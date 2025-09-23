Today Capricorn Horoscope 23 September 2025 Aaj ka makar rashi rashifal predictions मकर राशिफल 23 सितंबर: आज रिस्क भरे ऑफर और छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मकर राशिफल 23 सितंबर: आज रिस्क भरे ऑफर और छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें

मकर राशिफल 23 सितंबर: आज रिस्क भरे ऑफर और छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें

Today Capricorn Horoscope 23 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेTue, 23 Sep 2025 06:06 AM
Capricorn Horoscope Today 23 September 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों आज आपका दिन स्थिर एनर्जी और समझदारी वाले ऑप्शन लेकर आया है जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। छोटे लेकिन लगातार एक्शन नजर आने वाले ग्रोथ दिलाते हैं। परिवार का सहयोग और स्पष्ट बातचीत कार्यों को आसान बनाती है। व्यवस्थित रहें, छोटे-छोटे ब्रेक लें और तनाव को कम और रिजल्ट को बेहतर बनाए रखने के लिए बदलावों पर शांति से रिस्पॉन्स दें और धैर्य रखें।

मकर लव राशिफल- आज आपकी रोमांटिक लाइफ शांत और ईमानदार महसूस हो सकती है। दयालुता के छोटे-छोटे काम भरोसे को बनाते हैं। प्लानिंग के बारे में स्पष्ट रूप से बात करें और धैर्य से सुनें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो डेली टास्कों में मदद का ऑफर दें और साथ में एक शांत पल साझा करें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी कम्युनिटी इवेंट में पार्ट लें या दोस्तों के जरिए मिलें, स्थिर लोग आपके वैल्यू से मेल खाते हैं। उम्मीदों को सिंपल रखें और ईमानदार रहें और टाइम को यह दिखाने दें कि फीलिंग्स कैसे बढ़ती हैं।

ये भी पढ़ें:आज किन राशि वालों को होगा लाभ और किस राशि के लोग रहें सावधान, जानें

मकर करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर निरंतर कोशिश से ग्रोथ और कलीग से सम्मान मिलता है। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें और कार्यों को छोटे-छोटे स्टेप में बांट लें। छोटे अपडेट शेयर करें ताकि टीम के मेंबर आपकी प्लानिंग को जान सकें। जब कोई रोकता है तो मदद करें क्योंकि आपके स्थिर स्वभाव पर ध्यान दिया जाता है। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। अगर आपको सलाह की जरूरत है, तो किसी भरोसेमंद कलीग या मेंटर से पूछें। एक सिंपल टू-डू लिस्ट बनाएँ और दूसरा काम शुरू करने से पहले एक काम पूरा करें और स्माइल करें।

मकर आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में सावधानी भरे फैसले लें। बिलों को रिव्यू करें और सप्ताह के लिए एक छोटी बचत का लक्ष्य सेट करें। तुरंत खरीदारी और बड़े, रिस्क भरे ऑफर से बचें। अगर कोई पैसे उधार मांगता है, तो स्पष्ट रहें कि आप क्या और कब दे सकते हैं। महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करें। एक छोटा बजट प्लान और खर्चों की सिंपल ट्रैकिंग शांति लाएगी। गलतफहमी को रोकने और विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए साझा लागतों के बारे में फैमिली के साथ खुलकर बात करें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 23 सितंबर: आज कमाई से एक छोटी रकम बचाएं और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें

मकर सेहत राशिफल- आपके बॉडी को कोमल देखभाल और रेगुलर आराम की जरूरत है। छोटी वॉक, सिंपल स्ट्रेचिंग और नींद के रूटीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे। भारी सामान उठाने और एक्टिविटी में अचानक बदलाव से बचें। फलों, अनाजों और सब्जियों के साथ संतुलित भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं। जब आप तनाव महसूस करें तो गहरी सांसें लें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

