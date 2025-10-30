Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Capricorn Horoscope 30 October 2025 Aaj ka makar rashifal daily future predictions
मकर राशिफल 30 अक्टूबर: आज धन से जुड़ी परेशानी आ सकती है सामने, करियर को दें प्राथमिकता

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 30 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Thu, 30 Oct 2025 05:54 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Capricorn Horoscope Today 30 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वाले अपनी लाइफ में किसी नए प्यार की उम्मीद कर सकते हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी क्रिएटिव रहेगी। आज आर्थिक परेशानियां सामने आ सकती हैं। सेहत अच्छी रहेगी।

मकर लव राशिफल- आज मकर राशि वालों को अपने लवर की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाएं। आज आपको धैर्य के साथ उनकी बात सुनने की जरूरत है। रोमांस के मामले में आपको अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करना होगा। जो लोग नए रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए दिन का दूसरा भाग बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ अविवाहित जातक अपने एक्स लवर के साथ हुए विवाद को सुलझाकर पुराने लव अफेयर में फिर से लौटेंगे। विवाहित पुरुष जातकों के लिए ऑफिस रोमांस अच्छा आइडिया नहीं है।

मकर करियर राशिफल- आज मकर राशि वालों आपकी प्राथमिकता आपका करियर होना चाहिए और आपको ऐसी किसी भी चीज में शामिल नहीं होना चाहिए जो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में बाधा बन सकती है। कुछ नए लोगों को टीम के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होगी। सीनियर्स या वर्कप्लेस पर लीडरशिप भूमिकाओं वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके क्लाइंट किसी खास प्रोजेक्ट से संतुष्ट नहीं हों। लीगल, हेल्थ सर्विस, मीडिया और टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों का शेड्यूल बिजी रहेगा। आज टेक्स्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एक्सेसरीज, फूड प्रोसेसिंग और फुटवियर से जुड़े ट्रेडर्स को अच्छा लाभ मिलेगा।

मकर आर्थिक राशिफल- आज आपके सामने छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। आपको पेमेंट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और दिन के दूसरे हिस्से में संपत्ति से जुड़ी परेशानियां भी होंगी। आप इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ-साथ घरेलू चीजों भी खरीदेंगे। घर का फर्नीचर खरीदने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। व्यापारियों को अनजान क्षेत्रों में नया निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ बिजनेसमैन को टैक्स से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

मकर सेहत राशिफल- सेहत के लिहाज से आप अच्छे रहेंगे। आज एक्सरसाइज शुरू करने का भी अच्छा समय है, यानी आप जिम जाना शुरू कर सकते हैं। बुज़ुर्गों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय या फिसलन भरी जगहों से गुजरते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। महिलाओं को मुंह से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ सामान्य इंफेक्शन हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को आज चोट लगने की शिकायत हो सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियों और सलाद को अपने खाने में शामिल करने पर विचार करें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

