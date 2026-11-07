आज का मकर राशिफल (7 नवंबर 2026): मार्गी गुरु निजी आर्थिक मामलों को सामने लाएगा
capricorn horoscope in hindi: आज समझ बढ़ाने और उसे अपने काम से जोड़ने का सिलसिला रहेगा। नई कारोबारी पहल का पहला कदम स्पष्ट रखिए।
बच्चों का साथ मिलने के योग हैं और उनका सहयोग मन में खुशी तथा ऊर्जा भरेगा। उनकी पढ़ाई को लेकर संतोष रहेगा। आज घर की किसी बातचीत में उनका रुख आपको अच्छा लगेगा और जिम्मेदारी का भार कुछ हल्का महसूस होगा। धार्मिक काम में जुड़ने की संभावना भी है। किसी बुजुर्ग या शिक्षक की बात मन में ठहरेगी और सीखने की इच्छा होगी। दिन केवल घरेलू संतोष तक सीमित नहीं रहेगा। कामकाज में अपनी बात रखने का अवसर भी महत्वपूर्ण होगा। निजी जीवन में अपनापन बढ़ेगा और जीवनसाथी के प्रति स्नेह अधिक रहेगा। साझा धन या ससुराल से जुड़ा सवाल इस सुखद माहौल के बीच धैर्य मांगेगा, इसलिए मन दो अलग विषयों में लगा रहेगा।
मकर करियर राशिफल आज कैसा रहेगा?
कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने का समय अच्छा है। किसी नई पहल को आकार देने और उस पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के दसवें भाव में वक्री बुध काम से जुड़े संदेश, बातचीत और पढ़ाई को सक्रिय रखेगा। किसी विषय को समझाने या दोबारा चर्चा करने में समय जाएगा। नौकरी में सामने आए काम अच्छे जाएंगे और आपके प्रयास पर नजर पड़ेगी। बच्चों की पढ़ाई संतोषजनक रहने के संकेत हैं। विद्यार्थियों का मन सीखने में लगेगा, विशेषकर जब किसी अनुभवी व्यक्ति से बात होगी।
मकर धन राशिफल आज कैसा रहेगा?
साझा धन आज बातचीत में आएगा। संयुक्त खाते या ससुराल से जुड़े आर्थिक सवाल पर ध्यान देना पड़ सकता है। सिंह राशि के आठवें भाव में मार्गी गुरु निजी आर्थिक मामलों को सामने लाएगा और उनका समाधान धैर्य मांगेगा। किसी राशि के उपयोग को लेकर अपनी तथा दूसरे व्यक्ति की प्राथमिकता अलग दिखाई देगी। इससे तुरंत नुकसान का निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन बात पूरी सुनने की जरूरत साफ होगी। कारोबार की नई शुरुआत के लिए अनुकूलता है, फिर भी उससे मिलने वाली आमदनी का निश्चित आंकड़ा आज के संकेत नहीं देते। पैसे पर अधीर प्रतिक्रिया से सावधान रहें। साझा रकम की चर्चा के लिए अलग, शांत समय रखें।
मकर आज का लव राशिफल कैसा
प्रेम जीवन के लिए आज भाग्य का साथ रहेगा। प्रिय व्यक्ति के प्रति लगाव स्पष्ट होगा और उसके साथ बातचीत अच्छी लगेगी। जीवनसाथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा तथा रोजमर्रा की बात में भी अपनापन महसूस होगा। बच्चों के सहयोग से घर में खुशी का पल आएगा। उनकी पढ़ाई की स्थिति जानकर संतोष होगा और उनसे जुड़ी चिंता हल्की लगेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के नौवें भाव में बुजुर्गों की बात और सीखने के मन को महत्व देगा। दोपहर के बाद तुला राशि के दसवें भाव में आने पर काम सामने आएगा और उसे अच्छे ढंग से संभालने का अवसर मिलेगा। इसलिए रिश्तों का सुख और काम की मांग एक साथ रहेंगे।
मकर हेल्थ राशिफल आज कैसा रहेगा
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। बच्चों से जुड़ी संतोषजनक बात मन में उत्साह लाएगी और काम करने की इच्छा बढ़ेगी। दिन की जिम्मेदारियां निभाने के लिए ऊर्जा अनुकूल रहेगी। धार्मिक गतिविधि में जुड़ने या किसी बुजुर्ग से मिलने की संभावना हो तो मन को अच्छा लगेगा। निजी आर्थिक सवाल पर चर्चा के दौरान तनाव का क्षण आएगा, लेकिन पूरे दिन के स्वास्थ्य को लेकर नकारात्मक निष्कर्ष का आधार नहीं है। आज शारीरिक सहजता और भावनात्मक खुशी का साथ महसूस होगा। बढ़ा हुआ उत्साह नई जिम्मेदारी उठाने की इच्छा भी जगा सकता है। अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखें, ताकि काम और घर के बीच यह सहज लय बनी रहे।
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
बच्चे की पढ़ाई पर उसके साथ बैठकर बात करें। उसके सहयोग की सराहना सीधे शब्दों में करें।
क्या न करें
साझा पैसे की चर्चा बीच में छोड़कर कोई एकतरफा फैसला न लें। सवाल पूछे जाने को निजी नाराजगी न मानें।
कल का राशिफल
कल काम आगे बढ़ेगा, तनाव घटेगा। पिता की सेहत सुधरने और प्रभावशाली संपर्कों से मदद के संकेत हैं। पढ़ाई में ध्यान रहेगा। माता की देखभाल जरूरी होगी। दांपत्य में आकर्षण रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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