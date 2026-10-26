आज का मकर राशिफल 26 अक्टूबर: नई जिम्मेदारी लेने से बचें, माता पिता से धन मिलेगा, यह मानकर बजट न बनाएं
आज मकर राशि वालों का कैसा रहेगा दिन: 26 अक्टूबर 2026 मकर राशि वालों को धन की स्थिति, व्यावसायिक और नौकरी-चाकरी, प्रेम-संबंधों और रिश्तों, सेहत में किस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं, जान लें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से।
आज मकर राशि वालों का कैसा रहेगा दिन: 26 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर की व्यवस्था, निजी सुकून या किसी परिजन की जरूरत ध्यान खींच सकती है। मन बेचैन हो तो वास्तविक काम और तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया को अलग पहचानें। सभी तनाव समाप्त होने की उम्मीद के बजाय संभाले जा सकने वाले विषय चुनना उपयोगी रहेगा। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। निरंतर प्रयास, कौशल सुधार और जिम्मेदार संवाद के लिए यह रचनात्मक स्थिति है। गति धीमी होने को अपने आप रुकावट न मानें। आज अपनी तैयारी के आधार पर पहल करें और अधूरे काम का अगला स्पष्ट कदम चुनें।
आज का मकर राशि करियर राशिफल
बुध तुला राशि के दसवें भाव में वक्री हैं। पुराने निर्देश, रिपोर्ट और पेशेवर बातचीत की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। किसी संदेश का आशय स्पष्ट न हो तो अनुमान के बजाय पुष्टि लें। नौकरी में घरेलू चिंता से ध्यान बंटे तो सबसे जरूरी काम पहले करें और बाकी के लिए यथार्थ समय बताएं। कारोबार में पुराने ग्राहक से चर्चा दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत अब भी पहले जैसी है, यह न मानें। प्रस्ताव भेजने से पहले वर्तमान मांग पूछें। विद्यार्थियों को कमजोर विषय में छोटे प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए। उत्तर की विधि समझें और गलती का चरण पहचानें। समूह अध्ययन में अपनी जिम्मेदारी तय रखें, ताकि बातचीत वास्तविक तैयारी की जगह न ले ले। कोई आवेदन भर रहे हों तो अंतिम प्रति में विवरण और संलग्न कागज जांचें।
आज मकर राशि वालों की कैसी रहेगी धन की स्थिति
राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत, पारिवारिक खर्च और साझा दायित्वों का स्पष्ट हिसाब मांगती है। खरीद में परिवार की सहायता अपेक्षित हो तो रकम और शर्त पहले पूछें। माता पिता से धन मिलेगा, यह मानकर बजट न बनाएं। वाहन या घरेलू सुविधा खरीदने का विचार हो तो मूल कीमत के साथ बीमा, रखरखाव और नियमित खर्च जोड़ें। बचत बढ़ाने के लिए उपलब्ध आय से व्यावहारिक राशि अलग रख सकते हैं। संयुक्त भुगतान में अपना हिस्सा और भुगतान की तारीख लिखित रखें। पुराने हिसाब को संकोच में छोड़ने के बजाय संबंधित व्यक्ति से शांत ढंग से स्पष्ट करना बेहतर रहेगा।
आज मकर राशि का लव राशिफल
गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। विचारपूर्ण समझौते और आपसी समझ की गुंजाइश है, लेकिन संबंधों के दूसरे दबाव इससे समाप्त नहीं होते। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। बातचीत को तत्काल निष्कर्ष तक पहुंचाने की जल्दबाजी से बचें। साथी से घरेलू विषय पर मतभेद हो तो पहले साझा जरूरत पहचानें, फिर विकल्प रखें। मां या किसी परिजन से बात हो तो समाधान देने से पहले पूरा सुनें। मित्रों के साथ कार्यक्रम बनाएं तो अपनी सुविधा स्पष्ट बताएं। अकेले पाठक किसी परिचय में सहजता और भरोसे को समय दें। केवल एक अच्छी बातचीत को प्रतिबद्धता का पूरा आधार न बनाएं।
आज मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल
घर और काम के बीच मन अटका रहे तो आराम के बाद भी हल्की बेचैनी रह सकती है। दिन में कुछ समय बिना अतिरिक्त जिम्मेदारी के रखें। सामान्य सैर, परिचित व्यायाम या शांत सांसों पर ध्यान एक उपयोगी विराम हो सकता है। बैठने की जगह और काम की मुद्रा देखें। घरेलू सामान व्यवस्थित करते समय अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाना जरूरी नहीं है। भोजन केवल सुविधा के अनुसार नहीं, अपनी सामान्य जरूरत के हिसाब से लें। नींद का समय अनावश्यक संदेशों और अधूरे काम की चर्चा से बचाएं। कोई तकलीफ लगातार बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें, अनुमान से उपचार न करें।
मकर राशि का आज का शुभ अंक
८
मकर राशि का आज का शुभ रंग
काला
मकर राशि का आज का शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
मकर राशि का आज क्या करें
घर से जुड़े जिस विषय पर निर्णय चाहिए, उसके विकल्प और कुल खर्च लिखें। काम पर मिले संशोधित निर्देश की पुष्टि करें। उपयोगी कौशल का छोटा अभ्यास पूरा करके देखें कि अगली बार किस हिस्से में सुधार चाहिए।
मकर राशि का आज क्या न करें
मन की बेचैनी में बड़ी खरीद को राहत का उपाय न बनाएं। परिवार से तत्काल सहमति की मांग न करें। पुराने पेशेवर संदेश को वर्तमान मंजूरी समझकर खर्च करने या नई जिम्मेदारी लेने से भी बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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