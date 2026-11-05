आज का मकर राशिफल (5 नवंबर): किसी अप्रिय खबर मन खिन्न रहेगा, पैसे को लेकर रहेगा ठहराव

Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों के लिए नियमित काम और शांत बातचीत के लिए अच्छा दिन है। वेकिन अनावश्यक निवेश और बहस से सावधान रहना चाहिए। पढ़ें आज का मकर राशि विस्तृत राशिफल टुडे।

घर में किसी चिंता की चर्चा मन को उलझाएगी। बात जितनी सामने होगी, उससे अधिक सोच मन में चलती रहेगी। कोई अप्रिय खबर मन खिन्न करेगी, हालांकि उसका असर अपनी वास्तविक सीमा में ही रहेगा। आज बड़े फैसलों की जगह रोज का परिचित काम अधिक सहज लगेगा। जीवनसाथी के साथ शांत रहना ध्यान मांगेगा और प्रेम की बातों में खास उत्साह कम रहेगा। सिंह राशि के आठवें भाव में केतु पीछे हटने और किसी उलझन को छोड़ देने का भाव लाता है। इसलिए हर चर्चा में हिस्सा लेने का मन नहीं होगा। भीतर की यह दूरी कभी राहत देगी, कभी अपने लोगों से बात करना कठिन बनाएगी। आज की साफ चेतावनी है कि बेचैनी के बीच निवेश का निर्णय न करें।

आज का मकर राशि करियर राशिफल काम करते समय ध्यान का बंटना मुख्य कठिनाई होगी। परिचित जिम्मेदारी भी आज दोबारा देखकर आगे बढ़ने की जरूरत महसूस कराएगी। चलते-फिरते और काम के दौरान सावधानी अपेक्षित है। कोई अनावश्यक चिंता आपकी गति धीमी करेगी, लेकिन नियमित काम दिन को संभालने का आधार रहेगा। तुला राशि के दसवें भाव में वक्री शुक्र अपनी राशि में है, जिससे काम के बीच सुख-सुविधा और पसंद की चीजों पर खर्च करने की इच्छा उभरेगी। सुविधा जुटाने का आकर्षण रहेगा, हालांकि आज उसे खरीद में बदलना अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों का मन शुरुआती बेचैनी के बाद सीखने की ओर आएगा। किसी शिक्षक या बुजुर्ग की बात सोच को दिशा देगी। आज काम को छोटे, परिचित हिस्सों में पूरा करें। इससे ध्यान बार-बार नए निर्णय में नहीं उलझेगा।

आज की मकर राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी निवेश के लिए आज दिन अनुकूल नहीं है। बेचैन मन को किसी खरीद या रकम लगाने के फैसले से राहत मिलने की उम्मीद होगी, मगर संकेत उसका समर्थन नहीं करते। शौक और सुविधा पर खर्च का आकर्षण रहेगा। दफ्तर में काम आसान बनाने वाली कोई चीज पसंद आने पर भी निर्णय रोकना बेहतर रहेगा। घर की चिंता के साथ धन की बात जुड़ने पर सोच अधिक भारी होगी। आज रकम बढ़ाने की संभावना खोजने से अधिक अपनी मौजूदा स्थिति समझने का विषय सामने रहेगा। किसी चर्चा में दूसरे का उत्साह आपके मन पर असर डालेगा। निवेश का निर्णय अगले दिन तक स्थगित रखें। दिन में पैसे को लेकर ठहराव रहेगा तो मन में एक उलझन कम होगी।

आज मकर राशि लव राशिफल जीवनसाथी से बातचीत में धैर्य कम महसूस होगा। छोटी बात पर अपनी सफाई देने का मन होगा और सामने की बात अधूरी सुनाई देगी। अनावश्यक बहस का माहौल बनने की आशंका है। प्रेम संबंधों में दिन का रंग साधारण रहेगा। खास उत्साह की अपेक्षा पूरी न होने पर निराशा होगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में सिंह राशि के आठवें भाव में रहेगा, इसलिए चंद्राष्टम के दौरान मन उदास या बेचैन रहेगा। सुबह के शुरुआती हिस्से में कन्या राशि के नौवें भाव में आने पर दिन का बड़ा हिस्सा सीखने और बुजुर्गों की बात की ओर मुड़ेगा। किसी अनुभवी की बात से मन को नया संदर्भ मिलेगा। घर में जवाब देने से पहले सामने वाले की पूरी बात सुनें। बातचीत का स्वर उसी से अधिक शांत होगा।

आज का मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल अनावश्यक चिंता दिन का मानसिक भार बढ़ाएगी। कोई अप्रिय खबर सुनने के बाद उसी बात पर बार-बार लौटने का मन होगा। यह बेचैनी रोजमर्रा के काम में ध्यान कम करेगी। वाहन चलाते समय और आने-जाने में सतर्कता अपेक्षित है। संकेत किसी अनिष्ट का दावा नहीं करते, लेकिन ध्यान बनाए रखने की जरूरत स्पष्ट है। परिचित काम करते हुए भी जल्द खत्म करने की बेचैनी रहेगी। दिन के आगे बढ़ने पर किसी बुजुर्ग या शिक्षक की बात मन का रुख बदलेगी और सीखने की इच्छा लौटेगी। आज अपने कार्यक्रम में थोड़ी ढील रखें। लगातार भागते रहने का दबाव घटने पर दिन अधिक संभला हुआ लगेगा और भीतर की खींचतान कुछ कम महसूस होगी।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मकर राशि वाले आज क्या करें किसी अनुभवी व्यक्ति से अपनी एक उलझन पर शांत बातचीत करें।

मकर राशि वाले आज क्या न करें वाहन चलाते समय फोन पर बातचीत न करें।