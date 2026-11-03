आज का मकर राशिफल (3 नवंबर): निराशा में निवेश, इस्तीफे या संबंध से जुड़ा बड़ा फैसला न लें
Aaj ka makar rashifal: 3 नवंबर को आज मकर राशि वालों का मन किसी अनिश्चित विषय पर टिक सकता है। जानें आज आपके रिश्ते, आर्थिक स्थिति, करियर और स्वास्थ्य में कैसा पड़ेगा प्रभाव।
तीन नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम है, जिसका व्यावहारिक अर्थ गति संयत रखना और अस्पष्ट जानकारी की पुष्टि करना है, किसी अनहोनी का डर पालना नहीं। साझा जिम्मेदारी, लंबित हिसाब या किसी अनिश्चित विषय पर मन टिक सकता है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत निकालना जरूरी नहीं होगा। जो बात आपके नियंत्रण में है, उसे पहले व्यवस्थित करें। अपेक्षा के अनुसार परिणाम न मिले तो उसी क्षण बड़ा फैसला लेने के बजाय तथ्य जुटाएं। किसी पुराने काम को शांत ढंग से पूरा करना आज नई जिम्मेदारी उठाने से अधिक उपयोगी लग सकता है।
आज का मकर करियर राशिफल
मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि निरंतर अभ्यास, कौशल और जिम्मेदार संवाद के लिए रचनात्मक हैं। इसलिए दिन को केवल बाधाओं वाला मानकर काम न रोकें। छोटे, मापे जा सकने वाले प्रयास आगे बढ़ने का आधार बन सकते हैं। तुला राशि के दसवें भाव में वक्री बुध काम के निर्देश, रिपोर्ट और पुराने संवाद की समीक्षा का संदर्भ देते हैं। किसी सहकर्मी की बात अस्पष्ट हो तो अनुमान से काम पूरा करने के बजाय अपेक्षित रूप पूछ लें। विद्यार्थी कठिन प्रश्न पर अटकें तो हल देखने से पहले अपनी कोशिश के चरण लिखें। शोध या गहन अध्ययन में संदर्भों का व्यवस्थित रिकॉर्ड उपयोगी रहेगा। व्यवसाय में नई प्रतिबद्धता से पहले मौजूदा क्षमता देखें। किसी परिणाम में कमी हो तो पूरी योजना छोड़ने के बजाय उस हिस्से को सुधारें जहां कमी साफ दिख रही है।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
गुरु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। साझा धन, देनदारी और अनिश्चित भुगतान की जांच यहां जरूरी है। अचानक लाभ या आर्थिक सुरक्षा मानकर न चलें। राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत और दूसरों के साथ जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारी का फर्क स्पष्ट रखने को कहती है। अटका पैसा मिलने की उम्मीद हो तो संबंधित पक्ष से स्थिति और जरूरी दस्तावेज पूछें। रकम प्राप्त होने से पहले उसके भरोसे नई खरीद न करें। सट्टा या उधार लेकर निवेश करना दबाव बढ़ा सकता है। बीमा, कर या साझा खाते के मामले में अस्पष्ट शर्तों पर योग्य विशेषज्ञ से जानकारी लेना बेहतर रहेगा।
आज का मकर लव राशिफल
मन में चल रही चिंता साझा करना उपयोगी है, लेकिन सामने वाले से बिना बताए आपकी परेशानी समझ लेने की अपेक्षा न रखें। साथी से बात करते समय घटना, भावना और अपनी जरूरत अलग अलग बताएं। आर्थिक विषय पर चर्चा हो तो आरोप के बजाय वास्तविक हिसाब सामने रखें। परिवार में किसी बात से निराशा हो तो तत्काल दूरी बनाने का फैसला न लें। संतान हो और वह सहायता करना चाहे तो उसकी उम्र और क्षमता के अनुसार छोटा काम दें, अपनी चिंता का पूरा भार नहीं। अविवाहित पाठक निजी जानकारी साझा करने में सहज गति रखें। किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहें तो सम्मान और अपनी क्षमता, दोनों का ध्यान रखें।
आज का मकर सेहत राशिफल
आज काम की गति ऐसी रखें जिसमें भोजन, पानी और आराम के लिए पर्याप्त जगह हो। चंद्राष्टम को बीमारी का संकेत न मानें और सामान्य थकान से डरकर निष्कर्ष न निकालें। कोई लक्षण बना रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। वाहन चलाना हो तो सामान्य यातायात नियम अपनाएं, ध्यान भटकाने वाला उपकरण अलग रखें और थके होने पर विश्राम चुनें। यह रोजमर्रा की सावधानी है, किसी घटना की भविष्यवाणी नहीं। मन भारी लगे तो थोड़ी सैर, शांत श्वास या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात मददगार हो सकती है। अधूरी जानकारी पर स्वास्थ्य संबंधी खोज करते रहने से बेहतर है सही विशेषज्ञ से सवाल पूछना।
शुभ अंक
८
शुभ रंग
काला
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
आज कुंभ राशि क्या करें
लंबित भुगतान या साझा जिम्मेदारी से जुड़े कागज एक जगह रखें। किस बात की पुष्टि बाकी है, उसकी छोटी सूची बनाएं। अपने कौशल के अभ्यास के लिए एक पूरा किया जा सकने वाला काम भी चुनें।
आज कुंभ राशि क्या न करें
निराशा में निवेश, इस्तीफे या संबंध से जुड़ा बड़ा फैसला न लें। किसी मौखिक आश्वासन के भरोसे भुगतान न करें और अपनी निजी वित्तीय जानकारी बिना जरूरत ऐसे व्यक्ति को न दें जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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