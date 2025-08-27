मकर राशिफल 27 अगस्त: आज ऑफिस में काम का हो सकता है दबाव, पुराने निवेशों से होगा धन लाभ

Today Capricorn Horoscope 27 August 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today 27 August 2025, Aaj ka makar rashifal: लव लाइफ में सेंसटिव रहें और अपनी फीलिंग्स को भी प्राथमिकता दें। ऑफिशियल चैलेंज से बाहर निकलें और सुनिश्चित करें कि आप आज धन का मैनेजमेंट ईमानदारी से करें। आज हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है।

मकर लव राशिफल- लव अफेयर में छोटी-मोटी असहमति हो सकती है, लेकिन आपको इनसे बचना चाहिए। रिलेशनशिप में आपका रवैया महत्वपूर्ण है और आपको अतीत में खोदने से बचना चाहिए। आज वाद-विवाद से बचें और लवर के व्यवहार में ईगो का अनुभव भी हो सकता है। आज कुछ नए लव अफेयर सामने आएंगे, जबकि माता-पिता भी शादी के पक्ष में रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं उन्हें नया प्यार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। शादीशुदा महिलाओं को आज अपने जीवनसाथी पर नजर रखने की जरूरत है।

मकर करियर राशिफल- ऑफिस में काम का दबाव हो सकता है, लेकिन आप इससे बाहर निकलने में सफल रहेंगे और प्रोजेक्ट को पूरा करने और तारीफ पाने में सफल रहेंगे। हो सकता है आपको प्रमोशन से सम्मानित किया जाए। क्लाइंट सेशन के दौरान अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करें और जहां भी जरूरी हो इनोवेटिव बनें। आईटी, हेल्थकेयर, आर्किटेक्चर, एविशन, फैशन डिजाइन और बैंकिंग पेशेवरों को विदेश में मौके नजर आएंगे। व्यवसायियों को विस्तार प्लानिंग पर विचार करना चाहिए और उनकी पार्टनरशिप से धन जुटाने में भी मदद मिलेगी। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों को अच्छी खबर की उम्मीद हो सकती है।

मकर आर्थिक राशिफल- आपको पिछले निवेशों से भी धन का अच्छा प्रवाह देखने को मिलेगा। आज हकीकत में किस्मत आजमाने का अच्छा दिन है। आज आप भाई-बहन के साथ पैसों का कोई मसला भी सुलझा सकते हैं, जबकि कुछ महिलाओं को परिवार में या वर्कप्लेस पर किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। दिन का दूसरा भाग किसी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए अच्छा है। जिन लोगों ने छुट्टियों की प्लानिंग बनाई है वे आगे बढ़ सकते हैं।

मकर सेहत राशिफल- बेकार का स्ट्रेस न लें जो लाइफ में गंभीर असंतुलन का कारण बन सकता है। एथिलिस्ट और स्पोर्ट्सपर्सन खेलते समय घायल हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को ओरल हेल्थ और स्किन से जुड़ी परेशानियों की शिकायत हो सकती है। आपको गले में इंफेक्शन या वायरल फीवर हो सकता है जो डेली शेड्यूल को बाधित कर सकता है। योग या एक्सरसाइज आपको हेल्दी और फिट रहने में मदद करेगा। जिन लोगों को नींद या सांस लेने में समस्या है उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत होगी।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

