मकर राशिफल 7 नवंबर 2025: प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज, लवलाइफ में नया प्यार, पढ़ें आज का मकर राशिफल

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 7 November 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज, लवलाइफ में नया प्यार, पढ़ें आज का मकर राशिफल

Fri, 7 Nov 2025 07:37 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope Today 7 November 2025 : आज लवलाइफ में खुशनुमा पल देखेंदे। आज ऑफिस में प्रोफेशनल मामलों को क्रिएटिव तरीके से सुलझाएं। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों आज पॉजिटिव रहेगी। अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें पहचानें और दूर करें। करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए कई मौके मिलेंगे। आर्थिक तौर पर मकर राशि वाले आज अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर आपका दिन आज अच्छा है। जानें, लव, करियर हेल्थ और आर्थिक लाइफ के बारे में

मकर लव राशिफल

आज मकर राशि वालों का रिलेशनशिप में अधिक से अधिक बात करने की जरूरत है, तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। अपने लवर को सरप्राइज गिफ्ट दें, इसके लिए आप शाम का समय चुन सकते हैं। किसी बहस में आपको आज नहीं पड़ना है। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को स्वीकार करने के लिए हमेशा अपनी रजामंदी दें। इससे आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। आप आज वेकेशन पर भी जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां आप शादी के बारे में बात कर सकते हैं। महिलाएं आज लकी रहेंगी, उन्हें नया प्यार मिल सकता है। ऑफिस रोमांस से मकर राशि वालों को फिलहाल दूर रहना है। इससे आपकी पर्सनल लाइफ में तो दिक्कत होगी ही साथ ही प्रोफेशनल लाइफ भी खराब होगी।

मकर करियर राशिफल

आज मकर राशि वालों की लाइफ में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तौर पर नए चैलेंज आएंगे। लेकिन आप उन्हें पूरा करनेमें कामयाब रहेंगे। आज टीमवर्कर और साथ काम करने वालें के साथ किसी प्रकार की लड़ाई ना करें। इनोवेटिव रहें और ऑफिस मीटिंग्स में प्लान बी के साथ जाएं, जो आपकी टीम को सपोर्ट करेगा। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, उन्हें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हायर ग्रेड के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें एग्जाम में कड़ी मेहनत करनी होगी।

मकर मनी राशिफल

आज आपको पुराने निवेश से अच्छा धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा किसी ऐसे सोर्स से भी पैसा आएगा, जिसे आप नहीं जानते हैं। आप पैसा पुराने बकाए से भी पाएंगे। कुछ महिलाएं परिवार में जो भी प्रोपर्टी से विवाद रहे हैं, उन्हें आज सुलझाने में कामयाब रहेंगी। आज आफ एक नया घर भी खरीद सकते हैं या फिर घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं। बिजनेसमैन फंड एकत्र करने में सफल रहेंगे। बिजनेसमैन को टैक्स से संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलेगी।

मकर हेल्थ राशिफल

आज हेल्थ आपके लिए एक समस्या हो सकती है। आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने होंगे। डाइट में चीनी और फैट से बचना चाहिए और मेवे, फल और सब्ज़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, और बच्चों को वायरल बुखार, गले में इंफेक्शन और डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को मसल्स में दर्द हो सकता है, और बच्चों को खेलते समय कट और खरोंच लग सकती हैं। वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें और इस बात का भी खास ध्यान रखें कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
