मकर राशिफल (27 अक्टूबर 2026): क्षमता से अधिक खर्च का वादा नहीं करें, रुकावट को स्थायी बाधा न मानें
मकर राशिफल टुडे: आज 27 अक्टूबर को मकर राशि वालों के पास पैसा आएगा या अधिक खर्च करना होगा। जानें मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति, करियर, व्यावसायिक, परिवार और सेहत कैसी रहने वाली है।
27 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर की व्यवस्था या निजी चिंता काम के बीच ध्यान खींच सकती है। दिन को पूरी तरह तनावमुक्त मानकर न चलें। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के पांचवें भाव में जाएगा। तब पढ़ाई, मनोरंजन या अपनों से जुड़ी अपेक्षाएं उभर सकती हैं, हालांकि ध्यान भटकने की गुंजाइश भी रहेगी। घर के लिए कोई बदलाव सोच रहे हैं तो जरूरत और इच्छा को अलग पहचानें। परिवार से सहयोग मांगना उपयोगी है, पर उनकी उपलब्धता पहले जानें। छोटी व्यवस्थित प्रगति आज जल्दबाजी में लिए बड़े निर्णय से अधिक संतोष दे सकती है।
आज का मकर करियर राशिफल
शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। कौशल, लगातार प्रयास और स्पष्ट संवाद के लिए यह रचनात्मक स्थिति है। हर रुकावट को स्थायी बाधा न मानें। जिस काम में अभ्यास कम है, उसमें नियमित छोटे प्रयास आगे बढ़ा सकते हैं। तुला राशि के दसवें भाव में वक्री बुध के संदर्भ में पुरानी प्रस्तुति, कार्यविवरण और भेजे जाने वाले संदेश की समीक्षा उपयोगी होगी। नौकरी में अपनी उपलब्धता बताएं ताकि घरेलू काम और पेशेवर जिम्मेदारी टकराएं नहीं। व्यापार में ग्राहक के सुझाव को सुने बिना तैयार समाधान न थोपें। विद्यार्थी कठिन हिस्से के लिए सहायता लें और आसान विषयों में अनावश्यक समय न लगाएं। समूह अध्ययन हो तो लक्ष्य पहले तय करें। रात में केवल योजना बनाने के बजाय सीमित अभ्यास पूरा करना पढ़ाई से जुड़ी बेचैनी को दिशा दे सकता है।
मकर राशिफल टुडे मनी राशिफल
राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत, पारिवारिक खर्च और साझा देनदारियों का हिसाब साफ रखने को कहती है। घर के उपकरण, सजावट या मरम्मत की योजना हो तो कीमत के साथ रखरखाव और अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ें। संपत्ति की बातचीत में स्वामित्व, भुगतान और जरूरी स्वीकृतियां विशेषज्ञ से जांचवाना उचित होगा। दिन को अपने आप खरीद के लिए अनुकूल न मानें। परिवार की पसंद का सम्मान करते हुए बजट की सीमा बताएं। किसी साझा खाते या पुराने कर्ज की जानकारी अधूरी है तो पहले उसे पूरा करें। छूट देखकर ऐसी वस्तु न खरीदें जिसका उपयोग और भुगतान दोनों अस्पष्ट हों।
मकर राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी
गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सोचकर किए समझौते और एक दूसरे का पक्ष समझने की गुंजाइश है, लेकिन संबंध की बाकी कठिनाइयां अपने आप समाप्त नहीं होंगी। कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति के मंगल के संदर्भ में तीखे जवाब से बचना उपयोगी होगा। साथी से घर की खरीद, मिलने के कार्यक्रम या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी पर चर्चा हो तो खर्च और समय दोनों बताएं। अविवाहित हैं तो परिचय में अपनी प्राथमिकताएं ईमानदारी से रखें। मां या परिवार के किसी सदस्य से सहायता की उम्मीद हो तो आग्रह स्पष्ट करें, अधिकार मानकर न चलें। साथ घूमने की योजना बने तो सभी की सुविधा और बजट देखें।
मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल
भावनात्मक बेचैनी हो तो उसे तुरंत खरीदारी या लगातार व्यस्त रहने से दबाने की कोशिश न करें। शांत जगह बैठना, सामान्य श्वास पर ध्यान देना और थोड़ी सहज गतिविधि उपयोगी विकल्प हैं। घर की व्यवस्था बदल रहे हों तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार काम बांटें। भोजन का क्रम बिगड़ने न दें और रात में मनोरंजन के कारण नींद बहुत न टालें। किसी पुराने स्वास्थ्य निर्देश का पालन कर रहे हैं तो दिन की व्यस्तता में उसे भूलें नहीं। असुविधा बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। अपने आराम की जरूरत बताना जिम्मेदारी से पीछे हटना नहीं है।
मकर राशि शुभ अंक
८
आज का शुभ रंग
काला
आज का मकर राशि शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
मकर राशि वाले आज क्या करें
घरेलू खरीद के लिए आवश्यक सुविधाओं की सूची और अधिकतम बजट पहले लिखें। काम की बातचीत में अपेक्षित नतीजा साफ बताएं। किसी नए कौशल का थोड़ा अभ्यास करें और प्रगति का छोटा प्रमाण संभालकर रखें।
मकर राशि आज क्या न करें
परिवार को खुश करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च या समय देने का वादा न करें। संपत्ति के कागज बिना जांचे स्वीकार न करें। रात में बच्चों या साथी से तुरंत मनचाही प्रतिक्रिया की मांग न रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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