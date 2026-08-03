आज का मकर राशिफल 3 अगस्त: शनि के कारण आप हर बात को हल्के में नहीं लेंगे, धीरे-धीरे बढ़ेगी बचत
Aaj ka makar rashifal 3 August 2026: आज मकर राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, जानें क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। पढ़ें मकर राशि का आज का विस्तृत राशिफल।
Aaj ka makar rashifal 3 August 2026: दिन में एक साथ दो भाव चल सकते हैं। भीतर थोड़ी बेचैनी या सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप किसी काम का फैसला करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। यह समय बैठकर सोचते रहने से ज्यादा छोटे कदम उठाने का है। चंद्रमा और शनि आपके प्रयासों, संवाद और रोजमर्रा की भागदौड़ को गंभीर बना रहे हैं, इसलिए आप हर बात को हल्के में नहीं लेंगे। किसी जरूरी फोन, संदेश, दस्तावेज या छोटी यात्रा का काम निकल सकता है। भाई-बहन, करीबी मित्र या पड़ोस से जुड़ी कोई बात भी ध्यान मांग सकती है। दिन का फायदा वही लोग ज्यादा उठा पाएंगे जो अपने समय को बांटकर चलेंगे। सूर्य और गुरु सामने वाले लोगों से बातचीत को महत्व दे रहे हैं, इसलिए संबंधों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। मन चाहे थोड़ा आलस करे, फिर भी सही दिशा में लिया गया एक ठोस निर्णय आपको मेहनत के लिए प्रेरित करेगा। दिन धीरे शुरू होकर बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकता है।
आज का मकर लव राशिफल
जीवनसाथी या साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन सामान्य का मतलब अनदेखी नहीं होना चाहिए। बातचीत कम होगी तो गलतफहमी बढ़ सकती है। आपकी तरफ से थोड़ा समय और थोड़ा धैर्य काफी रहेगा। किसी बात पर अपनी शर्त रखने से पहले सामने वाले की सुविधा भी देखें। अविवाहित लोगों के लिए आज किसी बातचीत की शुरुआत हो सकती है, पर बहुत ज्यादा विश्लेषण करने से बात ठंडी पड़ सकती है। बच्चों से जुड़ी खबर संतोष दे सकती है। परिवार के भीतर आपकी गंभीरता कभी-कभी दूरी जैसी लग सकती है, इसलिए भावनाएं शब्दों में भी दिखाएं।
आज का मकर करियर राशिफल
काम के क्षेत्र में मेहनत का सीधा संबंध परिणाम से रहेगा। शॉर्टकट से फायदा नहीं दिखेगा। नौकरीपेशा लोग अगर अनुशासन रखेंगे तो दिन ठीक निकलेगा। रोजमर्रा के काम, मेल, रिपोर्ट, फॉलोअप, तकनीकी सुधार, डेटा, सेवा, विश्लेषण और टीम समन्वय में आप अच्छा कर सकते हैं। मंगल और बुध कार्यक्षेत्र को तेज बना रहे हैं, इसलिए काम बढ़ेगा भी और उसे निपटाने की क्षमता भी रहेगी। बस बहस से बचें। छात्रों के लिए दिन उपयोगी है। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी और लक्ष्य के करीब पहुंचने का भरोसा मिलेगा। जो छात्र परीक्षा, प्रतियोगिता या इंटरव्यू की तैयारी में हैं, वे पुराने प्रश्न और नियमित अभ्यास पर ध्यान दें। बच्चों या युवा सदस्यों को मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है। कारोबार में भी मेहनत से कमाई बनेगी, लेकिन हर काम को खुद देखने की आदत थोड़ी थकान दे सकती है।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
धन का प्रवाह बना रह सकता है, पर पूरी तरह मेहनत आधारित रहेगा। आसानी से लाभ मिलने की उम्मीद न रखें। आय आएगी तो उसके साथ दैनिक खर्च भी सामने रहेगा। वाणी और पैसों के मामले में संतुलन रखें, क्योंकि छोटी बात से लेनदेन का माहौल बिगड़ सकता है। अगर कोई खरीद जरूरी है, तो तुलना करके करें। उधार, किस्त या बकाया भुगतान को टालने के बजाय योजना बनाकर निपटाएं। बचत धीरे-धीरे बढ़ेगी। पारिवारिक जरूरतों के लिए अलग बजट रखना समझदारी होगी। जोखिम वाले कदमों से फिलहाल दूरी ही ठीक रहेगी।
आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
बेचैनी और आलस साथ-साथ महसूस होना आज का सामान्य अनुभव हो सकता है। इसे कमजोरी न मानें। शरीर को गति देने से सुस्ती टूटेगी। थोड़ी वॉक, हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी जरूरी रहेगा। काम के बीच छोटे ब्रेक लें। ज्यादा स्क्रीन, कम नींद या अनियमित भोजन से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। शाम तक स्थिति बेहतर लगने लगेगी, अगर आप खुद को बहुत ज्यादा धकेलने के बजाय लय में चलें।
आज की सलाह: मन भटके तो काम को छोटे हिस्सों में बांटें, गति अपने आप बन जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र