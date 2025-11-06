Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Capricorn Horoscope 6 November 2025 Aaj ka makar rashi rashifal daily future predictions
मकर राशिफल 6 नवंबर: आज आज गुस्से से बचें और फीलिंग्स पर रखें कंट्रोल

मकर राशिफल 6 नवंबर: आज आज गुस्से से बचें और फीलिंग्स पर रखें कंट्रोल

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 6 November 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Thu, 6 Nov 2025 05:53 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Capricorn Horoscope Today 6 November 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वाले नए पार्टनर से मिलें और नए रिश्ते की शुरुआत करने का प्रपोजल रखें। वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। धन और सेहत दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं।

मकर लव राशिफल- अपने लवर के साथ मजबूत रिलेशनशिप बनाए रखें। लव लाइफ के लिए आपका नजरिया महत्वपूर्ण है। आज गुस्से से बचें और फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई मौखिक बहस नहीं हो और आपके शब्दों और हाव-भाव से लवर को हर्ट नहीं पहुंचे। अपने व्यवहार में ईमानदार रहें और आप लवर को प्यार और केयर करते हुए देखेंगे। कुछ जातक दिन के दूसरे भाग में प्यार में भी पड़ेंगे। शादीशुदा महिलाओं को फैमिली बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मकर करियर राशिफल- आज डाइट डेडलाइन वाले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में छोटे चैलेंज सामने आएंगे और आपको वर्कप्लेस पर एक्स्ट्रा घंटे बिताने की भी जरूरत हो सकती है। करियर में तरक्की पाने के लिए आपको टीम लीडर के साथ मामलों को सुलझाने की भी जरूरत हो सकती है। जो लोग मशीनों के साथ काम करते हैं उन्हें आज अपना नॉलेज अपडेट करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स को आज लाइसेंसिंग और फंडिंग से जुड़े अधिकारियों से चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। आज स्टूडेंट को एग्जाम में हाई ग्रेड पाने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत होगी।

मकर आर्थिक राशिफल- आज समृद्धि आपके पास है। घर को ठीक कराना या नया खरीदने की भी संभावना है। आज कार खरीदने या स्टॉक, व्यापार और सट्टा कारोबार में अपनी किस्मत आजमाने का अच्छा दिन है। आप अपना पेंडिंग बिल भरने और अपने लिए गए कर्ज को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। कोई लीगल मामला सुलझ सकता है, जिससे तिजोरी में अच्छा धन भी आएगा।

मकर सेहत राशिफल- आज आपको लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। हड्डियों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। खेलते समय बच्चों को चोट भी लग सकती है। योग या एक्सरसाइज आपको हेल्दी और फिट रहने में मदद करेगा। जिन लोगों को नींद या सांस लेने में परेशानी है उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत होगी। कुछ महिलाओं को आज स्किन इंफेक्शन हो सकता है। बड़े-बुजुर्गों को विजन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और सीढ़ियों का उपयोग करते समय सावधानी बरतना भी बुद्धिमानी है।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
