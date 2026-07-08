मकर राशिफल 8 जुलाई 2026: जल्दबाजी में खरीदारी बाद में खटक सकती है, शनि करवाएंगे मेहनत
Aaj ka makar rashifal 8 July 2026: आज मकर राशि वालों को धन के मामले में सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर की भागदौड़ से लौटकर मन अपने लोगों के बीच रहना चाहेगा। पढ़ें मकर राशिफल 8 जुलाई 2027
Capricorn Horoscope Today 8 July 2026, आज का मकर राशिफल: दिन की शुरुआत भागदौड़, फोन, संदेश, छोटी यात्राओं या लगातार संपर्क में रहने वाली स्थिति से हो सकती है। कई काम एक साथ निपटाने पड़ सकते हैं और इसी वजह से मन बेचैन भी हो सकता है। शनि आपको मेहनत करवाएंगे, इसलिए आराम से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होगी। अगर पड़ोस, भाई-बहन या आसपास के लोगों से जुड़ा कोई मामला था, तो उसमें बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी नए परिचित से मिलना या पुराने दोस्त का संदेश आना भी संभव है। दोपहर के बाद ध्यान घर, आराम और निजी दायरे पर जाएगा। बाहर की भागदौड़ से लौटकर मन अपने लोगों के बीच रहना चाहेगा। पड़ोसी के यहां छोटा समारोह, निमंत्रण या सामाजिक मेलजोल का मौका बन सकता है। फिर भी पूरे दिन एक बात याद रखें कि जल्दबाजी आपके पक्ष में नहीं है। ड्राइविंग, यात्रा, सीढ़ी, मशीन या तेज रफ्तार वाले कामों में ध्यान जरूरी है। थकान को नजरअंदाज करने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में शुरुआत थोड़ी व्यस्त रह सकती है। चाहकर भी आप समय उतना नहीं दे पाएंगे जितना सामने वाला चाहता है। ऐसे में कम से कम संवाद बनाए रखें। एक छोटा संदेश भी दूरी कम करेगा। जिन लोगों का रिश्ता नया है, वे जल्द निष्कर्ष निकालने से बचें। दोपहर के बाद घरेलू माहौल भावनात्मक रूप से अधिक अहम हो जाएगा। परिवार के साथ बैठना, पुरानी बातें करना या घर के काम में हाथ बंटाना रिश्तों को सहज बनाएगा। शादीशुदा लोग जीवनसाथी के मूड को समझने की कोशिश करें। सलाह देने से पहले सुनना ज्यादा काम आएगा। किसी पुराने परिचित से संपर्क आपकी भावनाएं भी जगा सकता है, पर संतुलन रखना जरूरी है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में मेहनत का स्तर ऊंचा रहेगा। सुबह कई कॉल, फॉलोअप, मेल, लोकल मूवमेंट या छोटे-छोटे टास्क आपको व्यस्त रखेंगे। जो लोग सेल्स, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट या नेटवर्किंग से जुड़े हैं, उन्हें अतिरिक्त सक्रिय रहना पड़ेगा। बुध के कारण छोटी गलती या पुरानी फाइल की गड़बड़ी सामने आ सकती है, इसलिए जांच जरूरी है। नौकरी में काम का बोझ तनाव दे सकता है, पर एक-एक कदम से काम पूरा होगा। छात्रों के लिए शुरुआत में ध्यान भटक सकता है। छोटे नोट्स, रिवीजन और लिखकर पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोपहर के बाद घर से शांत पढ़ाई या लंबित असाइनमेंट पूरे करने का समय निकालना उपयोगी होगा। मेहनत से बने काम का असर आने वाले दिनों में दिखेगा।
धन और वित्त
आर्थिक पक्ष में दिन सामान्य है, पर खर्च और आय दोनों पर नजर रखने की जरूरत है। रोजमर्रा के छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। यात्रा, ईंधन, संचार, घर की जरूरत या बाहर खाने पर पैसा निकल सकता है। जोखिम भरे फैसले टालना ठीक रहेगा। अगर किसी को उधार देने की सोच रहे हैं, तो शर्तें साफ रखें। परिवार या घर के काम के लिए खर्च हो तो उसे पहले से बजट में जगह दें। जल्दबाजी में खरीदारी बाद में खटक सकती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
तनाव और बेचैनी शरीर से ज्यादा मन में महसूस हो सकती है। बाहर का खाना, अनियमित समय और बिना आराम की भागदौड़ सुस्ती बढ़ा सकती है। पेट और नींद का खास ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। लंबी दूरी हो तो बीच में थोड़ा आराम लें। हल्का, सादा भोजन और शाम की धीमी वॉक आपको रीसेट करने में मदद करेगी।
आज की सलाह: गति कम रखें, काम ज्यादा हो तब भी ध्यान और संतुलन नहीं छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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