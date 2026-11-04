आज का मकर राशिफल (4 नवंबर): निराश करने वाली खबर सुनकर तुरंत आर्थिक फैसला न लें, निवेश से दूर रहें
Aaj ka makar rashifal today: आज मकर राशि वालों के अनचाहा तनाव और निराश करने वाली बात मन पर असर डालेगी। नियमित काम अनुकूल रहेंगे, निवेश और व्यर्थ बहस से दूरी रखें। पढ़ें मकर राशि का आज का विस्तृत राशिफल।
काम और पैसे के बड़े फैसले आज रोककर रखना ठीक रहेगा। अनचाहा तनाव दिन में जगह बनाएगा और कोई निराश करने वाली बात सुनने को मिलेगी। रोज के परिचित काम आपके लिए अधिक सहज रहेंगे। मन में एक साथ कई आशंकाएं उठेंगी, इसलिए छोटी बात भी देर तक सोच में रहेगी। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु धन और परिवार की बातों को लेकर बेचैनी तथा अचानक नई रुचि जगाता है। किसी आर्थिक संभावना की ओर मन तेजी से जाएगा, लेकिन आज निवेश करना अनुकूल नहीं है। घर में अपनी बात कहने की इच्छा प्रबल होगी। सामने वाले की प्रतिक्रिया उम्मीद जैसी न होने पर बातचीत लंबी खिंचने लगेगी। प्रेम जीवन संतुलित रहेगा, उसमें बहुत बड़े उतार या खास उत्साह का संकेत नहीं है। काम की सामान्य गति बनाए रखना आज दिन का सबसे उपयोगी सहारा होगा।
मकर राशि आज का करियर राशिफल
दफ्तर में नियमित जिम्मेदारियां निभाने का दिन है। नए और बड़े फैसलों से जुड़ी मानसिक खींचतान अधिक महसूस होगी। तुला राशि के दसवें भाव में वक्री बुध बातचीत और संदेशों को काम के केंद्र में रखता है। किसी विषय को समझाने या सामने आई बात का अर्थ स्पष्ट करने में समय जाएगा। सौदे और पढ़ाई से जुड़ी चर्चा भी ध्यान मांगेगी। आज किसी बातचीत को तत्काल नतीजे तक पहुंचाने का दबाव बेचैनी बढ़ाएगा। विद्यार्थी परिचित पाठ और पहले किए गए अभ्यास के साथ ज्यादा सहज रहेंगे। काम करते समय सतर्कता बनाए रखें। कार्यालय की सामान्य बातचीत भी मन को अपनी ओर खींचेगी, लेकिन उससे हर बार काम की दिशा नहीं निकलेगी। दिन की उपलब्धि संभले हुए ढंग से जरूरी काम निभाने में रहेगी।
मकर राशि आज की आर्थिक स्थिति
आज निवेश से दूर रहना साफ आर्थिक सावधानी है। पैसे से जुड़ी किसी बात में अचानक दिलचस्पी पैदा होगी और उसके बारे में जल्दी निर्णय लेने का मन बनेगा। धन की स्थिति को लेकर बेचैनी उस आकर्षण को और बढ़ाएगी। फिर भी लाभ या नुकसान की कोई निश्चित रकम संकेत में नहीं है। परिवार में पैसों पर बातचीत होगी तो मन अपनी बात दोहराना चाहेगा। आज बड़े आर्थिक कदम टालें। रोज के खर्च और पहले से तय जरूरतें ही ध्यान का मुख्य हिस्सा रहेंगी। किसी निराश करने वाली सूचना को सुनकर पूरा आर्थिक भविष्य कमजोर लगने लगेगा, जबकि आज का संकेत मुख्य रूप से फैसलों में ठहराव का है।
मकर राशि आज प्रेम और रिश्ते
प्रेम जीवन आज न बहुत उत्साह वाला रहेगा, न खास खराब। साथी के साथ सामान्य संवाद होगा, लेकिन मन का तनाव शब्दों में उतरने लगेगा। दांपत्य में तालमेल की जरूरत अधिक महसूस होगी। किसी बेनतीजा विषय पर बात खिंचने से अपनापन दब जाएगा। अपनी बात बार-बार दोहराने की इच्छा रहेगी और सामने वाले की बात सुनने में अधीरता होगी। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के आठवें भाव में रहेगा। चंद्राष्टम के इस प्रभाव से मन उदास या बेचैन रहेगा और पारिवारिक बातों का भार अधिक महसूस होगा। इसे शांत ढंग से लें। साथी के साथ सामान्य दिनचर्या साझा करना आज लंबी चर्चा से अधिक सहज रहेगा। बातचीत को छोटा और स्पष्ट रखें।
मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक बेचैनी आज दिन की मुख्य कठिनाई रहेगी। कोई अप्रिय सूचना मिलने पर उसका असर कुछ समय तक मन में रहेगा। सेहत को लेकर किसी खास बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन तनाव के बीच आराम की जरूरत अधिक महसूस होगी। यात्रा और सड़क पर आवाजाही के दौरान सतर्कता रखें। कार्यस्थल पर भी ध्यान बंटने की स्थिति रहेगी। परिचित काम करते हुए मन बार-बार दूसरी बात पर जाएगा, जिससे दिन लंबा लगेगा। आज अपनी गति को स्थिर रखें। व्यस्त माहौल से निकलकर शांत जगह बैठने पर मन को कुछ विराम मिलेगा। शाम तक नियमित काम पूरे होने का भाव रहेगा, भले उत्साह सामान्य से कम महसूस हो।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
मकर राशि क्या करें
आज पहले से परिचित कामों को एक-एक करके पूरा करें।
मकर राशि क्या न करें
निराश करने वाली खबर सुनकर तुरंत आर्थिक फैसला न लें।
कल का राशिफल
कल अनचाही चिंता और छोटी निराशाजनक खबर मन को परेशान करेगी। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। निवेश टालना अनुकूल होगा। काम और आवाजाही में सावधानी चाहिए। साथी से व्यर्थ बहस तनाव बढ़ाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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