मकर राशिफल 25 अगस्त: आज छोटी-छोटी बचत नोट करें, पार्टनर या फ्रेंड की बात ध्यान से सुनें

Today Capricorn Horoscope 25 August 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today 25 August 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों को आज धैर्य और लगातार काम करने से लाभ मिलेगा। छोटे, स्पष्ट स्टेप पर फोकस करें और सिंपल टास्कों को पहले पूरा करें। अन्य लोग आपके शांत दृष्टिकोण को नोटिस करेंगे और मदद की पेशकश करेंगे। प्लानिंग को रियलिस्टिक रखें और जरूरत पड़ने पर आराम करें और आने वाले दिनों में आत्मविश्वास और स्थिर तरक्की के लिए छोटी जीत को सेलिब्रेट करें।

मकर लव राशिफल- आज आपका दिल स्थिर महसूस हो रहा है। धीरे से बोलें और अपने पार्टनर या फ्रेंड की बात ध्यान से सुनें। छोटे साझा टास्क भरोसे को गहरा कर सकते हैं। अगर अविवाहित हैं, तो एक शांत शौक ग्रुप या किसी नए व्यक्ति के साथ साधारण बातचीत का प्रयास करें। जल्दबाजी से बचें। ईमानदार शब्द और छोटे इशारे बड़ी प्लानिंग से ज्यादा मायने रखते हैं। आज छोटे-छोटे रूटीन पर धीरे से भरोसा करें।

मकर करियर राशिफल- आज वर्कप्लेस पर आप व्यवस्थित रहकर प्रैक्टिकल परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। बड़े कार्यों को छोटे-छोटे स्टेप में तोड़ें और एक समय में एक ही काम पूरा करें। टीम मेंबर के साथ स्पष्ट अपडेट शेयर करें ताकि हर कोई अगली एक्टिविटी को समझ सके। मुश्किल पार्ट के लिए मदद मांगें और काम की सलाह स्वीकार करें। स्थिर परिणाम दिखाने के लिए डेडलाइन को रियलिस्टिक रखें और तरक्की पर ध्यान दें। नए मौके किसी शांत आइडिया या आज आपके द्वारा किए गए छोटे सुधार से आ सकते हैं। हर जीत को रिकॉर्ड करें और किसी को बताएं।

मकर आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले स्थिर दिख रहे हैं। आज आप जो खर्च करते हैं उस पर नजर रखें और छोटी-छोटी बचत नोट करें जिन्हें आप रख सकते हैं। जब तक आप विकल्पों की तुलना नहीं कर लें तब तक बड़ी खरीदारी से बचें। अगर पेमेंट पेंडिंग हैं, तो पहले महत्वपूर्ण पेमेंट को करें। एक सिंपल प्लानिंग आपको तनाव से बचने और कंट्रोल बनाने में मदद करेगी। डेली खर्च को कम करने का एक सिंपल तरीका खोजे, और उस बचत को इमरजेंसी फंड में जोड़ें। छोटी बचत को सेलिब्रेट करें और धैर्य रखें।

मकर सेहत राशिफल- आज आपके बॉडी को लगातार केयर की जरूरत है। थोड़ा टहलें, धीरे से स्ट्रेच करें और हर कुछ घंटों में एक अच्छा गिलास पानी पिएं। जब आप थका हुआ महसूस करें तो आराम करें और आज रात समय पर सोएं। सिंपल, हेल्दी खाना खाएं और भारी भोजन से बचें जो आपको धीमा कर देते हैं। तनाव बढ़ने पर गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें और स्क्रीन से छोटे-छोटे ब्रेक लें। आज शांत समय का आनंद लें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

