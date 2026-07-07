मकर राशिफल 7 जुलाई 2026: शनि और चंद्रमा बनाएंगे जिम्मेदार, शाम तक उपलब्धि का होगा एहसास
Aaj ka makar rashifal 7 July 2026: मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि के प्रभाव के कारण आज आप जितना अपनी बात साफ और सीधी रखेंगे, उतना कम उलझेंगे। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल।
प्रेम और रिश्ते
वैवाहिक और प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रह सकती है, पर बातचीत का ढंग बहुत मायने रखेगा। अगर आप थके या चिड़चिड़े हैं, तो साथी उसे व्यक्तिगत रूप से ले सकता है। इसलिए कम शब्दों में भी नरम भाव रखें। जिन लोगों का रिश्ता लंबी बातों के बजाय रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में अटका हुआ है, वे आज छोटा समय निकालें। साथ चाय पीना, टहलना या बिना मोबाइल के बैठना अच्छा असर देगा। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी प्रगति घर का मूड बेहतर कर सकती है। अविवाहित लोग किसी समझदार और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
Capricorn Horoscope Today 7 July 2026, आज का मकर राशिफल: भीतर हल्की बेचैनी रह सकती है, जैसे बहुत कुछ करना है पर गति तुरंत नहीं बन रही। इसे कमजोरी न मानें। यही स्थिति आपको अपनी दिशा साफ करने के लिए प्रेरित करेगी। छोटे काम, छोटी यात्राएं, फोन कॉल, संदेश, दस्तावेज, बातचीत और व्यक्तिगत प्रयास आज मुख्य भूमिका निभाएंगे। आत्मविश्वास धीरे-धीरे ऊपर आएगा, खासकर जब आप पहला ठोस कदम उठा लेंगे। चंद्रमा और शनि का असर आपको गंभीर, जिम्मेदार और मेहनत के लिए तैयार रखेगा। भाई-बहन, पड़ोसी या करीबी सहयोगी से व्यावहारिक मदद मिल सकती है। किसी फैसले में साहस दिखाना पड़ेगा, लेकिन बिना पूरी जानकारी के जोखिम न लें। दिन ऐसा है जिसमें सफलता मेहनत के बदले मिलती दिखेगी, शॉर्टकट से नहीं। घर का माहौल सामान्य रहेगा। आप जितना अपनी बात साफ और सीधी रखेंगे, उतना कम उलझेंगे। शुरुआत थोड़ी धीमी हो, फिर भी शाम तक उपलब्धि का एहसास हो सकता है।
शिक्षा और करियर
यह दिन प्रयास आधारित उपलब्धि का है। छात्रों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना आसान होगा, यदि वे खुद को बिखरने न दें। लिखने, दोहराने, अभ्यास और टेस्ट की तैयारी जैसे काम अच्छे रहेंगे। जो विद्यार्थी लंबे समय से किसी मुश्किल विषय से जूझ रहे थे, वे आज उसे छोटे हिस्सों में बांटकर समझ पाएंगे। करियर में भी पहल आपको आगे ले जाएगी। नौकरीपेशा लोगों को मीटिंग, रिपोर्ट, संदेश या क्लाइंट संवाद में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बुध वक्री होने से बात का मतलब बदल सकता है। फिर भी गुरु का सहारा साझेदारी और सलाह के माध्यम से काम आसान कर सकता है। स्वतंत्र काम करने वालों के लिए मार्केटिंग, फॉलोअप और व्यक्तिगत संपर्क से लाभ की संभावना है। बच्चों की पढ़ाई या प्रदर्शन को लेकर अच्छी खबर भी मिल सकती है।
धन और वित्त
पैसा मेहनत से आएगा और शायद उसी अनुपात में उसकी कीमत भी समझ आएगी। अचानक लाभ की उम्मीद के बजाय काम बढ़ाने, संपर्क मजबूत करने और छोटी आय के स्रोत संभालने पर ध्यान दें। बोलचाल में सावधानी रखें, क्योंकि पैसों को लेकर परिवार में गलतफहमी बन सकती है। यात्रा, संचार, पढ़ाई, बच्चों या शौक पर खर्च संभव है। जोखिम भरे निवेश में अभी ज्यादा उत्साह ठीक नहीं। अगर कोई नया सौदा करें, तो शर्तें लिखित रूप में देख लें। अनुशासित बजट सबसे अच्छा साथी रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
सुस्ती और बेचैनी साथ-साथ महसूस हो सकती है। इसका हल ज्यादा सोच नहीं, बल्कि शरीर को हल्का चलाना है। छोटी वॉक, स्ट्रेचिंग और समय पर भोजन से फर्क पड़ेगा। पानी कम पीने या देर तक बैठे रहने से थकान बढ़ सकती है। मन पर दबाव बढ़े तो कामों को क्रम में लिख लें। इससे सिर पर बोझ कम लगेगा और नींद भी बेहतर आएगी।
आज की सलाह: हड़बड़ी छोड़कर छोटे कदम लें, आपकी मेहनत ही सबसे मजबूत सहारा बनेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र