आज का मकर राशिफल 26 अक्टूबर: नई जिम्मेदारी लेने से बचें, माता पिता से धन मिलेगा, यह मानकर बजट न बनाएं

आज मकर राशि वालों का कैसा रहेगा दिन: 26 अक्टूबर 2026 मकर राशि वालों को धन की स्थिति, व्यावसायिक और नौकरी-चाकरी, प्रेम-संबंधों और रिश्तों, सेहत में किस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं, जान लें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से।

आज मकर राशि वालों का कैसा रहेगा दिन: 26 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर की व्यवस्था, निजी सुकून या किसी परिजन की जरूरत ध्यान खींच सकती है। मन बेचैन हो तो वास्तविक काम और तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया को अलग पहचानें। सभी तनाव समाप्त होने की उम्मीद के बजाय संभाले जा सकने वाले विषय चुनना उपयोगी रहेगा। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। निरंतर प्रयास, कौशल सुधार और जिम्मेदार संवाद के लिए यह रचनात्मक स्थिति है। गति धीमी होने को अपने आप रुकावट न मानें। आज अपनी तैयारी के आधार पर पहल करें और अधूरे काम का अगला स्पष्ट कदम चुनें।

आज का मकर राशि करियर राशिफल बुध तुला राशि के दसवें भाव में वक्री हैं। पुराने निर्देश, रिपोर्ट और पेशेवर बातचीत की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। किसी संदेश का आशय स्पष्ट न हो तो अनुमान के बजाय पुष्टि लें। नौकरी में घरेलू चिंता से ध्यान बंटे तो सबसे जरूरी काम पहले करें और बाकी के लिए यथार्थ समय बताएं। कारोबार में पुराने ग्राहक से चर्चा दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत अब भी पहले जैसी है, यह न मानें। प्रस्ताव भेजने से पहले वर्तमान मांग पूछें। विद्यार्थियों को कमजोर विषय में छोटे प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए। उत्तर की विधि समझें और गलती का चरण पहचानें। समूह अध्ययन में अपनी जिम्मेदारी तय रखें, ताकि बातचीत वास्तविक तैयारी की जगह न ले ले। कोई आवेदन भर रहे हों तो अंतिम प्रति में विवरण और संलग्न कागज जांचें।

आज मकर राशि वालों की कैसी रहेगी धन की स्थिति राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत, पारिवारिक खर्च और साझा दायित्वों का स्पष्ट हिसाब मांगती है। खरीद में परिवार की सहायता अपेक्षित हो तो रकम और शर्त पहले पूछें। माता पिता से धन मिलेगा, यह मानकर बजट न बनाएं। वाहन या घरेलू सुविधा खरीदने का विचार हो तो मूल कीमत के साथ बीमा, रखरखाव और नियमित खर्च जोड़ें। बचत बढ़ाने के लिए उपलब्ध आय से व्यावहारिक राशि अलग रख सकते हैं। संयुक्त भुगतान में अपना हिस्सा और भुगतान की तारीख लिखित रखें। पुराने हिसाब को संकोच में छोड़ने के बजाय संबंधित व्यक्ति से शांत ढंग से स्पष्ट करना बेहतर रहेगा।

आज मकर राशि का लव राशिफल गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। विचारपूर्ण समझौते और आपसी समझ की गुंजाइश है, लेकिन संबंधों के दूसरे दबाव इससे समाप्त नहीं होते। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। बातचीत को तत्काल निष्कर्ष तक पहुंचाने की जल्दबाजी से बचें। साथी से घरेलू विषय पर मतभेद हो तो पहले साझा जरूरत पहचानें, फिर विकल्प रखें। मां या किसी परिजन से बात हो तो समाधान देने से पहले पूरा सुनें। मित्रों के साथ कार्यक्रम बनाएं तो अपनी सुविधा स्पष्ट बताएं। अकेले पाठक किसी परिचय में सहजता और भरोसे को समय दें। केवल एक अच्छी बातचीत को प्रतिबद्धता का पूरा आधार न बनाएं।

आज मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल घर और काम के बीच मन अटका रहे तो आराम के बाद भी हल्की बेचैनी रह सकती है। दिन में कुछ समय बिना अतिरिक्त जिम्मेदारी के रखें। सामान्य सैर, परिचित व्यायाम या शांत सांसों पर ध्यान एक उपयोगी विराम हो सकता है। बैठने की जगह और काम की मुद्रा देखें। घरेलू सामान व्यवस्थित करते समय अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाना जरूरी नहीं है। भोजन केवल सुविधा के अनुसार नहीं, अपनी सामान्य जरूरत के हिसाब से लें। नींद का समय अनावश्यक संदेशों और अधूरे काम की चर्चा से बचाएं। कोई तकलीफ लगातार बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें, अनुमान से उपचार न करें।

मकर राशि का आज का शुभ अंक ८

मकर राशि का आज का शुभ रंग काला

मकर राशि का आज का शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मकर राशि का आज क्या करें घर से जुड़े जिस विषय पर निर्णय चाहिए, उसके विकल्प और कुल खर्च लिखें। काम पर मिले संशोधित निर्देश की पुष्टि करें। उपयोगी कौशल का छोटा अभ्यास पूरा करके देखें कि अगली बार किस हिस्से में सुधार चाहिए।