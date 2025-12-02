मकर राशिफल 2 दिसंबर : मकर राशि वाले ऑफिस में शॉर्टकट से बचें, लालच देने वाले ऑफर्स पर ध्यान ना दें

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 2 december 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले ऑफिस में शॉर्टकट से बचें, लालच देने वाले ऑफर्स पर ध्यान ना दें

Capricorn Horoscope for Today 2nd December 2025: आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स स्थिर तरक्की दिलाएंगे। आप आज फोकस़्ड फील कर रहे हैं। छोटे एक्शन आज बड़े टारगेट बना रहे हैं। अपने अचीवकरने वाले कदमों पर आजखास फोकस करें। अपने साथ काम करने वालों से स्पष्ट तौर पर बातचीत करें। उनकी सलाह को भी मानें। छोटे और लगातार किए गए एफर्ट रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। आज धैर्य रखें और आर्गनाइज्ड रहें। छोटी-मोटी जीत को सेलिब्रेट करें। आप आत्मविश्वास के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं।

मकर लव राशिफल करीबी रिश्तों में आज ईमानदार और सौम्य बातचीत से लाभ होगा। अगर आप अपनी जरूरतों को साफ बचा देते हैं, तो आपका पार्टनर उसको समझेगा और उसके लिए जवाब भी देगा। सिंगल मकर राशि वालों को दोस्ती के लिए तैयार रहना चाहिए, जो धीरे-धीरे और पक्की हो सकती है। इस समय कमिटमेंट को लेकर जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं, तो रुक जाएं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोचसमझकर टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अपने छोटी-छोटी केयर के जरिए आपको पार्टनर की तारीफ करनी चाहिए। इमोशनली तौर पर अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं, तो आप दोनों में विश्वास बढ़ता है? इसलिए वादे निभाएं, हमेशा उनके लिएखड़े रहें। बड़ी-बड़ी बातों की तुलना में आपके शांत एक्शन अधिक जोर से बोलते हैं। छोटे-छोटे पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करें।

मकर करियर राशिफल आज ऑफिस में आज मकर राशि वालों को अपनी प्राथमिकताएं साफ दिखेंगे, इसके अलावा यूजफुल स्ट्रक्चर भी उभरका हुआ दिखेगा। एक समय में एक ही प्रोजेक्ट पर आपको फोकस करना है। कार्यों को सावधानीपूर्वक पूरा करें। आपके साख काम करने वाले आपके स्थिर नजरिए का सम्मान करते हैं, इसलिए जब भी संभव हो, लीडरशिप करने के लिए तैयार रहें। इस समय किसी भी तरह के ऐसे शॉर्टकट से बचें, जो आपके लिए बेकार है। आपको हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना है। प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको मदद के छोटे-छोटे प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए क्रिएटिव रिएक्शन लें। अनुशासन में रहकर और लगातार अपने काम पर फोकस करते हुए भी आप पहचान बना सकते हैं, और आगे बढ़ने के मौके भी पा सकते हैं। इस समय मकर राशि वालों को सुबह अच्छे से ब्रीफ में जो काम पहले करना है, उसकी लिस्ट बनानी है।

मकर मनी राशिफल आज पैसा स्टेबल दिख रहा है, यह आपको सावधानी से बजट बनाने में मदद करता है। अपने रोज के खर्चों को अच्छे से रिव्यू करें और जिन पेमेंट को पहले देना है, उनको पहले करें। आवेग में आकर लालच देने वाले ऑफर्स पर ध्यान ना दें। लगातार और स्थिर चॉइस से आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। भविष्य की जरूरतों के लिए हर वीक एक निश्चित अमाउंट अलग रखने पर सोचें। अगर आपको पेमेंट या पैसों के वापस आने की उम्मीद है, तो तारीखों और कागजी कार्रवाई की पुष्टि कर लें।

मकर हेल्थ राशिफल आपकी हेल्थ आज स्थिर रहेगी, अगर आप आराम और एक्टिविटी दोनों में बैलेंस करते हैं। आपको शार्ट ब्रैक लेने हैं। खासकर बिजी घंटों में भी ब्रैक लें, जिससे स्ट्रेच कर सकें और अपने दिमाग को रिफ्रेश कर सकें। वॉकिंग और स्ट्रेचिंग ब्लड सरकुलेशन को बढ़ाती है और मूड को अच्छा करती है।आपको रोजाना नींद से बचना है। रात को देर तक मोबाइल ना चलाएं, रोजाना अच्छे से पानी पिएं।