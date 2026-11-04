आज का मकर राशिफल (4 नवंबर): निराश करने वाली खबर सुनकर तुरंत आर्थिक फैसला न लें, निवेश से दूर रहें

Aaj ka makar rashifal today: आज मकर राशि वालों के अनचाहा तनाव और निराश करने वाली बात मन पर असर डालेगी। नियमित काम अनुकूल रहेंगे, निवेश और व्यर्थ बहस से दूरी रखें। पढ़ें मकर राशि का आज का विस्तृत राशिफल।

काम और पैसे के बड़े फैसले आज रोककर रखना ठीक रहेगा। अनचाहा तनाव दिन में जगह बनाएगा और कोई निराश करने वाली बात सुनने को मिलेगी। रोज के परिचित काम आपके लिए अधिक सहज रहेंगे। मन में एक साथ कई आशंकाएं उठेंगी, इसलिए छोटी बात भी देर तक सोच में रहेगी। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु धन और परिवार की बातों को लेकर बेचैनी तथा अचानक नई रुचि जगाता है। किसी आर्थिक संभावना की ओर मन तेजी से जाएगा, लेकिन आज निवेश करना अनुकूल नहीं है। घर में अपनी बात कहने की इच्छा प्रबल होगी। सामने वाले की प्रतिक्रिया उम्मीद जैसी न होने पर बातचीत लंबी खिंचने लगेगी। प्रेम जीवन संतुलित रहेगा, उसमें बहुत बड़े उतार या खास उत्साह का संकेत नहीं है। काम की सामान्य गति बनाए रखना आज दिन का सबसे उपयोगी सहारा होगा।

मकर राशि आज का करियर राशिफल दफ्तर में नियमित जिम्मेदारियां निभाने का दिन है। नए और बड़े फैसलों से जुड़ी मानसिक खींचतान अधिक महसूस होगी। तुला राशि के दसवें भाव में वक्री बुध बातचीत और संदेशों को काम के केंद्र में रखता है। किसी विषय को समझाने या सामने आई बात का अर्थ स्पष्ट करने में समय जाएगा। सौदे और पढ़ाई से जुड़ी चर्चा भी ध्यान मांगेगी। आज किसी बातचीत को तत्काल नतीजे तक पहुंचाने का दबाव बेचैनी बढ़ाएगा। विद्यार्थी परिचित पाठ और पहले किए गए अभ्यास के साथ ज्यादा सहज रहेंगे। काम करते समय सतर्कता बनाए रखें। कार्यालय की सामान्य बातचीत भी मन को अपनी ओर खींचेगी, लेकिन उससे हर बार काम की दिशा नहीं निकलेगी। दिन की उपलब्धि संभले हुए ढंग से जरूरी काम निभाने में रहेगी।

मकर राशि आज की आर्थिक स्थिति आज निवेश से दूर रहना साफ आर्थिक सावधानी है। पैसे से जुड़ी किसी बात में अचानक दिलचस्पी पैदा होगी और उसके बारे में जल्दी निर्णय लेने का मन बनेगा। धन की स्थिति को लेकर बेचैनी उस आकर्षण को और बढ़ाएगी। फिर भी लाभ या नुकसान की कोई निश्चित रकम संकेत में नहीं है। परिवार में पैसों पर बातचीत होगी तो मन अपनी बात दोहराना चाहेगा। आज बड़े आर्थिक कदम टालें। रोज के खर्च और पहले से तय जरूरतें ही ध्यान का मुख्य हिस्सा रहेंगी। किसी निराश करने वाली सूचना को सुनकर पूरा आर्थिक भविष्य कमजोर लगने लगेगा, जबकि आज का संकेत मुख्य रूप से फैसलों में ठहराव का है।

मकर राशि आज प्रेम और रिश्ते प्रेम जीवन आज न बहुत उत्साह वाला रहेगा, न खास खराब। साथी के साथ सामान्य संवाद होगा, लेकिन मन का तनाव शब्दों में उतरने लगेगा। दांपत्य में तालमेल की जरूरत अधिक महसूस होगी। किसी बेनतीजा विषय पर बात खिंचने से अपनापन दब जाएगा। अपनी बात बार-बार दोहराने की इच्छा रहेगी और सामने वाले की बात सुनने में अधीरता होगी। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के आठवें भाव में रहेगा। चंद्राष्टम के इस प्रभाव से मन उदास या बेचैन रहेगा और पारिवारिक बातों का भार अधिक महसूस होगा। इसे शांत ढंग से लें। साथी के साथ सामान्य दिनचर्या साझा करना आज लंबी चर्चा से अधिक सहज रहेगा। बातचीत को छोटा और स्पष्ट रखें।

मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल मानसिक बेचैनी आज दिन की मुख्य कठिनाई रहेगी। कोई अप्रिय सूचना मिलने पर उसका असर कुछ समय तक मन में रहेगा। सेहत को लेकर किसी खास बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन तनाव के बीच आराम की जरूरत अधिक महसूस होगी। यात्रा और सड़क पर आवाजाही के दौरान सतर्कता रखें। कार्यस्थल पर भी ध्यान बंटने की स्थिति रहेगी। परिचित काम करते हुए मन बार-बार दूसरी बात पर जाएगा, जिससे दिन लंबा लगेगा। आज अपनी गति को स्थिर रखें। व्यस्त माहौल से निकलकर शांत जगह बैठने पर मन को कुछ विराम मिलेगा। शाम तक नियमित काम पूरे होने का भाव रहेगा, भले उत्साह सामान्य से कम महसूस हो।

शुभ अंक ४

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मकर राशि क्या करें आज पहले से परिचित कामों को एक-एक करके पूरा करें।

मकर राशि क्या न करें निराश करने वाली खबर सुनकर तुरंत आर्थिक फैसला न लें।