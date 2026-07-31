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मकर राशिफल 31 जुलाई 2026: आज दिखावे के खर्च से बचें, शाम तक ये दो चीजें रहेंगी फोकस में

By Anita Baranwal
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Aaj ka makar rashifal 31 July 2026: विरोध या मतभेद वाले मामले भी शांत तरीके से संभाले जा सकते हैं, बशर्ते आप जीतने नहीं, सुलझाने की सोच रखें। पढ़ें आज का मकर राशिफल।

Aaj ka makar rashifal 31 July 2026
आज का मकर राशिफल 31 जुलाई 2026

Aaj ka makar rashi rashifal 31 July 2026: सुबह से ही आप अपने प्रभाव और उपस्थिति को लेकर सजग रहेंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, इसलिए जो कहना हो, साफ और संतुलित तरीके से कहें। दिन के पहले हिस्से में ऊर्जा आपकी तरफ रहेगी, लेकिन ना होगा। बाद का हिस्सा धन, परिवार और व्यावहारिक जरूरतों पर फोकस लाएगा। बचत, खरीदारी, जरूरी भुगतान, परिवार की मांग या खाने-पीने से जुड़े फैसले सामने आ सकते हैं। घर में मेहमान आने, किसी अपने के मिलने, या परिवार के बीच चर्चा बढ़ने के संकेत हैं। साझेदारी के क्षेत्र में सूर्य और गुरु होने से दूसरे लोगों की भूमिका अहम रहेगी। इसलिए अकेले सब तय करने की बजाय चर्चा करके आगे बढ़ना ज्यादा उपयोगी रहेगा। आपका लहजा प्रभावशाली रहेगा और कई जगह अटकी बात आगे बढ़ सकती है। विरोध या मतभेद वाले मामले भी शांत तरीके से संभाले जा सकते हैं, बशर्ते आप जीतने नहीं, सुलझाने की सोच रखें। शाम तक आर्थिक और पारिवारिक विषय ज्यादा केंद्र में रहेंगे।

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आज का मकर राशि लव राशिफल

रिश्तों में व्यावहारिकता और अपनापन साथ-साथ चलेंगे। जीवनसाथी या पार्टनर से किसी जरूरी बात पर समझ बन सकती है। अगर कुछ दिनों से गलतफहमी थी, तो बात का सही समय अब बन रहा है। आपकी आवाज और अंदाज असरदार रहेगा, इसलिए मनाने की कोशिश सफल हो सकती है। परिवार के बुजुर्ग या रिश्तेदार से मुलाकात या बातचीत उपयोगी रहेगी। प्रेम संबंध में स्थिरता चाहेंगे, पर शक या अनकही उम्मीदें बीच में न आने दें। छोटा सा ध्यान, छोटा सा समय, रिश्ता काफी नरम कर देगा।

आज का मकर राशि करियर राशिफल

काम में मेहनत करनी होगी, लेकिन दिशा सही रहेगी। रोजमर्रा के काम, फाइल, ईमेल, रिपोर्ट या ग्राहकों से जुड़े विषयों में व्यवस्थित रहना जरूरी है। बुध काम के क्षेत्र में मदद कर रहा है, इसलिए समस्या सुलझाने की क्षमता अच्छी रहेगी। जो लोग प्रतियोगी माहौल में हैं, उन्हें धीरे-धीरे बढ़त मिल सकती है। छात्रों के लिए यह दिन बुनियादी पढ़ाई, भाषा, लेखन, और छोटे बच्चों की शिक्षा शुरू करने या पढ़ाई की दिनचर्या बनाने के लिए अच्छा है। रचनात्मक काम में भी एकाग्रता बन सकती है, मगर जल्दबाजी में गुणवत्ता कम न होने दें। विरोधियों या मतभेद रखने वालों से भी पेशेवर व्यवहार रखें।

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आज का मकर राशि आर्थिक राशिफल

धन जमा करने, खर्च को व्यवस्थित करने और समझदारी से निवेश सोचने का समय है। फिर भी हर योजना की जांच जरूरी है। परिवार की जरूरतों और अपनी इच्छाओं में संतुलन बनाना होगा। कोई जरूरी खरीदारी हो सकती है, लेकिन दिखावे के खर्च से बचें। साझेदारी, साझा पैसों या कागजी बातों में अतिरिक्त सावधानी रखें। आमदनी का प्रवाह सामान्य रहेगा, पर खर्च का हिसाब लिखना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा।

आज का मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन दिन भर की जिम्मेदारियां थकान दे सकती हैं। समय पर भोजन लें और ज्यादा मीठा या भारी खाना कम करें। गला, आवाज या बोलने की थकान महसूस हो तो पानी बढ़ाएं और अनावश्यक बहस से बचें। थोड़ा टहलना और सीधी मुद्रा में बैठना राहत देगा। रात में शरीर को आराम देने के लिए काम समय पर बंद करें।

आज की सलाह: अपनी बात असरदार रखें, पर पैसों और रिश्तों में नरमी साथ लेकर चलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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