मकर राशिफल 6 अक्टूबर: आज आंख मूंदकर बड़ी रकम उधार देने से बचें, पार्टनर को दें पर्सनल स्पेस

Today Capricorn Horoscope 6 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today 6 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों को अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा। वर्कप्लेस पर छोटी-मोटी परेशानियों के बावजूद आप डेडलाइन को पा लेंगे। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। छोटी-मोटी मेडिकल दिक्कतें भी आज रहने वाली हैं।

मकर लव राशिफल- एक केयर करने वाले इंसान बनें और अपने लवर के साथ ज्यादा समय बिताएं। जो लोग सिंगल हैं उन्हें कोई नया दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन प्रपोजल देने से पहले हर पहलू को एनालाइज करें। अतीत में नहीं जाएं और आज पार्टनर को पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए। आप अप्रूवल के लिए लवर को माता-पिता से भी मिलवा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को भी वैवाहिक रिश्ते के बाहर हर तरह के रोमांटिक मामलों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी शादीशुदा लाइफ पर गंभीर असर पड़ सकता है।

मकर करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपको प्रोफेशनल नजरिए से सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। कुछ आईटी, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग और एनीमेशन फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में अवसर दिखाई देंगे। आप टीम लीडरों के साथ भी मसलों को सुलझा सकते हैं और टेक्निकल स्किल को निखारना भी अच्छा है जिससे आपको क्लाइंट सेशन में फायदा होगा। जो लोग हाल ही में किसी कंपनी से जुड़े हैं, उन्हें टीम मीटिंग में सुझाव देते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इससे बेकार की अटेंशन ला सकता है। बिजनेसमैन किसी नए कॉन्सैप्ट या आइडिया को लॉन्च करने के लिए भी दिन चुन सकते हैं।

मकर आर्थिक राशिफल- आर्थिक मामले रेगुलर लाइफ पर प्रभाव डाल सकते हैं। किसी दोस्त या भाई-बहन को आंख मूंदकर बड़ी रकम उधार नहीं देना अच्छा है। आप कानूनी लड़ाई भी जीत सकते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपको निवेश के मामले में बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो एक्सपर्ट्स से सलाह लें। कुछ बिजनेसमैन की पार्टनरशिप हो सकती है जिनसे धन जुटाने में लाभ होगा। आप आत्मविश्वास से नए आइडिया को लॉन्च कर सकते हैं और इंवेस्टर्स से धन आएगा।

मकर सेहत राशिफल- आज मकर राशि वालों के लिए सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे इतनी सीरियस नहीं होंगी कि रूटीन लाइफ में परेशानी हो। वायरल फीवर, डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां और स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। डाइट से समझौता नहीं करें और ज्यादा फल, सलाद और मेवे लें। आपको एल्कोहल भी छोड़ देनी चाहिए, जो लंबे समय में शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ महिलाओं को आज स्किन से जुड़े इंफेक्शन हो सकते हैं।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com