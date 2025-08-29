मकर राशिफल 29 अगस्त: आज होगा धन का आगमन, मानसिक रूप से हो सकते हैं परेशान

Today Capricorn Horoscope 29 August 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Fri, 29 Aug 2025 05:47 AM

Capricorn Horoscope Today 29 August 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों आज आपके रिलेशनशिप ज्यादातर कूल रहेंगे और वर्कप्लेस पर चैलेंज भी आएंगे जिनसे आपको आज लगन से निपटने की जरूरत है। स्मार्ट वित्तीय निवेश पर विचार करें। सेहत भी अच्छी रहने वाली है।

मकर लव राशिफल- आपका रिलेशनशिप आज कुछ महत्वपूर्ण पलों से गुजरेगा। ईगो से जुड़े मामले होंगे और आपको बाहरी दखलंदाजी के रूप में चैलेजों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि आपका लवर इस बात से खुश नहीं हो। लवर की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह कंसीव करने का अच्छा समय है। आपके लव अफेयर को माता-पिता की मंजूरी मिलेगी और आप इस सप्ताह शादी के बारे में भी विचार कर सकते हैं।

मकर करियर राशिफल- ऑफिस जाते समय क्लाइंट के फोन कॉल आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि वे कुछ खास बातों को लेकर नाखुश हैं। टीम मीटिंग में कोई सीनियर आपके कमिटमेंट पर सवाल उठा सकता है और इससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। आपको ऐसी ज़िम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जो अवास्तविक लग सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पूरा करने में सफल होंगे। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, उनके लिए आज इंटरव्यू की लाइन लग सकती है। आप अपने स्किल को भी निखार सकते हैं, क्योंकि यह क्लाइंट सेशन में मददगार होगा।

मकर आर्थिक राशिफल- धन का आगमन होगा और आपको फैमिली प्रॉपर्टी विरासत में मिल सकती है। बिजनेसमैन लंबे समय से पेंडिंग बिल की पेमेंट करेंगे। कुछ महिलाएं आज सोना और फैशन का सामान खरीदेंगी, लेकिन यह एक अच्छा आइडिया नहीं है। इसके बजाए आपकी प्राथमिकता सोना और संपत्ति समेत स्मार्ट निवेश होनी चाहिए। परिवार में पैसों की तुरंत जरूरत होगी और आपसे आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है।

मकर सेहत राशिफल- आज कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि वायरल फीवर और गले में दर्द समेत छोटे-मोटे इंफेक्शन से सतर्क रहें। आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं और डाइट महत्वपूर्ण है, खासकर ट्रैवल के दौरान। कुछ महिलाओं को खासतौर पर मध्य आयु वर्ग की फीमेल में सांस संबंधी परेशानियों के साथ-साथ डाइजेशन से जुड़ी परेशानी भी हो सकती हैं। बच्चों को सिरदर्द या आंखों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

