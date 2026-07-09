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मकर राशिफल 9 जुलाई 2026: आज वक्री बुध दिलाएंगे ऑफिस में पुरानी जिम्मेदारी, उधार देने से बचें

By Anita Baranwal
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Aaj ka makar rashifal 9July 2026: मकर राशि वालों के लिए आज रिश्तों में आज शुक्र का असर बहुत अनुकूल है। बाहरी दबाव को भीतर नहीं आने दें। जानें मकर राशि वालों की आज कैसी रहेगी धन, करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों की स्थिति।

मकर राशिफल 9 जुलाई 2026: आज वक्री बुध दिलाएंगे ऑफिस में पुरानी जिम्मेदारी, उधार देने से बचें

Capricorn Horoscope Today 9 July 2026, आज का मकर राशिफल: घर, परिवार और मन की शांति आज केंद्र में रहेगी। चंद्रमा का असर आपके घर और माता से जुड़े भाव पर होने से घरेलू माहौल, परिवार की जरूरतें और मानसिक सुकून आज ज्यादा ध्यान खींचेंगे। घर में कोई छोटा आयोजन, साथ बैठकर बात करना या घर को व्यवस्थित करने का मन बन सकता है। शुक्र का असर साझेदारी और रिश्तों के क्षेत्र में मधुरता ला रहा है इसलिए बातचीत में सहजता और अपनापन रहेगा। मंगल का असर रचनात्मकता और उत्साह के भाव में है जो दिन को ऊर्जावान बनाए रखेगा। गुरु का असर छिपे हुए मामलों, शोध और अचानक बदलाव के क्षेत्र में है इसलिए किसी अप्रत्याशित खर्च या जानकारी के लिए तैयार रहें। शनि वक्री होने से भाई बहनों, प्रयास और संचार के मामले में पुरानी बात फिर सामने आ सकती है। बुध वक्री होने से काम और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी पुरानी बात या दस्तावेज पर दोबारा ध्यान देना जरूरी हो सकता है। बाहरी दबाव को भीतर न आने दें और परिवार के बीच जो सुकून मिलता है उसे पूरी तरह अनुभव करें।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आज शुक्र का असर बहुत अनुकूल है। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ किसी जरूरी बात पर खुलकर और सहज ढंग से बात करना आसान लगेगा। परिवार में प्यारा माहौल बना रह सकता है। बच्चों के साथ समय बिताना मन को हल्का करेगा। किसी पुरानी नाराजगी को आज नरम लहजे में सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। परिवार के बुजुर्गों की जरूरत पर ध्यान दें। सिंगल लोगों के लिए घर या परिवार के माध्यम से कोई अच्छा परिचय हो सकता है।

शिक्षा और करियर

काम में आज बुध वक्री के असर से किसी पुरानी जिम्मेदारी या लंबित काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक है और नियमित अभ्यास जारी रखें। घर पर रहकर पढ़ाई करने में आज मन लग सकता है। मंगल का असर रचनात्मक काम और नई पहल में उत्साह दे रहा है। अगर काम में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले मौजूदा काम पूरे करें। सहयोगियों से कोई जरूरी बातचीत हो सकती है।

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धन और वित्त

गुरु का असर छिपे हुए मामलों के भाव में होने से अचानक खर्च की संभावना से सावधान रहें। आय की स्थिति ठीक है लेकिन अभी बहुत बड़ा जोखिम न लें। पुराने भुगतान या लेन देन की जांच करें। उधार देने से बचें। घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है, बजट में रहें।

स्वास्थ्य और कल्याण

मन में किसी पुरानी बात का बोझ हो तो किसी भरोसेमंद से बात करके हल्का करें। शरीर की ऊर्जा ठीक रहेगी। खान पान पर ध्यान दें। हल्का व्यायाम या घर पर ही थोड़ा चलना फिरना फायदेमंद रहेगा। नींद पर्याप्त लें।

आज की सलाह: घर को समय और प्यार दें, बड़े जोखिम से बचें और पुराने कामों को पूरा करने पर ध्यान लगाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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