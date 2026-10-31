मकर राशिफल (31 अक्टूबर 2026 ): उच्च के गुरु कह रहे-अस्पष्ट शर्तों की जांच भी महत्वपूर्ण
aaj ka Makar Rashifal: अनुमानित प्राप्ति के आधार पर बड़ा खर्च तय करने के बजाय उपलब्ध धन के अनुसार योजना बनाएं।
इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के छठे भाव में रहेगा। छोटे लंबित काम, रोजमर्रा की व्यवस्था और समस्या के व्यावहारिक समाधान पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। बड़ी घोषणा करने के बजाय किसी जरूरी काम को पूरा करने का लक्ष्य रखें। मतभेद आए तो व्यक्ति के इरादे पर अनुमान लगाने से पहले मुद्दा स्पष्ट करें। हर असहमति को छिपी शत्रुता समझना जरूरी नहीं। प्राथमिकताएं सीमित रखें और आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित करें। प्रतिस्पर्धा में तैयारी तथा अपनी गलतियों की समीक्षा पर ध्यान दें। निजी और साझा जिम्मेदारियों का अंतर समझने से समय बांटना आसान हो सकता है। दिन की योजना में अधूरे उत्तरों के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ें।
मकर राशि के लिए करियर कैसी
शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। कौशल बढ़ाने, लगातार प्रयास और जिम्मेदार संवाद के लिए यह रचनात्मक स्थिति है। किसी अभ्यास का परिणाम धीरे मिले तो उसकी उपयोगिता जांचें, केवल गति के कारण उसे छोड़ना जरूरी नहीं। गुरु इस दिन कर्क राशि के सातवें भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के आठवें भाव में जाएंगे। विचारपूर्वक समझौते की संभावना के साथ साझा जिम्मेदारी और अस्पष्ट शर्तों की जांच भी महत्वपूर्ण रहेगी। नौकरी में काम सौंपते समय अपेक्षित परिणाम साफ लिखें। बुध तुला राशि के दसवें भाव में वक्री हैं, इसलिए रिपोर्ट, प्रस्तुति और पुराने निर्देश की समीक्षा उपयोगी होगी। विद्यार्थी अभ्यास परीक्षा में समय तथा गलतियों का रिकॉर्ड रखें। व्यवसाय में संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले संबंधित व्यक्ति की भूमिका समझें। किसी चयन या प्रतियोगिता का परिणाम निश्चित मानने के बजाय तैयारी का अगला चरण तय करें।
मकर राशि के लिए धन लाइफ कैसी
राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी आय के दावों तथा साझा आर्थिक जिम्मेदारियों के वास्तविक विवरण का मिलान करने की जरूरत दिखाती है। केवल खाते में दिख रही रकम से खर्च की क्षमता न आंकें, उसमें देय किस्त और अन्य भुगतान भी देखें। उधार जरूरी हो तो वापसी की क्षमता, ब्याज और शर्तें समझें। विकल्पों की तुलना करने से निर्णय अधिक स्पष्ट हो सकता है। निवेश में जोखिम तथा रकम दोबारा निकालने की प्रक्रिया पढ़ें। लंबित भुगतान की याद दिलाते समय पूरा विवरण भेजें।
मकर राशि के लिए लव लाइफ कैसी
साथी या परिवार के साथ काम बांटने की बातचीत उपयोगी हो सकती है। अपनी थकान तीखे उत्तर में बदलने के बजाय बताएं कि कौन सा सहयोग चाहिए। मंगल कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। साझा निर्णय में अधीरता से बचना उपयोगी संदर्भ है, लेकिन किसी असहमति का कारण केवल ग्रहों को नहीं माना जा सकता। सामने वाले की बात का आशय पूछें, फिर अपना पक्ष रखें। अविवाहित हैं तो परिचय में व्यवहार की निरंतरता देखें। परिवार की आर्थिक चर्चा में व्यक्ति की आलोचना से ज्यादा व्यवस्था पर ध्यान दें। गोपनीयता का सम्मान करें, साथ ही साझा निर्णय के लिए जरूरी तथ्य संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट रखें।
मकर राशि के लिए हेल्थ लाइफ कैसी
दिनचर्या में छोटा, निभाया जा सकने वाला सुधार चुनें। भोजन छोड़कर काम पूरा करने या लंबे समय तक एक मुद्रा में बैठने के बजाय बीच में विराम लें। अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि रखें। प्रतियोगी तैयारी में नींद कम करना अभ्यास का विकल्प नहीं है। कोई पुरानी समस्या हो तो चिकित्सक के निर्देश जारी रखें। वास्तविक परेशानी होने पर उचित सलाह लें और केवल आशंका के आधार पर स्वयं निदान न करें। काम के बाद कुछ समय संदेशों तथा जिम्मेदारियों से दूरी के लिए रखें। सामान्य थकान में विश्राम उपयोगी हो सकता है, लेकिन लगातार बनी परेशानी को नजरअंदाज न करें।
क्या करें
कार्यसूची में जरूरी और टाले जा सकने वाले काम अलग करें। सबसे उपयोगी छोटे काम से शुरुआत करें। पूरा होने पर उसका रिकॉर्ड रखें और देखें कि अगला कदम अपने स्तर पर लेना है या सहायता चाहिए।
क्या न करें
असहमति को व्यक्तिगत चुनौती बनाकर बहस न बढ़ाएं। कार्यालय या कारोबार की संवेदनशील जानकारी बिना जरूरत साझा न करें। जिम्मेदार व्यक्ति से आवश्यक तथ्य रोककर साझा काम को उलझाने से भी बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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