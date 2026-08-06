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मकर राशिफल 6 अगस्त 2026: आज सूर्य, बुध और गुरु असर से बढ़ेंगे खर्च, अलग-अलग रखें ये दोनों चीजें

By Anita Baranwal
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Aaj ka makar rashifal 6 August 2026: आज मकर राशि वालों की आय की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अपने खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी।जानें आज का मकर राशिफल।

Aaj ka makar rashifal 6 August 2026
आज का मकर राशिफल 6 अगस्त 2026

Aaj ka makar rashi rashifal 6 august 2026: सुबह का माहौल घर, परिवार और मन की शांति से जुड़ा रहेगा। घर की व्यवस्था, माता का सहयोग, या रहने की जगह को बेहतर बनाने का विचार मन में आ सकता है। यदि आप घर के लिए कोई उपयोगी सामान लेना चाहते हैं, तो विकल्प देखने और तुलना करने के लिए समय ठीक है। दिन बढ़ने पर फोकस हल्केपन, रचनात्मकता और अपनों के साथ समय बिताने पर जा सकता है। बच्चों, शौक, मनोरंजन या किसी छोटी आउटिंग का मूड बन सकता है। साथी के साथ मेलजोल अच्छा रहेगा और सामाजिक कार्यक्रम में जाने की संभावना भी बन सकती है। संबंधों के क्षेत्र में सूर्य, बुध और गुरु का असर बातचीत को नरम बना रहा है, इसलिए जो बातें अटकी थीं वे अब बेहतर ढंग से कही जा सकती हैं। फिर भी खर्च बढ़ने का संकेत है। घर की सजावट, सुविधा या मौज-मस्ती में बजट तेज़ी से ऊपर जा सकता है। भावनाओं में बहकर खरीदारी न करें। जो चीज सच में जरूरी है, उसे प्राथमिकता दें।

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आज का मकर राशि लव राशिफल

रिश्तों के लिए दिन अच्छा माना जा सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच तालमेल, साथ समय बिताने और योजनाएं बनाने का मौका रहेगा। अगर हाल में दूरी या ठंडापन था, तो अब सहज बातचीत से बात बेहतर हो सकती है। अविवाहित लोग किसी परिचय, सामाजिक कार्यक्रम या परिवार के माध्यम से दिलचस्प मुलाकात की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध में मिठास रहेगी, लेकिन अधिकार जताने से बचना होगा। अपने साथी की पसंद और आराम का ध्यान रखें।

आज का मकर राशि करियर राशिफल

कामकाज के लिहाज से दिन संतुलित है। सुबह घर या निजी जिम्मेदारियों के कारण ध्यान बंट सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण कामों की सूची पहले बना लें। बाद का हिस्सा रचनात्मक काम, प्रस्तुति, डिजाइन, कंटेंट, शिक्षण या बच्चों से जुड़े पेशों के लिए उपयोगी रहेगा। बिजनेस में ग्राहक से जुड़ने का तरीका सुधारने पर अच्छा असर पड़ेगा। नौकरीपेशा लोग सहकर्मियों के साथ नरम भाषा रखें। छोटी-सी गलतफहमी भी बढ़ सकती है, जिसे समय पर सुलझाया जा सकता है। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए याद रखने से ज्यादा समझने पर जोर देना लाभ देगा।

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आज का मकर राशि आर्थिक राशिफल

खर्च का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ रह सकता है। घर, आराम, उपकरण, सजावट, बच्चों या घूमने-फिरने पर पैसा लग सकता है। जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग-अलग रखें। संपत्ति, किराया, इंटीरियर या घरेलू सुधार से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय से पहले कीमत और कागज देख लें। आय बनी रहेगी, पर बचत अपने आप नहीं होगी। बजट लिखित रूप में रखें।

आज का मकर राशि सेहत राशिफल

मन का असर शरीर पर साफ दिख सकता है। घर का माहौल अच्छा रहा तो ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। ज्यादा भागदौड़, देर से खाना या बाहर का भारी भोजन सुस्ती दे सकता है। हल्का व्यायाम, पर्याप्त पानी और थोड़ी नींद की भरपाई आपके लिए जरूरी है। मानसिक आराम के लिए परिवार के साथ शांत समय बिताना अच्छा रहेगा।

आज की सलाह: खरीदारी से पहले जरूरत, बजट और उपयोग तीनों को एक साथ देखकर फैसला लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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