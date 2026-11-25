capricorn horoscope in hindi:आज अपनी तैयारी के उस हिस्से को समय दें जिसमें मौलिक सोच चाहिए। काम में रुचि आपके प्रयास को सहारा देगी।

विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने के योग हैं और बच्चों के साथ बिताया समय मन को हल्का रखेगा। नौकरी करने वाले अपना काम पूरे आत्मविश्वास से करेंगे। आज खुशी और उत्साह रहेगा। किसी रचनात्मक काम में मन लगेगा और सुखद सैर के लिए भी समय निकलेगा। पारिवारिक समारोह या सामाजिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं। दिन में जिम्मेदारियों के साथ अपने आनंद के लिए भी जगह रहेगी। छोटी बात पर झुंझलाहट उठेगी, लेकिन मन का हलकापन भी साथ रहेगा। पढ़ाई की तैयारी और अपने लोगों के साथ समय, दोनों आपके दिन को अर्थ देंगे। अपनी क्षमता को लेकर भरोसा बना रहेगा।

आज का मकर करियर राशिफल

पढ़ाई में मेहनत का अच्छा असर मिलने की संभावना है। विषय को समझने में रुचि रहेगी और रचनात्मक ढंग से काम करने का मन होगा। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा, जिससे पढ़ाई और सृजन में मन लगेगा तथा बच्चों के लिए समय निकलेगा। नौकरी में आप अपने हिस्से का काम भरोसे से करेंगे। जिम्मेदारी सामने आने पर अपनी तैयारी का सहारा मिलेगा। कारोबारियों के लिए विस्तार की दिशा में लंबी यात्रा अनुकूल रहेगी। यात्रा का उद्देश्य नए सिरे से काम बढ़ाना होगा। खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मान या पदक मिलने के योग हैं।

आज का मकर धन राशिफल कारोबार के विस्तार और उससे जुड़ी यात्रा का आर्थिक पक्ष सामने आएगा। काम बढ़ाने के प्रयासों के लिए दिन अनुकूल है, जबकि उससे मिलने वाली आमदनी की तस्वीर आगे स्पष्ट होगी। सिंह राशि के आठवें भाव में केतु कुछ उलझे विषयों से पीछे हटने और उन्हें छोड़ देने का भाव देगा। धन की चर्चा के दौरान भी कुछ देर दूरी बनाने का मन होगा। किसी बात को बार बार सोचते रहने की इच्छा कम होगी। विस्तार का विचार उत्साह देगा, फिर भी खर्च पर निर्णय लेते समय आपका मन ठहराव चाहेगा। यात्रा के लिए उपलब्ध रकम पहले तय करें। आज धन संबंधी सोच में आगे बढ़ने और थोड़ा रुककर देखने के भाव साथ रहेंगे।

आज मकर राशिफल लवलाइफ कैसी है? बच्चों को सुखद पल गा और परिवार के बीच मन प्रसन्न रहेगा। सैर के लिए निकला समय दिन की अच्छी याद बनेगा। किसी समारोह में शामिल होने की संभावना रिश्तों में मेलजोल का अवसर लाएगी। प्रेम संबंधों में साथ रहने का सुख महसूस होगा और बातचीत का मन रहेगा। सिंह राशि के आठवें भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ भीतर गर्मी और छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा होगी। सावधान रहें, तीखा जवाब सुखद बातचीत में खिंचाव ला सकता है। अपनी बात कहने से पहले थोड़ा ठहरें। अपनों के बीच खुलकर बैठने और कुछ देर अपने में रहने, दोनों की इच्छा होगी।

आज का मकर राशिफल हेल्थ कैसी है? हेल्थ पक्ष अनुकूल रहने के संकेत हैं। मन की खुशी रोज के कामों में सक्रिय रहने का उत्साह देगी। नौकरी या पढ़ाई के बाद भी पसंद की गतिविधि में रुचि रहेगी। भीतर का जोश कुछ समय बेचैनी की तरह महसूस होगा, इसलिए आराम की जरूरत की ओर ध्यान जाएगा। खेल से जुड़े लोगों के लिए अभ्यास और प्रदर्शन का पक्ष अच्छा है। दिनचर्या में विश्राम का सामान्य समय बनाए रखें। किसी सुखद सैर का विचार मन को अच्छा लगेगा। रचनात्मक काम में समय बिताने पर रोज की भागदौड़ से अलग अनुभव होगा। दिन भर की गतिविधियों के बीच बच्चों के साथ मिला समय प्रसन्नता बनाए रखेगा।

क्या करें

बच्चों के साथ उनकी पसंद की गतिविधि के लिए समय रखें।

क्या न करें

क्षणिक विरक्ति में अपने चल रहे काम से हाथ न खींचें।

कल का राशिफल