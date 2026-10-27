मकर राशिफल (27 अक्टूबर 2026): क्षमता से अधिक खर्च का वादा नहीं करें, रुकावट को स्थायी बाधा न मानें

मकर राशिफल टुडे: आज 27 अक्टूबर को मकर राशि वालों के पास पैसा आएगा या अधिक खर्च करना होगा। जानें मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति, करियर, व्यावसायिक, परिवार और सेहत कैसी रहने वाली है।

27 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर की व्यवस्था या निजी चिंता काम के बीच ध्यान खींच सकती है। दिन को पूरी तरह तनावमुक्त मानकर न चलें। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के पांचवें भाव में जाएगा। तब पढ़ाई, मनोरंजन या अपनों से जुड़ी अपेक्षाएं उभर सकती हैं, हालांकि ध्यान भटकने की गुंजाइश भी रहेगी। घर के लिए कोई बदलाव सोच रहे हैं तो जरूरत और इच्छा को अलग पहचानें। परिवार से सहयोग मांगना उपयोगी है, पर उनकी उपलब्धता पहले जानें। छोटी व्यवस्थित प्रगति आज जल्दबाजी में लिए बड़े निर्णय से अधिक संतोष दे सकती है।

आज का मकर करियर राशिफल शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। कौशल, लगातार प्रयास और स्पष्ट संवाद के लिए यह रचनात्मक स्थिति है। हर रुकावट को स्थायी बाधा न मानें। जिस काम में अभ्यास कम है, उसमें नियमित छोटे प्रयास आगे बढ़ा सकते हैं। तुला राशि के दसवें भाव में वक्री बुध के संदर्भ में पुरानी प्रस्तुति, कार्यविवरण और भेजे जाने वाले संदेश की समीक्षा उपयोगी होगी। नौकरी में अपनी उपलब्धता बताएं ताकि घरेलू काम और पेशेवर जिम्मेदारी टकराएं नहीं। व्यापार में ग्राहक के सुझाव को सुने बिना तैयार समाधान न थोपें। विद्यार्थी कठिन हिस्से के लिए सहायता लें और आसान विषयों में अनावश्यक समय न लगाएं। समूह अध्ययन हो तो लक्ष्य पहले तय करें। रात में केवल योजना बनाने के बजाय सीमित अभ्यास पूरा करना पढ़ाई से जुड़ी बेचैनी को दिशा दे सकता है।

मकर राशिफल टुडे मनी राशिफल राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत, पारिवारिक खर्च और साझा देनदारियों का हिसाब साफ रखने को कहती है। घर के उपकरण, सजावट या मरम्मत की योजना हो तो कीमत के साथ रखरखाव और अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ें। संपत्ति की बातचीत में स्वामित्व, भुगतान और जरूरी स्वीकृतियां विशेषज्ञ से जांचवाना उचित होगा। दिन को अपने आप खरीद के लिए अनुकूल न मानें। परिवार की पसंद का सम्मान करते हुए बजट की सीमा बताएं। किसी साझा खाते या पुराने कर्ज की जानकारी अधूरी है तो पहले उसे पूरा करें। छूट देखकर ऐसी वस्तु न खरीदें जिसका उपयोग और भुगतान दोनों अस्पष्ट हों।

मकर राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सोचकर किए समझौते और एक दूसरे का पक्ष समझने की गुंजाइश है, लेकिन संबंध की बाकी कठिनाइयां अपने आप समाप्त नहीं होंगी। कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति के मंगल के संदर्भ में तीखे जवाब से बचना उपयोगी होगा। साथी से घर की खरीद, मिलने के कार्यक्रम या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी पर चर्चा हो तो खर्च और समय दोनों बताएं। अविवाहित हैं तो परिचय में अपनी प्राथमिकताएं ईमानदारी से रखें। मां या परिवार के किसी सदस्य से सहायता की उम्मीद हो तो आग्रह स्पष्ट करें, अधिकार मानकर न चलें। साथ घूमने की योजना बने तो सभी की सुविधा और बजट देखें।

मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल भावनात्मक बेचैनी हो तो उसे तुरंत खरीदारी या लगातार व्यस्त रहने से दबाने की कोशिश न करें। शांत जगह बैठना, सामान्य श्वास पर ध्यान देना और थोड़ी सहज गतिविधि उपयोगी विकल्प हैं। घर की व्यवस्था बदल रहे हों तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार काम बांटें। भोजन का क्रम बिगड़ने न दें और रात में मनोरंजन के कारण नींद बहुत न टालें। किसी पुराने स्वास्थ्य निर्देश का पालन कर रहे हैं तो दिन की व्यस्तता में उसे भूलें नहीं। असुविधा बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। अपने आराम की जरूरत बताना जिम्मेदारी से पीछे हटना नहीं है।

मकर राशि शुभ अंक ८

आज का शुभ रंग काला

आज का मकर राशि शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मकर राशि वाले आज क्या करें घरेलू खरीद के लिए आवश्यक सुविधाओं की सूची और अधिकतम बजट पहले लिखें। काम की बातचीत में अपेक्षित नतीजा साफ बताएं। किसी नए कौशल का थोड़ा अभ्यास करें और प्रगति का छोटा प्रमाण संभालकर रखें।