आज का मकर राशिफल 29 जुलाई: सूर्य और गुरु दिलाएंगे मान-सम्मान, खर्च और लाभ दोनों के हैं संकेत
Aaj ka makar rashifal 29 July 2026: आज काम, व्यापार, परिवार और निजी निर्णय, सब एक साथ ध्यान मांग सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए दिन व्यस्त और अवसर भरा हो सकता है। पढ़ें आज का मकर राशिफल।
Aaj ka makar rashifal 29 July 2026, Capricorn Horoscope Today: आपकी उपस्थिति आज अलग तरह से महसूस होगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपका अंदाज नोटिस करेंगे और कई जगह आपकी छवि मजबूत दिखाई देगी। यह अच्छा संकेत है, पर दिन को केवल उत्साह में नहीं चलाना चाहिए। मन में कुछ खुशी होगी, कुछ उलझन भी साथ रहेगी। इसलिए जरूरी फैसले लेते समय केवल बाहरी सराहना पर भरोसा न करें। काम, व्यापार, परिवार और निजी निर्णय, सब एक साथ ध्यान मांग सकते हैं। यदि कोई नया प्रस्ताव, ऑर्डर, संपर्क या अवसर सामने आए तो उसे तुरंत हां कहने से पहले शर्तें समझ लें। संबंधों का क्षेत्र भी सक्रिय है, इसलिए दूसरों की राय आज आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती है। सूर्य और गुरु का प्रभाव आपको लोगों के बीच सम्मान दिला सकता है, लेकिन साथ ही अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। अपने ऊपर भरोसा रखें। किसी और की स्वीकृति का इंतजार करने से बेहतर है कि आप तथ्य देखकर आगे बढ़ें। संतुलन बनाए रखेंगे तो दिन काफी उपयोगी बन सकता है।
आज का मकर लव राशिफल
रिश्तों में मधुरता के साथ थोड़ी अनिश्चितता भी रह सकती है। साथी की बात सुनेंगे तो कई छोटी गलतफहमियां बनने से पहले ही रुक जाएंगी। यदि आप अपनी भावना साफ रखना चाहते हैं, तो घुमाकर बोलने के बजाय शांत और सीधे शब्द चुनें। जीवनसाथी या प्रियजन से अपेक्षा ज्यादा रखने पर निराशा हो सकती है, जबकि सामान्य सहयोग भी आज काफी काम का रहेगा। कुछ लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन नए जुड़ाव में भी समय लेकर आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। परिवार के भीतर खुशी का माहौल बन सकता है, फिर भी किसी एक सदस्य की राय को नजरअंदाज न करें। अपनापन बढ़ेगा जब आप उपलब्ध रहेंगे।
आज का मकर करियर राशिफल
व्यापार करने वालों के लिए दिन व्यस्त और अवसर भरा हो सकता है। अलग अलग स्रोतों से काम, पूछताछ या नए संपर्क मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट हैंडलिंग और मैनेजमेंट से जुड़े काम ठीक चल सकते हैं। बुध का असर रोजमर्रा के कामों को गति देता है, इसलिए लिस्ट बनाकर चलेंगे तो कम समय में ज्यादा काम निपटेंगे। छात्रों के लिए आत्मविश्वास अच्छा है, पर ध्यान भटकने का भी योग है। पढ़ाई में एक दिशा पकड़ना जरूरी है। यदि किसी प्रतियोगिता, इंटरव्यू या प्रोजेक्ट में शामिल हैं, तो अंतिम जांच जरूर करें। आज भाग्य से ज्यादा तैयारी काम आएगी।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आकर्षक मौके दिख सकते हैं, लेकिन हर चमकती चीज लाभदायक हो, यह जरूरी नहीं। किसी निवेश, जोखिम वाले सौदे या जल्दी लाभ के वादे पर तुरंत भरोसा न करें। व्यापार में ऑर्डर मिलें तो भी भुगतान की शर्तें साफ रखें। परिवार या वाणी से जुड़ी बातों का असर आर्थिक फैसलों पर पड़ सकता है। यदि मन उलझा है, तो पैसा वहीं लगाएं जिसे आप पूरी तरह समझते हों। खर्च और लाभ दोनों के संकेत हैं। समझदारी यही है कि उपलब्धि के उत्साह में सीमा न टूटे। बचत अलग रखना मदद करेगा।
आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक भ्रम थकान बढ़ा सकता है। एक साथ कई चीजें सोचने से सिर भारी लग सकता है। थोड़ी धीमी गति चुनना भी ठीक है। भोजन समय पर लें। मीठा या तला हुआ ज्यादा लेने से सुस्ती आ सकती है। हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और छोटे ब्रेक उपयोगी रहेंगे। मन को साफ रखने के लिए जरूरी और गैरजरूरी काम अलग करें।
आज की सलाह: सराहना मिले तो भी बड़े फैसले केवल तथ्य, समय और क्षमता देखकर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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