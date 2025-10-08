मकर राशिफल 8 अक्टूबर: बड़ी रकम उधार देते समय रहें सावधान, शादीशुदा लोग ऑफिस रोमांस से रहें दूर

Today Capricorn Horoscope 8 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Wed, 8 Oct 2025 05:50 AM

Capricorn Horoscope Today 8 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों के रिलेशनशिप में मधुरता रहेगी और आप पुराने सभी मामले भी सुलझा सकते हैं। वर्कप्लेस पर नए टास्क की जिम्मेदारी लें और सुनिश्चित करें कि आप बेहतर कल के लिए धन को भी अच्छी तरह से हैंडल करें। आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों आज आपका लवर लेन-देन में ईमानदार रहेगा और इससे जीवन में खुशियां आएंगी। आप दोनों को कुछ प्वाइंट पर समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए और लवर की कुछ आदतों से खुश नहीं होने के बावजूद, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। एक साथ वेकेशन मनाने पर विचार करें। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके कलीग के बीच कुछ पनपने की संभावना है।

मकर करियर राशिफल- आपके करियर में आज कुछ ब्राइट पल आएंगे। एक क्लाइंट आपकी कोशिशों की तारीफ करेगा, जिसका असर आपकी प्रोफाइल पर दिखेगा। आप टीम सेशन में नए कॉन्सैप्ट भी लेकर आ सकते हैं, जिन्हें सीनियर्स की ओर अप्रूव किया जाएगा। फ्रीलांसिंग वर्क आपके काम में ज्यादा राजस्व और आपके कोशिशों में ज्यादा मान-सम्मान जोड़ेगा। आप अपना बायोडाटा भी अपडेट कर सकते हैं क्योंकि आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। सरकारी अधिकारी आज ट्रांसफर की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेस में विस्तार की खोज कर रहे उद्यमियों को नए मौके मिलेंगे।

मकर आर्थिक राशिफल- आज धन लाभ होगा। आप किसी फ्रेंड से जुड़ा कोई आर्थिक मामला सुलझा सकते हैं और दूसरा भाग अगर नई संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए दिन अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश करने का भी यह अच्छा समय है। किसी फ्रेंड या भाई-बहन को बड़ी रकम उधार देते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। कुछ बिजनेसमैन को पार्टनरों के साथ आर्थिक परेशानियां होंगी जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।

मकर सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ जातकों को चोट लग सकती है और बच्चों को खेलते समय सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ बड़े-बुजुर्गों को पैरों में दर्द हो सकता है। आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखना चाहिए, जिससे आपको अपने मेंटल हेल्थ को कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। चीनी का सेवन कम करना ही अच्छा है। जंक फूड से दूर रहें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com