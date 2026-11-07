आज का मकर राशिफल (7 नवंबर 2026): मार्गी गुरु निजी आर्थिक मामलों को सामने लाएगा

capricorn horoscope in hindi: आज समझ बढ़ाने और उसे अपने काम से जोड़ने का सिलसिला रहेगा। नई कारोबारी पहल का पहला कदम स्पष्ट रखिए।

बच्चों का साथ मिलने के योग हैं और उनका सहयोग मन में खुशी तथा ऊर्जा भरेगा। उनकी पढ़ाई को लेकर संतोष रहेगा। आज घर की किसी बातचीत में उनका रुख आपको अच्छा लगेगा और जिम्मेदारी का भार कुछ हल्का महसूस होगा। धार्मिक काम में जुड़ने की संभावना भी है। किसी बुजुर्ग या शिक्षक की बात मन में ठहरेगी और सीखने की इच्छा होगी। दिन केवल घरेलू संतोष तक सीमित नहीं रहेगा। कामकाज में अपनी बात रखने का अवसर भी महत्वपूर्ण होगा। निजी जीवन में अपनापन बढ़ेगा और जीवनसाथी के प्रति स्नेह अधिक रहेगा। साझा धन या ससुराल से जुड़ा सवाल इस सुखद माहौल के बीच धैर्य मांगेगा, इसलिए मन दो अलग विषयों में लगा रहेगा।

मकर करियर राशिफल आज कैसा रहेगा? कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने का समय अच्छा है। किसी नई पहल को आकार देने और उस पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के दसवें भाव में वक्री बुध काम से जुड़े संदेश, बातचीत और पढ़ाई को सक्रिय रखेगा। किसी विषय को समझाने या दोबारा चर्चा करने में समय जाएगा। नौकरी में सामने आए काम अच्छे जाएंगे और आपके प्रयास पर नजर पड़ेगी। बच्चों की पढ़ाई संतोषजनक रहने के संकेत हैं। विद्यार्थियों का मन सीखने में लगेगा, विशेषकर जब किसी अनुभवी व्यक्ति से बात होगी।

मकर धन राशिफल आज कैसा रहेगा? साझा धन आज बातचीत में आएगा। संयुक्त खाते या ससुराल से जुड़े आर्थिक सवाल पर ध्यान देना पड़ सकता है। सिंह राशि के आठवें भाव में मार्गी गुरु निजी आर्थिक मामलों को सामने लाएगा और उनका समाधान धैर्य मांगेगा। किसी राशि के उपयोग को लेकर अपनी तथा दूसरे व्यक्ति की प्राथमिकता अलग दिखाई देगी। इससे तुरंत नुकसान का निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन बात पूरी सुनने की जरूरत साफ होगी। कारोबार की नई शुरुआत के लिए अनुकूलता है, फिर भी उससे मिलने वाली आमदनी का निश्चित आंकड़ा आज के संकेत नहीं देते। पैसे पर अधीर प्रतिक्रिया से सावधान रहें। साझा रकम की चर्चा के लिए अलग, शांत समय रखें।

मकर आज का लव राशिफल कैसा प्रेम जीवन के लिए आज भाग्य का साथ रहेगा। प्रिय व्यक्ति के प्रति लगाव स्पष्ट होगा और उसके साथ बातचीत अच्छी लगेगी। जीवनसाथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा तथा रोजमर्रा की बात में भी अपनापन महसूस होगा। बच्चों के सहयोग से घर में खुशी का पल आएगा। उनकी पढ़ाई की स्थिति जानकर संतोष होगा और उनसे जुड़ी चिंता हल्की लगेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के नौवें भाव में बुजुर्गों की बात और सीखने के मन को महत्व देगा। दोपहर के बाद तुला राशि के दसवें भाव में आने पर काम सामने आएगा और उसे अच्छे ढंग से संभालने का अवसर मिलेगा। इसलिए रिश्तों का सुख और काम की मांग एक साथ रहेंगे।

मकर हेल्थ राशिफल आज कैसा रहेगा सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। बच्चों से जुड़ी संतोषजनक बात मन में उत्साह लाएगी और काम करने की इच्छा बढ़ेगी। दिन की जिम्मेदारियां निभाने के लिए ऊर्जा अनुकूल रहेगी। धार्मिक गतिविधि में जुड़ने या किसी बुजुर्ग से मिलने की संभावना हो तो मन को अच्छा लगेगा। निजी आर्थिक सवाल पर चर्चा के दौरान तनाव का क्षण आएगा, लेकिन पूरे दिन के स्वास्थ्य को लेकर नकारात्मक निष्कर्ष का आधार नहीं है। आज शारीरिक सहजता और भावनात्मक खुशी का साथ महसूस होगा। बढ़ा हुआ उत्साह नई जिम्मेदारी उठाने की इच्छा भी जगा सकता है। अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखें, ताकि काम और घर के बीच यह सहज लय बनी रहे।

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें बच्चे की पढ़ाई पर उसके साथ बैठकर बात करें। उसके सहयोग की सराहना सीधे शब्दों में करें।

क्या न करें साझा पैसे की चर्चा बीच में छोड़कर कोई एकतरफा फैसला न लें। सवाल पूछे जाने को निजी नाराजगी न मानें।