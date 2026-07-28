आज का मकर राशिफल 28 जुलाई: आय में बड़ी उछाल की उम्मीद, फोन और मन दोनों पर रखें नियंत्रण
Aaj ka makar rashifal 28 July 2026: छोटी यात्रा या बाहर निकलने के समय सावधानी रखें। दिन का बाद वाला हिस्सा पहले से कहीं अधिक उपयोगी और साफ रहेगा। पढ़ें आज का मकर राशिफल 28 जुलाई 2026।
Aaj ka makar rashifal 28 July 2026, Capricorn Horoscope Today: सुबह का हिस्सा थोड़ा धीमा, थकाऊ या भीतर से दबाव वाला लग सकता है। कुछ काम टलते हुए दिखें, जवाब देर से मिले या मन ही बिना वजह उलझा रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में खुद को मजबूर करके तेज गति में लाने के बजाय जरूरी काम चुनना बेहतर रहेगा। खर्च, यात्रा, नींद, समय की बर्बादी या पुराने विचारों में फंसने की प्रवृत्ति पहले हिस्से में अधिक रह सकती है। इसलिए फोन और मन, दोनों पर नियंत्रण रखें। दिन बढ़ने पर स्थिति बदलती दिखेगी। आत्मविश्वास वापस आएगा और आप अपने काम को फिर से पकड़ पाएंगे। जो बात सुबह भारी लग रही थी, वही शाम तक संभल सकती है। संबंधों के क्षेत्र में सूर्य और गुरु यह संकेत दे रहे हैं कि सामने वाले की जरूरत समझना जरूरी है। हर मुद्दे को अकेले ढोने की जरूरत नहीं है। छोटी यात्रा या बाहर निकलने के समय सावधानी रखें। अगर मन उदास हो तो उसे दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना ठीक रहेगा। दिन का बाद वाला हिस्सा पहले से कहीं अधिक उपयोगी और साफ रहेगा।
मकर राशि वालों के कैसी रहेगी प्रेम और रिश्ते की स्थिति
रिश्तों में सुबह भावनाएं भीतर ज्यादा चलेंगी और शब्द कम निकलेंगे। इस कारण साथी को लग सकता है कि आप दूरी बना रहे हैं। ऐसा हो तो एक छोटा सा स्पष्ट संदेश काफी रहेगा। दांपत्य या प्रेम संबंध में संवेदनशीलता बनी रहेगी। दिन के बाद के हिस्से में आकर्षण, पहल और पास आने की इच्छा बढ़ेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे साथ बिताए समय का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते पुरानी शिकायतों को बीच में न लाया जाए। विवाहित लोगों के लिए साझेदारी वाली बातों में संतुलन जरूरी है। सामने वाले को सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपनी बात रखना। मुलायम व्यवहार से स्थिति जल्दी सुधरेगी।
मकर राशि वालों की कैसी रहेगी शिक्षा और करियर की स्थिति
कामकाज में सुबह ध्यान बिखरा हुआ रह सकता है। बैकएंड काम, तैयारी, चुपचाप योजना बनाना या अधूरे काम समेटना ज्यादा सही रहेगा। बड़ी घोषणा, तीखी बहस या बहुत आक्रामक फैसले टालना बेहतर होगा। बुध काम के भाव में व्यावहारिकता दे रहा है, इसलिए सूची बनाकर चलेंगे तो दिन हाथ में रहेगा। शाम के बाद आत्मविश्वास लौटेगा और आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। विद्यार्थियों को पहले हिस्से में रिवीजन या नोट्स सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। बाद में नई शुरुआत या टेस्ट की तैयारी बेहतर होगी। रचनात्मक काम करने वालों को भी दो चरणों में दिन बांटना चाहिए। सुबह सोचें, शाम को करें। सहयोगियों से बातचीत साफ रखें, क्योंकि छोटी गलतफहमी समय खा सकती है।
मकर राशि वालों की कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति
वित्त के मामले में सुबह खर्च पर नजर रखना जरूरी है। अनावश्यक ऑनलाइन खरीद, यात्रा खर्च या सुविधा के नाम पर बढ़ता खर्च परेशानी दे सकता है। परिवार या रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च स्वाभाविक रहेगा, पर दिखावे से बचें। आय में बड़ी उछाल की उम्मीद से ज्यादा जरूरी है कि जो है उसे सही ढंग से चलाया जाए। दिन के बाद के हिस्से में सोच स्पष्ट होगी और आप बजट या भुगतान से जुड़े छोटे फैसले बेहतर ले पाएंगे। किसी भी साझा धन, उधार या निजी जानकारी वाले लेनदेन में सावधानी रखें।
मकर राशि वालों का कैसा रहेगा स्वास्थ्य और कल्याण
नींद की कमी, मानसिक बोझ या देर रात की आदतें सुबह असर दिखा सकती हैं। शरीर भारी लगना, मन बुझा रहना या एकाग्रता कम होना संभव है। खुद को दोष देने के बजाय दिनचर्या सुधारें। दिन बढ़ने पर ऊर्जा लौटेगी, इसलिए हल्की चाल, गहरी सांस और पर्याप्त पानी मदद करेंगे। यात्रा में जल्दबाजी न करें। शाम को बहुत भारी भोजन लेने से बचें। आराम और लय लौटाना ही आज का मुख्य स्वास्थ्य सूत्र है।
आज की सलाह: सुबह खुद पर नरमी रखें, शाम तक वही धैर्य आपका आत्मविश्वास वापस लाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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