किसी भी एक्स्ट्रा आय का एक छोटा सा हिस्सा बचाएं और उन सब्सक्रिप्शन पर फिर से विचार करें जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं।

मिथुन सेहत राशिफल- मिथुन राशि वालों को बिजी माइंड और बॉडी में बैलेंस बनाना चाहिए। छोटी-छोटी स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें, पानी पिएं और पढ़ाई या काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें। एक्टिव दिमाग को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें और सोने से पहले स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताने से बचें। हल्का कार्डियो या तेज वॉक एनर्जी और मूड को बेहतर बनाएगी। रेगुलर नींद का शेड्यूल रखें। सिंपल और हेल्दी खाना खाएं।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

