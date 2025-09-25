Today Capricorn Horoscope 25 September 2025 Aaj ka makar rashi rashifal daily predictions मकर राशिफल 25 सितंबर: आज जोखिम भरे निवेश से बचें, भविष्य के लिए बनाएं प्लान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मकर राशिफल 25 सितंबर: आज जोखिम भरे निवेश से बचें, भविष्य के लिए बनाएं प्लान

Today Capricorn Horoscope 25 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेThu, 25 Sep 2025 06:01 AM
मकर राशिफल 25 सितंबर: आज जोखिम भरे निवेश से बचें, भविष्य के लिए बनाएं प्लान

Capricorn Horoscope Today 25 September 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों आज आपकी स्थिर अप्रोच प्रैक्टिकल लाभ लेकर आती है। छोटे-छोटे कार्यों पर ध्यान दें, प्यार से बातचीत करें और आराम को प्राथमिकता दें। सावधानी से प्लानिंग बनाने से वित्तीय विकल्पों को लाभ होता है। ऑफिस में मदद वाले टास्क भरोसा जीतते हैं। छोटी-मोटी असफलताओं से सीखें और लगातार कोशिश करते रहें, धैर्य, स्पष्टता और खुद की केयर से लगातार ग्रोथ होगी।

मकर लव राशिफल- आज आपका स्थिर स्वभाव प्यार को बढ़ने में मदद करता है। दयालुता के छोटे-छोटे कार्य आपकी केयर दिखाते हैं और भरोसे को मजबूत करते हैं। ईमानदार बातचीत बिना ड्रामा के शक दूर कर देता है। अगर आप अविवाहित हैं, तो फ्रेंडली इवेंट में भाग लें और हंसे, नए लोग आपकी शांत गर्मजोशी को नोटिस कर सकते हैं। कपल को साझा रूटीन और विचारशील इशारों में आराम मिलता है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, फीलिंग्स को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। धैर्य प्रदान करें और सुनें; इससे गहरा संबंध और आपसी सम्मान बनता है।

मकर करियर राशिफल- कार्यस्थल पर आज आपकी व्यवस्थित आदतें चमकेंगी। बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले स्पीड बढ़ाने और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने के लिए सबसे आसान टास्कों से शुरुआत करें। मीटिंग के दौरान स्पष्ट सुझावों के साथ बोलें, कलीग आपके प्रैक्टिकल आइडिया का सम्मान करते हैं। ओवर कमिटमेंट से बचें, छोटे यथार्थवादी लक्ष्य सेट करें और ग्रोथ शेयर करें। एक मेंटर की खोज करें या किसी जूनियर टीममेट को गाइड करें, टीमवर्क हल लाता है और आपके मान-सम्मान में सुधार करता है।

मकर आर्थिक राशिफल- आर्थिक रूप से छोटे स्थिर विकल्प सुरक्षा पैदा करते हैं। मंथली बिलों का रिव्यू करें और बचत को फ्री करने के लिए एक छोटे खर्च में कटौती करें। जब तक आप विकल्पों की तुलना नहीं करते और किसी भरोसेमंद फ्रेंड या परिवार के सदस्य से सलाह नहीं लेते, तब तक आवेगपूर्ण खरीदारी में देरी करें। इमरजेंसी बफर बनाने के लिए हर सप्ताह एक निश्चित राशि अलग रखने पर विचार करें। आज जोखिम भरे निवेश से बचें, सुरक्षित, मामूली लाभ पर ध्यान दें। भविष्य के लिए प्लानिंग बनाएं।

मकर सेहत राशिफल- जब आप सिंपल डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो सेहत स्थिर दिखती है। मांसपेशियों को ढीला करने और मन को शांत करने के लिए सुबह की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या योग से करें। रेगुलर पानी पिएं और ताजी सब्जियों, दालों और फलों के साथ हेल्दी वेजिटेरियन खाना खाएं। छोटी सैर पाचन में मदद करती है और मूड अच्छा करती है। स्क्रीन से ब्रेक लें और आंखों को बार-बार आराम दें। स्ट्रेस कम करने के लिए पांच मिनट तक गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर छोटी-मोटी परेशानियां बनी रहती हैं तो टाइम परचेक कराएं और आज खुद को रिचार्ज करने के लिए जल्दी सोएं।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal
