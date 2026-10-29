मकर राशिफल (29 अक्टूबर): हर योजना को तुरंत पूरा करने का दबाव न लें, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेंगी

मकर राशिफल टुडे: आज मकर राशि वालों को करियर में तरक्की और अच्छी सेहत के साथ क्या धन लाभ भी होगा। जानें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से मकर राशि का कैसा रहेगा दिन?

29 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रियजनों से जुड़ी उम्मीदें ध्यान खींच सकती हैं। रुचि बनी रहने पर भी एकाग्रता में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए लक्ष्य छोटा रखें। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के छठे भाव में जाएगा। तब दिनचर्या संभालने और किसी लंबित समस्या का व्यावहारिक हल तलाशने पर ध्यान देना उपयोगी होगा। आज मन की पसंद और जरूरी काम के लिए अलग जगह बनाएं। हर योजना को तुरंत पूरा करने का दबाव न लें। उपलब्ध समय और साधन देखकर अगला कदम चुनना उत्साह को दिशा देने में मदद कर सकता है।

मकर करियर राशिफल शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। अधूरे अभ्यास पर लौटने, हुनर निखारने और अपनी बात व्यवस्थित रखने के प्रयास सार्थक हो सकते हैं। प्रगति धीमी दिखे तो केवल गति नहीं, काम की गुणवत्ता भी देखें। बुध तुला राशि के दसवें भाव में वक्री हैं। पेशेवर संदेश, प्रस्ताव और संशोधित निर्देश दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। नौकरी में किसी जिम्मेदारी का दायरा अस्पष्ट हो तो काम शुरू करने से पहले पूछ लें। व्यापार में बड़ा निर्णय लेना हो तो मांग, लागत और उपलब्ध लोगों की क्षमता का अलग आकलन करें। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन केवल पसंदीदा विषय तक सीमित न रहें। कठिन हिस्से को छोटे प्रश्नों में बांटें और उत्तर लिखकर जांचें। किसी पुराने प्रयास पर मिली प्रतिक्रिया नए काम में इस्तेमाल करें, उसे अपनी क्षमता का अंतिम मूल्यांकन न मानें।

मकर आर्थिक राशिफल राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपने धन और दूसरों के साथ जुड़ी आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच पारदर्शिता की जरूरत दिखाती है। घर के खर्च, निजी बचत और साझा भुगतान का हिसाब अलग रखें। किसी खरीद में हिस्सा दे रहे हों तो रकम और जिम्मेदारी पहले तय कर लें। तेज लाभ का आकर्षण निवेश का पर्याप्त आधार नहीं है। जोखिम, शुल्क और जरूरत पड़ने पर धन निकालने की शर्तें समझें। संभावित आमदनी को उपलब्ध रकम मानकर खर्च न बढ़ाएं। यदि कारोबार के लिए पैसा लगाना है तो जरूरी घरेलू खर्च सुरक्षित रखते हुए निर्णय लें। तुलना के लिए लिखित विवरण लेना उपयोगी रहेगा।

मकर लव राशिफल गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च हैं। धैर्यपूर्वक संवाद और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौते की गुंजाइश बन सकती है, हालांकि पुराने मतभेद अपने आप नहीं मिटेंगे। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच हैं। अपनी इच्छा बताते हुए आवाज और शब्दों का संयम रखें। यदि साथी के साथ मिलने या कोई योजना बनाने का विचार है तो उनकी सुविधा पूछना बातचीत को सहज रख सकता है। नए परिचय में अच्छी बातचीत को तुरंत प्रतिबद्धता न समझें। परिवार में किसी छोटे सदस्य की पढ़ाई या पसंद पर चर्चा हो तो पहले उसकी बात पूरी सुनें। मदद का तरीका पूछकर सुझाव देना अनचाहे दबाव से बेहतर रहेगा।

मकर स्वास्थ्य राशिफल सक्रिय रहने की इच्छा हो तो उसे अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार ढालें। लंबे समय तक बैठकर पढ़ने या काम करने के बीच उठना और शरीर को हल्का चलाना उपयोगी है। भोजन टालकर काम पूरा करने की आदत पर ध्यान दें। रात में अधूरे काम व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन सूची पूरी करने के लिए नींद कम करना जरूरी नहीं। पानी, आराम और नियमित भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें प्राथमिकता में रखें। कोई असुविधा लगातार बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। अच्छा महसूस होने पर भी चल रहे उपचार या पहले मिले स्वास्थ्य निर्देश अपनी ओर से न बदलें।

शुभ अंक ८

शुभ रंग काला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मकर राशि वाले क्या करें जरूरी बातचीत से पहले अपने प्रश्न लिखें। पढ़ाई में एक कठिन हिस्से का अभ्यास जांचें। कारोबारी प्रस्ताव पर निर्णय लेना हो तो लागत के साथ उसे लागू करने की वास्तविक तैयारी भी कागज पर उतारें।