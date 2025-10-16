Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Gemini Horoscope 17 October 2025 Aaj ka mithun rashi rashifal bhavishyafal daily future predictions

मिथुन राशिफल 17 अक्टूबर: आज जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, होगा धन लाभ, ऑफिस के चैलेंज बनाएंगे स्ट्रांग

संक्षेप: Gemini Horoscope Today 17 October 2025, Aaj ka mithun rashi rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Thu, 16 Oct 2025 09:21 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
मिथुन राशिफल 17 अक्टूबर: आज जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, होगा धन लाभ, ऑफिस के चैलेंज बनाएंगे स्ट्रांग

Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 17 अक्टूबर 2025: आज मिथुन राशि वालों को रिलेशनशिप में किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ऑफिस के चैलेंज आपको और स्ट्रांग बनाएंगे। धन-संपत्ति से जुड़ी परेशानियां सामने आएंगी। लेकिन आज सेहत अच्छी रहेगी।

मिथुन लव राशिफल- आपके लव अफेयर में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। ईमानदारी से जुड़े चैलेंज सामने आ सकते हैं और वर्तमान के मामलों को बैठकर बातचीत से सुलझाना भी अच्छा रहेगा। लेकिन आपको अतीत में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पार्टनर गुस्सा हो सकता है। कुछ मामलों पर छोटी-मोटी असहमति हो सकती है, लेकिन आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए। आपका पार्टनर आज जिद्दी हो सकता है और आपको इन परिस्थितियों को डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना चाहिए। अविवाहित जातकों को नया प्यार पाने में सफलता मिलेगी। कुछ महिलाएं अपने बिगड़े हुए लव अफेयर से बाहर निकलने के लिए आज का दिन चुन सकती हैं।

ये भी पढ़ें:धनतेरस पर इन 3 राशियों को मिलेंगे शुभ परिणाम, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

मिथुन करियर राशिफल- आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। कोई सीनियर आपके प्रयासों को कम आंकने की कोशिश कर सकता है। प्रोडक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। बैंकिंग, आईटी, हेल्थ केयर, एनीमेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, एविएशन और मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों को बेहतर इनकम के साथ नए मौके मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा घंटे भी काम करना पड़ सकता है। खासतौर पर बिजनेसमैन को नई डील करते या नए प्रोजेक्ट शुरू करते समय एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यापारियों को लोकल अथॉरिटी से पॉलिसी से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। आज आप इलेक्ट्रिक सामान खरीद सकते हैं। महिलाओं को शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिलेगा। किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आज आपको किसी फ्रेंड की आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। बेहतर फैसलों के लिए किसी वित्तीय एक्सपर्ट की मदद लें। आप दोस्तों के साथ मिलकर आर्थिक मसले भी सुलझा सकते हैं। कुछ छात्रों को आज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फीस भरनी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 17 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

मिथुन सेहत राशिफल- अगर कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप वेकेशन मनाने या एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन आज कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। बुजुर्गों को बस में चढ़ते या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटे-मोटे एक्सीडेंट हो सकती हैं। वायरल फीवर, गले में खराश, त्वचा की एलर्जी और डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां भी आम रहेंगी।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने