मकर राशिफल 3 नवंबर: आज रिस्क से भरे शॉर्टकट से बचें, हर वीक थोड़ी-थोड़ी बचत करें

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 3 November 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Mon, 3 Nov 2025 06:01 AM

Capricorn Horoscope Today 3 November 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों आज आपका धैर्य और लगातार कोशिश आपको आगे लेकर जाएगा। रियलिस्टिक स्टेप पर फोकस करें और अपने वादे निभाएं और कार्यों को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करें। कलीग आपकी विश्वसनीयता को नोटिस करते हैं, जिससे नए मौके सामने आते हैं। प्रैक्टिकल रहें, शॉर्टकट से बचें और विश्वास रखें कि छोटी-छोटी उपलब्धियां समय के साथ महत्वपूर्ण रिजल्ट बन जाएंगी। आज चुपचाप उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें।

मकर लव राशिफल- आपकी स्थिर मौजूदगी पार्टनर को कंफर्ट देती है और उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है। ईमानदार और शांत बातचीत से कंफ्यूजन दूर होगा और आपसी समझ गहरी होगी। अगर आप अविवाहित हैं, तो लोकल फंक्शन में शामिल हों या दूसरों की हेल्प करें, एक सिंपल फ्रेंडशिप धीरे-धीरे प्यार में बदल सकती है। सुनने और विचारों से भरे नोट्स जैसे छोटे-छोटे टास्कों से केयर जाहिर करें। प्रेशर या अचानक डिमांड से बचें।

मकर करियर राशिफल- काम में निरंतरता से पहचान मिलती है। कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करें और सबमिट करने से पहले डिटेल को चेक कर लें। टीम मेंबर आपके फैसले पर भरोसा करेंगे, बिना कोई गलती निकाले प्रैक्टिकल हेल्प भी करेंगे। एक फोकस प्लान पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के लिए एक स्थिर रास्ते खोलेगा। चुपचाप सीखते रहें और फीडबैक स्वीकार करते रहें, लंबे समय में रिवार्ड जरूर मिलेंगे।

मकर आर्थिक राशिफल- प्रैक्टिकल विकल्प आपकी सेविंग की रक्षा करते हैं और छोटे-छोटे लाभ सामने आते हैं। बजट का रिव्यू करें और आवेगपूर्ण खरीदारी को टाल दें। आज भरोसेमंद रिटर्न वाले छोटे निवेशों पर विचार करना चाहिए। भरोसेमंद लोगों से सिंपल सलाह लें। रिस्क से भरे शॉर्टकट से बचें और स्थिर प्लान समय के साथ आपके रिसोर्स को बढ़ाएगी। आने वाले खर्चों पर नजर रखें और खर्च को कम करें। बिलों में छोटे-छोटे एडजस्टमेंट करें और हर सप्ताह थोड़ी-थोड़ी बचत करें, ताकि भविष्य की जरूरतें सुरक्षित रहें। हर सप्ताह छोटी-छोटी उपलब्धियों पर नजर रखें।

मकर सेहत राशिफल- मकर राशि वालों आज आपका आरामदायक रूटीन एनर्जी और मूड में सुधार लाने में मदद करता है। नींद, हल्की एक्सरसाइज और सब्जियों व अनाज से भरपूर संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें। जरूरत से ज्यादा काम करने से बचें, स्थिर और हेल्दी रहने के लिए लाइट ब्राउंड्री सेट करें। डेली लाइट एक्टिविटी करते रहें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com