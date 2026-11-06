आज का मकर राशिफल (6 नवंबर): अच्छी खबर घर में लाएगी खुशी, उम्मीद से ज्यादा होगी आमदनी
Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों के लिए मेहनत और हुनर लाभ के लिए अनुकूल रहेंगे। संतान से अच्छी खबर के योग हैं, लेकिन जीवनसाथी के साथ तनाव बढ़ने से रोकना होगा।
संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना आज खुशी बढ़ाएगी। किसी सम्मान या पुरस्कार की बात सामने आने के योग हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को भी सहारा मिलेगा। मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि मेहनत को धीरे, लेकिन साफ दिखाई देने वाली प्रगति देता है। अपने हुनर और सीधी बातचीत का लाभ मिलने के योग हैं। दिन कुल मिलाकर सकारात्मक रहेगा और आमदनी उम्मीद से ज्यादा होने की संभावना है। भाग्य का साथ महसूस होगा, हालांकि मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। घर की खुशी के बीच जीवनसाथी से संबंध संवेदनशील रहेंगे और पुराना तनाव फिर उभरने की संभावना बनी रहेगी।
आज का मकर करियर राशिफल
आज आपकी मेहनत की दिशा स्पष्ट रहेगी। अपने हुनर से जुड़ा काम आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। छोटी यात्राओं से काम की प्रगति में मदद मिलने के योग हैं। किसी काम को बार-बार सुधारने की जरूरत थकाएगी, फिर भी उसकी उपयोगिता दिखाई देगी। पढ़ाई के लिए मन अच्छा रहेगा और किसी बुजुर्ग या शिक्षक की बात ध्यान से सुनने की इच्छा होगी। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे सीख और मार्गदर्शन दिन का अहम हिस्सा होंगे। अभ्यास वाले विषय पर थोड़ा अतिरिक्त समय दें। आज तेजी से ज्यादा अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप में देख पाने का संतोष रहेगा।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
आमदनी आपकी अपेक्षा से अधिक रहने की संभावना है। मेहनत और हुनर से जुड़े प्रयास लाभ के लिए अनुकूल रहेंगे। दिन की सकारात्मक आर्थिक तस्वीर से आगे के लक्ष्य पर सोचने का उत्साह बढ़ेगा। फिर भी संभावित रकम को हाथ में आ चुकी राशि मानना उचित नहीं होगा। काम से जुड़ी छोटी यात्रा का लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन हर यात्रा का तुरंत आर्थिक नतीजा तय नहीं है। संतान की अच्छी खबर घर में खुशी लाएगी और खर्च करने की इच्छा भी बढ़ेगी। उपलब्ध रकम के भीतर ही खुशी का खर्च तय करें। आज आर्थिक भरोसा बढ़ने की संभावना है और कमाई को लेकर दृष्टिकोण पहले से उत्साहित रहेगा।
आज का मकर लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध सावधानी मांगेंगे। कर्क राशि के सातवें भाव में नीच राशि का मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ता है। पहले से मौजूद तनाव बात के लहजे से और बढ़ने की संभावना है। यही आज की स्पष्ट चेतावनी है। अपनी बात समझाने की इच्छा रहेगी, लेकिन साथी की प्रतिक्रिया आपको जल्दी खिन्न करेगी। संतान से जुड़ी अच्छी खबर का सुख परिवार में साझा होगा। किसी बुजुर्ग से बातचीत मन को दिशा देगी और घर के माहौल को समझने में मदद करेगी। असहमति के समय आवाज धीमी रखें। खुशी और खिंचाव दोनों एक दिन में मौजूद रहेंगे, इसलिए रिश्तों का अनुभव एक जैसा नहीं होगा।
आज का मकर सेहत राशिफल
सेहत स्थिर रहने के संकेत हैं, लेकिन मन में हलचल बनी रहेगी। अच्छी खबर मिलने के बाद भी विचार बार-बार किसी घरेलू तनाव की ओर लौटेंगे। पढ़ने या कुछ नया समझने में मन लगने से इस बेचैनी को दिशा मिलेगी। छोटी यात्रा या काम की व्यस्तता दिन को सक्रिय रखेगी। शरीर साथ देगा, फिर भी मानसिक अस्थिरता के कारण आराम पूरा महसूस होने में कठिनाई हो सकती है। थोड़ी देर शांत बैठने का समय रखें। आज स्वास्थ्य की मुख्य तस्वीर स्थिरता की है, जबकि मन के भीतर उत्साह और अधीरता साथ चलेंगे। शाम को परिवार की खुशी याद आएगी, फिर भी कोई अधूरी बातचीत विचारों में बनी रहेगी।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
मकर राशि आज क्या करें
किसी बुजुर्ग या शिक्षक की उपयोगी बात ध्यान से सुनें।
मकर राशि आज क्या न करें
बच्चे के संभावित सम्मान की खबर को पुष्टि से पहले आगे न बढ़ाएं।
कल का राशिफल
कल धार्मिक काम से जुड़ने की संभावना है। बच्चों का सहयोग खुशी देगा और उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी। जीवनसाथी से स्नेह बढ़ेगा, सेहत अच्छी रहेगी और नया कारोबार शुरू करने के लिए दिन अनुकूल होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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