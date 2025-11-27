Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Capricorn Horoscope aaj ka makar rashifal 27 November 2025 daily future predictions
मकर राशिफल 27 नवंबर : मकर राशि वाले ऑफिस के ड्रामे से आज दूर रहें, एक्स के साथ सुलह होगी

मकर राशिफल 27 नवंबर : मकर राशि वाले ऑफिस के ड्रामे से आज दूर रहें, एक्स के साथ सुलह होगी

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 27 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले ऑफिस के ड्रामे से आज दूर रहें  

Thu, 27 Nov 2025 05:55 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope Today 27 November 2025: आज मकर राशि वालों को कम्युनिकेशन के जरिए सभी मामलों को सुलझा लेंगे। अगर रिश्तों को लेकर आपको समस्याएं आ रही हैं, तो आपको उन सभी को सुलझाते समय आपको खास सावधानी बरतनी है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो भी मौका मिले, उसमें आपको अपनी काबिलियत साबित करनी है। आज छोटे पैसों से जुड़े इश्यू रहेंगे। आज अपने दिन को बहुत अधिक रोमांटिक रखें। अपने लवर को भी अच्छे मूड में रखें। काम में नए टास्क आपको बिजी रखेंगे।आपके आर्थिक स्टेट्स में इस समय उतार चढ़ाव आएंगे और आपकी हेल्थ भी आज अच्छी शेप में रहेंगी।

मकर लव राशिफल

आज मकर राशि वालों की लाइफ पार्टनर से कोई सीरियस बहस नहीं होगी। जो लोग सिंगल हैं उन्हें भी नया प्यार मिल सकता है। आज कुछ मकर राशि वालों को उनका एक्स वापस मिल सकता है और आप एक्स के साथ सुलह कर लेंगे। जिन वजहों से आप दोनों में ब्रैकअप हुआ था, वो भी आप सुलझा लेंगे। आपको इस समय अपने पार्टनर को समय देना चाहिए। प्यार के लिए समय निकालने की आपको इस समय बहुत जरूरत है और जो लोग कहीं बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों को भी कम से कम एक बार अपने लवर को मोबाइल करके अपने इमोशंस बताने चाहिए। सिंगल महिलाओं को आज उनका नया प्यार मिलेगा। जो लोग पने पैरेंट्स को अपनी लवलाइफ के बारे में बताना चाहते हैं, वो आज का दिन चुन सकते हैं, शायद आपको मंजूरी मिल जाए।

मकर करियर राशिफल

ऑफिस के ड्रामे से आज मकर राशि वालों को दूर रहना है। एक काम आपको करना है कि अपने सीनियर्स के साथ आपको अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है। मैनेजमेंट आपसे अच्छी पर्फोर्मेंस की उम्मीद करता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखान होगा कि आप अपना बेस्ट आज काम में दे सकें। आज कस्टमर से जुड़ी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। कुछ महिलाओं को आज प्रमोशन मिलने में भी सफलता मिलेगी। आज आप दोपहर में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। पब्लिशिंग, ऑडिटिंग, बैंकिंग और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोग नए डील कर सकते हैं। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं।

मकर मनी राशिफल

आज मकर राशि वालों के सामने पैसों से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। यह उन लोगों के लिए सही समय है जो अपनी पारिवारिक या पैतृक संपत्ति बेचने की प्लानिंग बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए दोपहर का समय अच्छा है। आप घर की मरम्मत या कार खरीदने की प्लानिंग अभी ना करें, तो अच्छा है, इसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप शेयर, बिजनेस में निवेश करने का मन बना सकते हैं, लेकिन आज का दिन इसके लिए लाभदायक नहीं है। बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए से धन जुटाने में सफल होंगे।

मकर हेल्थ राशिफल

आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी। आज आपको कोई सीरियस बीमारी दिन परेशान नहीं करेगी। हो सकता है मकर राशि वालों को आज आंख, नाक और कान का मामूली इंफेक्शन हो सकता है। महिलाएं जो रसोई में काम करने के लिए सब्जियां और फल काटती हैं, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको खान-पान का ध्यान रखना चाहिए और इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि डाइट में आपका फैट और ऑयल ना हो। स्वस्थ मानसिक जीवन के लिए नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

