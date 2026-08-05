मकर राशिफल 5 अगस्त: पैसों के मामले में संभलकर बढ़ने का दिन, घर की शांति को प्राथमिकता दें
Aaj ka makar rashifal 5 August 2026: मकर राशि वालों के लिए आज परिवार का साथ समय बिताना राहत देगा। जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल।
Aaj ka makar rashi rashifal 5 august 2026: मन घर, परिवार और निजी सुकून की तरफ ज्यादा जाएगा। पिछले दिनों की कुछ टेंशन अब थोड़ी ढीली पड़ सकती है। अगर आप लगातार काम, जिम्मेदारी या भविष्य की चिंता में उलझे थे, तो आज अपनों के बीच बैठना राहत देगा। घरेलू काम, परिवार की जरूरत, घर की व्यवस्था या आराम से जुड़े फैसले लेने के लिए समय ठीक है। माता-पिता, खासकर मां से बात करने पर मन हल्का होगा। किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग भी बन सकता है। अगर आप घर के लिए कोई जरूरी सामान लेना चाहें, तो पहले उपयोगिता देखें। मन को स्थिर रखने के लिए निजी जगह और भावनात्मक सुरक्षा जरूरी लगेगी। चंद्रमा का असर घर और मन की शांति पर है, जबकि रिश्तों का पक्ष भी सक्रिय है। इसलिए परिवार के साथ तालमेल और बातचीत आपको मजबूत बनाएगी। दिन आपको यह महसूस करा सकता है कि हर समस्या का जवाब दौड़ते रहने में नहीं, थोड़ी ठहरकर सोचने में भी मिलता है।
आज का मकर लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन आप भावनाएं अपने तरीके से दिखाएंगे। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ घर, परिवार, जिम्मेदारी या भविष्य की सुविधा से जुड़ी बात हो सकती है। एक-दूसरे की राय सुनना जरूरी रहेगा। आपकी तरफ से सुरक्षा देने की भावना मजबूत रहेगी, जो साथी को भरोसा देगी। अगर कोई नाराजगी चल रही थी, तो आमने-सामने शांत बातचीत बेहतर परिणाम दे सकती है। परिवार के बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखें। मां या घर की किसी महिला सदस्य से सहयोग मिल सकता है। प्रेम में दिखावे से ज्यादा सच्ची मौजूदगी असर करेगी।
आज का मकर करियर और व्यावसायिक राशिफल
कामकाज में स्थिरता जरूरी रहेगी। नौकरीपेशा लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएंगे, लेकिन मन बार-बार निजी मामलों की ओर जा सकता है। इसलिए टू-डू सूची बनाकर काम करें। सेवा, प्रशासन, विश्लेषण या रोजमर्रा संचालन वाले कामों में पकड़ रहेगी। सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बहस से बचना बेहतर रहेगा। कारोबार करने वालों को पुराने सिस्टम, स्टाफ व्यवस्था या कार्यप्रणाली सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों के लिए घर का शांत माहौल पढ़ाई में मदद करेगा। छोटे हिस्सों में पढ़ाई करना और दोहराव करना ज्यादा उपयोगी रहेगा। मंगल और बुध काम के हिस्से को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए मेहनत का सीधा असर मिलेगा, पर जल्दबाजी से छोटी गलती भी संभव है।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
धन के मामले में संभलकर बढ़ने का दिन है। बचत बढ़ाने की सोच सही दिशा में जाएगी। परिवार से सहयोग या किसी पुराने तय पैसों के आने की संभावना बन सकती है, लेकिन इसे निश्चित मानकर खर्च न बढ़ाएं। घर, वाहन, सुविधा या मरम्मत से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। अगर कुछ खरीदना जरूरी हो, तो गुणवत्ता और बजट दोनों देखें। जोखिम वाले निवेश से दूरी रखना बेहतर रहेगा। नियमित बचत और कैश फ्लो पर ध्यान आज ज्यादा लाभ देगा।
आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक राहत मिल सकती है, जिससे शरीर भी हल्का महसूस होगा। फिर भी ज्यादा बैठने, आरामतलब होने या देर तक स्क्रीन देखने से सुस्ती आ सकती है। हल्की चहलकदमी, समय पर खाना और थोड़ा स्ट्रेच करना अच्छा रहेगा। भावनात्मक थकान हो तो अपने लोगों के साथ समय बिताएं। सुकून भी आज आपकी सेहत का हिस्सा है।
आज की सलाह: घर की शांति को प्राथमिकता दें और पैसों में जरूरत से ज्यादा खुलापन न रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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