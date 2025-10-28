मकर राशिफल 28 अक्टूबर: आज प्रोफेशनल लाइफ में मच सकती है उथल-पुथल, खर्चों पर रखें कंट्रोल

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 28 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Tue, 28 Oct 2025 06:13 AM

Capricorn Horoscope Today 28 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों को अपने लवर के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। कुछ बाधाओं के बाद भी आप ऑफिस में प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। आर्थिक समृद्धि भी एक और खासियत है। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

मकर लव राशिफल- लव लाइफ में स्नेही और विचारशील बनें। कुछ जातकों का आज ऑफिस में रोमांस चल सकता है, जिसका असर पेशेवर प्रोडक्टिविटी पर पड़ सकता है। दिन का दूसरा भाग अपने लवर को माता-पिता से मिलवाने और उनका सपोर्ट लेने के लिए अच्छा है। आज अपने खास को पूरे भरोसे के साथ प्रपोज करें, क्योंकि स्वीकार किए जाने की संभावना ज्यादा है। कुछ रिलेशनशिप ज्यादा बातचीत की मांग करते हैं और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें अपने लवर से मिलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए।

मकर करियर राशिफल- आज वर्कप्लेस पर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई कलीग आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, जिससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में उथल-पुथल मच सकती है। डेडलाइन को पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा घंटे भी काम करना पड़ सकता है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोग भी बेहतर पैकेज के लिए आज जॉब चेंज कर सकते हैं। आप किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं। फीमेल मैनेजरों को मेल कलीग के साथ मुश्किल समय का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और हॉस्पिटैलिटी फील्ड से जुड़े बिजनेसमैन नई डील करेंगे।

मकर आर्थिक राशिफल- आज मकर राशि वालों की दिन के पहले भाग में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। निवेश से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं, आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। बेहतर मनी मैनेजमेंट के लिए एक उचित आर्थिक प्लान बनाएं। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा और वे और ज्यादा निवेश करने के लिए भी उत्सुक होंगे।

मकर सेहत राशिफल- आपको शरीर में दर्द या जोड़ों में दर्द हो सकता है। यह परेशान करने वाला हो सकता है। जिन लोगों को दिल से जुड़ी परेशानियां रहने वाली हैं, उनके लिए दिन का दूसरा भाग बेहद महत्वपूर्ण होगा। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या स्किन इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है। हाइपरटेंशन से जुड़ी परेशानी वाले बुजुर्गों के लिए दिन का दूसरा भाग महत्वपूर्ण है। बच्चे भी आज ओरल हेल्थ प्रॉब्लम की शिकायत कर सकते हैं।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

