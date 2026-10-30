आज का मकर राशिफल (30 अक्टूबर): नीच मंगल से अच्छी नीयत के भरोसे कठिन विषय टालना सही नहीं
capricorn horoscope in hindi: खेल या प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले अभ्यास की गुणवत्ता पर ध्यान दें। चयन, सम्मान या पदक को पहले से तय न मानें।
तीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के छठे भाव में रहेगा। रोजमर्रा की व्यवस्था, अधूरे काम और व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना उपयोगी होगा। दिन की अच्छी शुरुआत किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि काम की स्पष्ट सूची से हो सकती है। हर छोटी रुकावट को विरोध मानने के बजाय देखें कि प्रक्रिया में क्या सुधारा जा सकता है। नियमित मेहनत का लाभ मिल सकता है, हालांकि प्रतियोगिता या स्वास्थ्य के परिणाम निश्चित नहीं हैं। अपनी क्षमता के अनुसार काम चुनें और जरूरी मामलों को पहले पूरा करें। दूसरों की मदद करते समय अपने हिस्से की जिम्मेदारी अधूरी न छोड़ें।
आज का मकर करियर राशिफल
शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। कौशल सुधार, लगातार प्रयास और जिम्मेदार संवाद के लिए यह रचनात्मक स्थिति है। बार बार अभ्यास मांगने वाला काम आज धैर्य से उठाया जा सकता है। तुला राशि के दसवें भाव में वक्री बुध होने से रिपोर्ट, आवेदन या पुराने पत्राचार की समीक्षा उपयोगी रहेगी। उसी भाव में स्वराशि के वक्री शुक्र पेशेवर प्रस्तुति और काम की गुणवत्ता को दोबारा परखने का संदर्भ देते हैं। केवल आकर्षक रूप पर्याप्त नहीं, सामग्री भी सही होनी चाहिए। नौकरी में निर्देश अस्पष्ट हों तो अनुमान लगाने के बजाय पूछें। विद्यार्थियों को पढ़े हुए विषय की जांच बिना पुस्तक देखे लिखकर करनी चाहिए।
आज का मकर धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत, पारिवारिक खर्च और साझा देनदारियों को स्पष्ट रूप से अलग रखने की जरूरत बताती है। खाते में मौजूद पूरी राशि खर्च योग्य नहीं होती, इसलिए आने वाले नियमित भुगतान पहले घटाएं। परिवार में किसी खरीद पर चर्चा हो तो योगदान और स्वामित्व की बात साफ करें। अचानक मिले आर्थिक सुझाव की विश्वसनीयता जांचें, विशेषकर जब जोखिम का विवरण अधूरा हो। किसी पुराने उधार का हिसाब मिलाना उपयोगी रहेगा। व्यापार के लिए यात्रा या विस्तार की योजना हो तो संभावित आय से पहले लागत और भुगतान का अंतर देखें। प्रस्ताव को पक्का सौदा न समझें।
आज का मकर लव राशिफल
गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च हैं। विचारपूर्वक बातचीत और दोनों पक्षों की जरूरत समझने की गुंजाइश है। हालांकि उसी भाव में कर्क राशि के नीच मंगल होने से केवल अच्छी नीयत के भरोसे कठिन विषय टालना उचित नहीं होगा। असहमति हो तो निर्णय की प्रक्रिया पर सहमति बनाएं। जीवनसाथी के साथ काम बांटना या किसी साझा खर्च की सीमा तय करना उपयोगी रहेगा। परिवार के आयोजन में शामिल होने की स्थिति हो तो अपनी उपलब्धता पहले बता दें। नए संबंध में बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन अपेक्षाओं की समानता जांचना जरूरी है। किसी के लिए सुविधा करना अच्छा है, पर बदले में तत्काल सहमति की शर्त न जोड़ें।
आज का मकर हेल्थ राशिफल
दिनचर्या में छोटा सुधार भी उपयोगी हो सकता है, जैसे भोजन का नियमित अंतर या काम के बीच हल्की गतिविधि। उत्साह हो तो उसे टिकाऊ अभ्यास में बदलें, अचानक बहुत अधिक मेहनत में नहीं। लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो शरीर की सहज स्थिति और बीच के विराम पर ध्यान दें। घरेलू काम और व्यायाम का कुल भार भी देखें। किसी तकलीफ के लिए पहले से उपचार चल रहा हो तो उसे अपनी ओर से न बदलें। मन को संतोष केवल सूची लंबी करने से नहीं, जरूरी काम समाप्त करने से मिलेगा। आराम को उत्पादकता के विरोध में न रखें।
क्या करें
अपने काम की सूची में सबसे अधिक असर वाले कार्य को पहले रखें। किसी कौशल का अभ्यास करके उसकी एक कमी पहचानें और सुधारें। परिवार या साझेदार के साथ तय जिम्मेदारी का संक्षिप्त विवरण साझा करें।
क्या न करें
हर समस्या तुरंत अपने ऊपर न लें। संभावित सफलता के भरोसे यात्रा या खरीद का बड़ा खर्च न करें। किसी संबंध में व्यावहारिक असहमति को व्यक्ति की नीयत पर आरोप लगाने का आधार न बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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