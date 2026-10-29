मकर राशिफल (29 अक्टूबर): हर योजना को तुरंत पूरा करने का दबाव न लें, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेंगी
मकर राशिफल टुडे: आज मकर राशि वालों को करियर में तरक्की और अच्छी सेहत के साथ क्या धन लाभ भी होगा। जानें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से मकर राशि का कैसा रहेगा दिन?
29 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रियजनों से जुड़ी उम्मीदें ध्यान खींच सकती हैं। रुचि बनी रहने पर भी एकाग्रता में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए लक्ष्य छोटा रखें। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के छठे भाव में जाएगा। तब दिनचर्या संभालने और किसी लंबित समस्या का व्यावहारिक हल तलाशने पर ध्यान देना उपयोगी होगा। आज मन की पसंद और जरूरी काम के लिए अलग जगह बनाएं। हर योजना को तुरंत पूरा करने का दबाव न लें। उपलब्ध समय और साधन देखकर अगला कदम चुनना उत्साह को दिशा देने में मदद कर सकता है।
मकर करियर राशिफल
शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। अधूरे अभ्यास पर लौटने, हुनर निखारने और अपनी बात व्यवस्थित रखने के प्रयास सार्थक हो सकते हैं। प्रगति धीमी दिखे तो केवल गति नहीं, काम की गुणवत्ता भी देखें। बुध तुला राशि के दसवें भाव में वक्री हैं। पेशेवर संदेश, प्रस्ताव और संशोधित निर्देश दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। नौकरी में किसी जिम्मेदारी का दायरा अस्पष्ट हो तो काम शुरू करने से पहले पूछ लें। व्यापार में बड़ा निर्णय लेना हो तो मांग, लागत और उपलब्ध लोगों की क्षमता का अलग आकलन करें। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन केवल पसंदीदा विषय तक सीमित न रहें। कठिन हिस्से को छोटे प्रश्नों में बांटें और उत्तर लिखकर जांचें। किसी पुराने प्रयास पर मिली प्रतिक्रिया नए काम में इस्तेमाल करें, उसे अपनी क्षमता का अंतिम मूल्यांकन न मानें।
मकर आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपने धन और दूसरों के साथ जुड़ी आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच पारदर्शिता की जरूरत दिखाती है। घर के खर्च, निजी बचत और साझा भुगतान का हिसाब अलग रखें। किसी खरीद में हिस्सा दे रहे हों तो रकम और जिम्मेदारी पहले तय कर लें। तेज लाभ का आकर्षण निवेश का पर्याप्त आधार नहीं है। जोखिम, शुल्क और जरूरत पड़ने पर धन निकालने की शर्तें समझें। संभावित आमदनी को उपलब्ध रकम मानकर खर्च न बढ़ाएं। यदि कारोबार के लिए पैसा लगाना है तो जरूरी घरेलू खर्च सुरक्षित रखते हुए निर्णय लें। तुलना के लिए लिखित विवरण लेना उपयोगी रहेगा।
मकर लव राशिफल
गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च हैं। धैर्यपूर्वक संवाद और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौते की गुंजाइश बन सकती है, हालांकि पुराने मतभेद अपने आप नहीं मिटेंगे। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच हैं। अपनी इच्छा बताते हुए आवाज और शब्दों का संयम रखें। यदि साथी के साथ मिलने या कोई योजना बनाने का विचार है तो उनकी सुविधा पूछना बातचीत को सहज रख सकता है। नए परिचय में अच्छी बातचीत को तुरंत प्रतिबद्धता न समझें। परिवार में किसी छोटे सदस्य की पढ़ाई या पसंद पर चर्चा हो तो पहले उसकी बात पूरी सुनें। मदद का तरीका पूछकर सुझाव देना अनचाहे दबाव से बेहतर रहेगा।
मकर स्वास्थ्य राशिफल
सक्रिय रहने की इच्छा हो तो उसे अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार ढालें। लंबे समय तक बैठकर पढ़ने या काम करने के बीच उठना और शरीर को हल्का चलाना उपयोगी है। भोजन टालकर काम पूरा करने की आदत पर ध्यान दें। रात में अधूरे काम व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन सूची पूरी करने के लिए नींद कम करना जरूरी नहीं। पानी, आराम और नियमित भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें प्राथमिकता में रखें। कोई असुविधा लगातार बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। अच्छा महसूस होने पर भी चल रहे उपचार या पहले मिले स्वास्थ्य निर्देश अपनी ओर से न बदलें।
शुभ अंक
८
शुभ रंग
काला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
मकर राशि वाले क्या करें
जरूरी बातचीत से पहले अपने प्रश्न लिखें। पढ़ाई में एक कठिन हिस्से का अभ्यास जांचें। कारोबारी प्रस्ताव पर निर्णय लेना हो तो लागत के साथ उसे लागू करने की वास्तविक तैयारी भी कागज पर उतारें।
मकर राशि वाले क्या न करें
संबंध में एक अच्छी बातचीत को सभी मुद्दों की सहमति न मानें। निवेश में केवल उत्साह या दूसरों के अनुभव पर भरोसा न करें। बिना स्पष्ट हिसाब साझा खर्च अपनी निजी बचत से न उठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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