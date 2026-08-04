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मकर राशिफल 4 अगस्त 2026: आज बिखरा हुआ रहेगा मन , जल्दबाजी के कारण हो सकती है गलती

By Anita Baranwal
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Aaj ka makar rashifal 4 August 2026: आज मकर राशि वालों पर सूर्य और गुरु रिलेशनशिप में बातचीत को प्रभावित करेंगे, इसलिए किसी भी बात को आज नरमी से कहें। पढ़ें आज का मकर राशिफल।

Aaj ka makar rashifal 4 August 2026
आज का मकर राशिफल 4 अगस्त 2026

Today Capricorn Horoscope 4 August 2026, मकर राशिफल: यह दिन मेहनत और भागदौड़ वाला रह सकता है। सुबह के समय फोन, संदेश, कागजी काम, यात्रा, संपर्क या आसपास के लोगों से जुड़े छोटे-छोटे काम बढ़ सकते हैं। ऐसे में मन थोड़ा बिखरा हुआ और चिड़चिड़ा भी लग सकता है। जो बात एक बार में पूरी होनी चाहिए, उसमें दोबारा ध्यान देना पड़ सकता है। फिर भी आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। भाई-बहन, पड़ोसी, सहकर्मी या पुराने परिचित से मदद या काम की जानकारी मिल सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बातचीत भी संभव है। दिन के बाद वाले हिस्से में ध्यान घर और निजी आराम की तरफ जाएगा। तब आप बाहरी शोर से हटकर अपने लोगों के बीच रहना चाहेंगे। किसी पड़ोसी के यहां छोटा समारोह, मिलना-जुलना या सामाजिक माहौल बन सकता है। सूर्य और गुरु रिश्तों के क्षेत्र में संवाद को महत्व दे रहे हैं, इसलिए सख्त बात भी नरमी से कहें। वाहन चलाते समय और जल्दीबाजी में निर्णय लेते समय सावधानी रखें। बहुत कुछ एक साथ संभालने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। प्राथमिकता तय करें।

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आज का मकर राशि लव राशिफल

रिश्तों में संवाद का असर सीधा दिखेगा। अगर आप अपनी बात साफ रखते हैं, तो साथी भी सहयोग देगा। लेकिन सुबह का समय थोड़ा जल्दबाज बना सकता है, जिसमें शब्द तीखे निकल सकते हैं। इसे संभालना जरूरी है। पुराने मित्र या किसी परिचित से दोबारा संपर्क होने पर मन खुश हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए शाम घर के माहौल में राहत लेकर आ सकती है। परिवार के साथ बैठकर साधारण बातें करना भी दूरी कम करेगा। यदि किसी रिश्ते में हल्की नाराजगी चल रही है, तो उसे संदेशों की बजाय आमने-सामने शांत बात से सुलझाना बेहतर रहेगा।

आज का मकर राशि करियर राशिफल

कामकाज में मेहनत ज्यादा दिखेगी और नतीजा धीरे-धीरे बनेगा। ऑफिस में छोटे कामों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे लगेगा कि पूरा दिन बीत गया पर मुख्य काम कम हुआ। फिर भी यही दिन आपकी दक्षता दिखाने का मौका है। दस्तावेज, ईमेल, रिपोर्ट, सेवा, तकनीकी काम या ग्राहक से जुड़ी बातों में सावधानी लाभ देगी। मंगल और बुध का असर आपको सक्रिय रखेगा, पर जल्दबाजी से गलती भी हो सकती है। विद्यार्थियों को दोहराव वाले विषयों पर ध्यान देना चाहिए। छोटी दूरी की यात्रा, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या लिखित कार्य में तैयारी के साथ जाएं। किसी सहयोगी से अच्छा समन्वय बन सकता है।

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आज का मकर राशि आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, पर भागदौड़ के कारण अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं। यात्रा, संचार, वाहन, बाहर का खाना या घर के छोटे सामान पर पैसा निकल सकता है। खर्च कम करना है तो सूची बनाकर ही खरीदारी करें। उधार देना या लेना दोनों में सावधानी रखें। अगर किसी भुगतान को लेकर भ्रम है, तो मौखिक बात पर भरोसा न करें, लिखित पुष्टि लें। दिन के बाद वाले हिस्से में परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है, लेकिन सीमा के भीतर रहेगा।

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आज का मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल

तनाव और बेचैनी दोनों साथ महसूस हो सकते हैं। एक काम खत्म होने से पहले दूसरा सामने आने से सिर भारी लग सकता है। बाहर का खाना या अनियमित समय पर भोजन परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए सादा खाना लें। पानी और नींद दोनों पर ध्यान दें। वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रखें। शाम को घर लौटकर थोड़ी शांति, हल्का भोजन और स्क्रीन से दूरी आपको जल्दी संतुलित करेगी। शरीर को आराम चाहिए, इसे अनदेखा न करें।

आज की सलाह: जल्दी में कोई कदम न उठाएं, क्रम से काम करें और रास्ते में सावधानी रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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