आज का मकर राशिफल (9 नवंबर): काम को पहचान मिलने के योग, मन में खुशी और असमंजस साथ रहेंगे

Makar rashi rashifal today: मकर राशि वालों को आज सामाजिक सम्मान मिलेगा और काम सामने आएगा। कारोबार में अधिक ऑर्डर के योग हैं, हालांकि अपने निर्णय पर भरोसा कुछ कम रहेगा। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल।

मन में खुशी रहेगी, फिर भी अपने ही फैसले पर पूरा भरोसा नहीं होगा। आज सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है और समाज में आपको मान-सम्मान मिलेगा। आपके काम पर लोगों की नजर जाएगी। किसी के सामने अपनी भूमिका रखने का अवसर अच्छा रहेगा। इसके साथ भीतर की उलझन भी बनी रहेगी। कभी लगेगा कि बात ठीक दिशा में है, तो अगले ही पल किसी दूसरे की राय लेने का मन होगा। कारोबारियों को अलग-अलग स्रोतों से अधिक ऑर्डर मिलने के योग हैं। कुल अनुभव में खुशी और असमंजस साथ रहेंगे। काम का अच्छा पक्ष सामने होने पर भी दिन सामान्य लग सकता है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को केवल उस क्षण के उत्साह पर न टिकाएं।

आज का मकर राशि करियर राशिफल कामकाज आज दिन का मजबूत हिस्सा रहेगा। सामने आने वाले काम अच्छे जाएंगे और अपनी तैयारी दिखाने का अवसर मिलेगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के दसवें भाव में रहेगा। इससे आपकी जिम्मेदारी पर ध्यान जाएगा और काम को पहचान मिलने के योग हैं। कारोबारी संपर्कों के जरिए नए ऑर्डर की संभावना रहेगी। अलग-अलग जगह से आती मांग काम में उत्साह बढ़ाएगी। नौकरी में अपना योगदान स्पष्ट रखने का अवसर बनेगा। विद्यार्थी तैयारी के दौरान अपने उत्तर पर दोबारा सोचेंगे। मेहनत की तुलना में भरोसा कम महसूस होगा। किसी एक कठिन सवाल पर अटकने से पूरे अभ्यास का आकलन प्रभावित होगा। आज अपना तैयार काम पहले सामने रखें। आपकी क्षमता दिखने की गुंजाइश अच्छी रहेगी, भले मन में संशय बना रहे।

आज का मकर राशि आर्थिक राशिफल कारोबार में बढ़ते ऑर्डर से आमदनी की संभावना बेहतर होगी। काम में सोच-समझकर लिया गया जोखिम आज अनुकूल रह सकता है। इसका संबंध अपनी समझ और तैयारी से रहेगा। तुरंत बड़े लाभ का भरोसा करना ठीक नहीं होगा। सिंह राशि के आठवें भाव में केतु किसी उलझे विषय से पीछे हटने और उसे छोड़ देने का मन बनाएगा। आर्थिक फैसले के बीच भी कुछ देर सब रोक देने की इच्छा होगी। इससे एक ओर बेवजह की खींचतान कम महसूस होगी, दूसरी ओर निर्णय अधूरा छोड़ने का खतरा रहेगा। बड़ी रकम से जुड़ी बात पर सोचने का पर्याप्त समय रखें। आज कारोबारी अवसर और अपने मन की अनिश्चितता, दोनों आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करेंगे।

आज का मकर लव राशिफल समाज में सम्मान मिलने से मन प्रसन्न होगा और लोगों के बीच अपनी जगह अच्छी लगेगी। घर लौटने पर भी उस अनुभव की बात करने का मन रहेगा। कर्क राशि के सातवें भाव में मार्गी मंगल नीच राशि में है। इससे जीवनसाथी या साझेदार के साथ बातचीत में जोश बढ़ेगा, साथ ही छोटी चिड़चिड़ाहट भी होगी। अपनी बात तुरंत मनवाने का आग्रह उभर सकता है। किसी करीबी की राय लेने की इच्छा और उसी राय पर असहज होना, दोनों अनुभव होंगे। रिश्ते में आवाज का ऊंचा होना बात को कठिन बनाएगा। किसी मतभेद पर उत्तर देने से पहले थोड़ा रुकें। आज साथ की जरूरत रहेगी, हालांकि अपने निर्णय की उलझन बातचीत में भी दिखाई देगी।

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल सेहत के किसी खास परिणाम का मजबूत संकेत नहीं है। दिन की व्यस्तता और मन का असमंजस अपनी स्थिति को लेकर अलग-अलग एहसास देंगे। काम अच्छा जाने पर उत्साह रहेगा, जबकि निर्णय के समय मानसिक बोझ बढ़ेगा। छोटी चिड़चिड़ाहट के साथ थका हुआ महसूस करने की संभावना है। लोगों के बीच मिलने वाला सम्मान मन को अच्छा रखेगा। फिर भी पूरे दिन एक ही रफ्तार बनाए रखना कठिन लग सकता है। काम के बीच एक शांत विराम रखें। आज स्वास्थ्य का अनुभव दिन के काम और मन के उतार-चढ़ाव से जुड़ा रहेगा।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मकर राशि वाले क्या करें महत्वपूर्ण फैसले के लिए दिन में अलग समय निकालकर उस पर ठहरकर सोचें।

मकर राशि वाले क्या न करें कारोबारी साझेदार की अलग राय को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं।