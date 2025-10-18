आज धनतेरस पर किस समय खरीदें सोना-चांदी, वाहन व अन्य सामान? क्या है पूजन का मुहूर्त, जानें यहां

संक्षेप: Dhanteras shubh muhurat 2025 for purchase: धनतेरस का त्योहार सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन नई चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ होता है। जानें आज धनतेरस सोना-चांदी समेत अन्य सामान की खरीदारी के लिए क्या शुभ मुहूर्त हैं।

Dhanteras shopping muhurat 18 October 2025 Today: धनतेरस या धनत्रयोदशी का त्योहार आज 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि, धन की देवी मां लक्ष्मी और धन देवता भगवान कुबेर को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और नई चीजों को खरीदना शुभ होता है, मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। यूं तो धनतेरस के पूरे दिन खरीदारी की जा सकती है, लेकिन कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में की जाने वाली खरीदारी का अक्षय फल मिलता है। जानें आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त।

धनतेरस पूजा का मुहूर्त 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025, को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर प्रारंभ होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 01 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 07 बजकर 16 मिनट से रात 08 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 04 मिनट की है।

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त 2025: धनतेरस पर खरीदारी के लिए प्रदोष काल व वृषभ काल का समय अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस समय सोना-चांदी की खरीदारी करने से धन-संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस पर प्रदोष काल शाम 05:48 बजे से रात 08:20 बजे तक रहेगा, जबकि वृषभ काल शाम 07:16 बजे से रात 09:11 बजे तक रहेगा।

धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त 2025: धनतेरस पर अभिजित मुहूर्त के साथ अमृत काल व विजय मुहूर्त भी मिल रहे हैं। आप इन मुहूर्त में सोना-चांदी, वाहन समेत अन्य चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं। यहां धनतेरस पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त-

अमृत काल- 08:50 ए एम से 10:33 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:00 पी एम से 02:46 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:48 पी एम से 06:14 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:48 पी एम से 07:04 पी एम

धनतेरस पर सिटीवाइज देखें खरीदारी के मुहूर्त 2025: 07:46 पी एम से 08:38 पी एम - पुणे

07:16 पी एम से 08:20 पी एम - नई दिल्ली

07:28 पी एम से 08:15 पी एम - चेन्नई

07:24 पी एम से 08:26 पी एम - जयपुर

07:29 पी एम से 08:20 पी एम - हैदराबाद

07:17 पी एम से 08:20 पी एम - गुरुग्राम

07:14 पी एम से 08:20 पी एम - चंडीगढ़

06:41 पी एम से 07:38 पी एम - कोलकाता

07:49 पी एम से 08:41 पी एम - मुंबई

07:39 पी एम से 08:25 पी एम - बेंगलूरु

07:44 पी एम से 08:41 पी एम - अहमदाबाद

07:15 पी एम से 08:19 पी एम - नोएडा