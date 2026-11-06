आज का मकर राशिफल (6 नवंबर): अच्छी खबर घर में लाएगी खुशी, उम्मीद से ज्यादा होगी आमदनी

Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों के लिए मेहनत और हुनर लाभ के लिए अनुकूल रहेंगे। संतान से अच्छी खबर के योग हैं, लेकिन जीवनसाथी के साथ तनाव बढ़ने से रोकना होगा।

संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना आज खुशी बढ़ाएगी। किसी सम्मान या पुरस्कार की बात सामने आने के योग हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को भी सहारा मिलेगा। मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि मेहनत को धीरे, लेकिन साफ दिखाई देने वाली प्रगति देता है। अपने हुनर और सीधी बातचीत का लाभ मिलने के योग हैं। दिन कुल मिलाकर सकारात्मक रहेगा और आमदनी उम्मीद से ज्यादा होने की संभावना है। भाग्य का साथ महसूस होगा, हालांकि मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। घर की खुशी के बीच जीवनसाथी से संबंध संवेदनशील रहेंगे और पुराना तनाव फिर उभरने की संभावना बनी रहेगी।

आज का मकर करियर राशिफल आज आपकी मेहनत की दिशा स्पष्ट रहेगी। अपने हुनर से जुड़ा काम आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। छोटी यात्राओं से काम की प्रगति में मदद मिलने के योग हैं। किसी काम को बार-बार सुधारने की जरूरत थकाएगी, फिर भी उसकी उपयोगिता दिखाई देगी। पढ़ाई के लिए मन अच्छा रहेगा और किसी बुजुर्ग या शिक्षक की बात ध्यान से सुनने की इच्छा होगी। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे सीख और मार्गदर्शन दिन का अहम हिस्सा होंगे। अभ्यास वाले विषय पर थोड़ा अतिरिक्त समय दें। आज तेजी से ज्यादा अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप में देख पाने का संतोष रहेगा।

आज का मकर आर्थिक राशिफल आमदनी आपकी अपेक्षा से अधिक रहने की संभावना है। मेहनत और हुनर से जुड़े प्रयास लाभ के लिए अनुकूल रहेंगे। दिन की सकारात्मक आर्थिक तस्वीर से आगे के लक्ष्य पर सोचने का उत्साह बढ़ेगा। फिर भी संभावित रकम को हाथ में आ चुकी राशि मानना उचित नहीं होगा। काम से जुड़ी छोटी यात्रा का लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन हर यात्रा का तुरंत आर्थिक नतीजा तय नहीं है। संतान की अच्छी खबर घर में खुशी लाएगी और खर्च करने की इच्छा भी बढ़ेगी। उपलब्ध रकम के भीतर ही खुशी का खर्च तय करें। आज आर्थिक भरोसा बढ़ने की संभावना है और कमाई को लेकर दृष्टिकोण पहले से उत्साहित रहेगा।

आज का मकर लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध सावधानी मांगेंगे। कर्क राशि के सातवें भाव में नीच राशि का मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ता है। पहले से मौजूद तनाव बात के लहजे से और बढ़ने की संभावना है। यही आज की स्पष्ट चेतावनी है। अपनी बात समझाने की इच्छा रहेगी, लेकिन साथी की प्रतिक्रिया आपको जल्दी खिन्न करेगी। संतान से जुड़ी अच्छी खबर का सुख परिवार में साझा होगा। किसी बुजुर्ग से बातचीत मन को दिशा देगी और घर के माहौल को समझने में मदद करेगी। असहमति के समय आवाज धीमी रखें। खुशी और खिंचाव दोनों एक दिन में मौजूद रहेंगे, इसलिए रिश्तों का अनुभव एक जैसा नहीं होगा।

आज का मकर सेहत राशिफल सेहत स्थिर रहने के संकेत हैं, लेकिन मन में हलचल बनी रहेगी। अच्छी खबर मिलने के बाद भी विचार बार-बार किसी घरेलू तनाव की ओर लौटेंगे। पढ़ने या कुछ नया समझने में मन लगने से इस बेचैनी को दिशा मिलेगी। छोटी यात्रा या काम की व्यस्तता दिन को सक्रिय रखेगी। शरीर साथ देगा, फिर भी मानसिक अस्थिरता के कारण आराम पूरा महसूस होने में कठिनाई हो सकती है। थोड़ी देर शांत बैठने का समय रखें। आज स्वास्थ्य की मुख्य तस्वीर स्थिरता की है, जबकि मन के भीतर उत्साह और अधीरता साथ चलेंगे। शाम को परिवार की खुशी याद आएगी, फिर भी कोई अधूरी बातचीत विचारों में बनी रहेगी।

शुभ अंक ६

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मकर राशि आज क्या न करें बच्चे के संभावित सम्मान की खबर को पुष्टि से पहले आगे न बढ़ाएं।