आज का मकर राशिफल (23 अक्टूबर): गुस्से में कोई आर्थिक घोषणा न करें, बिना जांचे बड़ी जिम्मेदारी न लें
Aaj ka makar rashifal 23 October: आज मकर राशि वालों को धन के मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता रहने वाली है। जानें आज मकर राशि का करियर, सेहत और लव लाइफ कैसी रहेगी। पढ़ें टुडे मकर राशिफल।
तेईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा। परिवार की अपेक्षाएं, वाणी और खर्च संबंधी निर्णय ध्यान मांग सकते हैं। इसे अपने आप धन बढ़ने का संकेत न मानें। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के तीसरे भाव में आएगा। जरूरी संवाद और अधूरे छोटे काम में पहल उपयोगी हो सकती है। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। कौशल का दोहराव, जिम्मेदार बातचीत और टिकाऊ प्रयास आगे बढ़ने के व्यावहारिक साधन हैं। यह स्थिति केवल रुकावट नहीं बताती। आज साहस का अर्थ बिना जांचे बड़ी जिम्मेदारी लेना नहीं, तैयारी के साथ सीमित कदम उठाना रखें।
मकर राशि की आज करियर और शिक्षा
काम का दबाव बढ़े तो पहले पहचानें कि कौन सा परिणाम वास्तव में आज देना जरूरी है। एक साथ सब पूरा करने की कोशिश गुणवत्ता प्रभावित कर सकती है। बुध तुला राशि के दसवें भाव में हैं। काम की बात, लिखित निर्देश और प्रस्तुति स्पष्ट रखना उपयोगी रहेगा। शुक्र भी तुला राशि के दसवें भाव में स्वराशि के होकर वक्री हैं, इसलिए पुराने पेशेवर विकल्प या प्रस्तुति की समीक्षा की जा सकती है। प्रस्ताव केवल आकर्षक दिखने पर स्वीकार न करें। नौकरी बदलने का विचार हो तो भूमिका और अपेक्षाएं पढ़ें। कारोबार में जिम्मेदारियों का लिखित बंटवारा रखें। विद्यार्थी कठिन प्रश्न छोटे चरणों में हल करें और अटके हिस्से को पहचानें। भाई, बहन या सहपाठी से सहायता मिले तो उसका उपयोग करें, मगर अपनी तैयारी की जिम्मेदारी उनके भरोसे न छोड़ें।
मकर राशि वालों की आज धन और वित्त की स्थिति
राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत, पारिवारिक जरूरतों और साझा आर्थिक दायित्वों का अलग हिसाब रखने की जरूरत दिखाती है। किसी दूसरे की रकम अपनी उपलब्ध राशि में न जोड़ें। आय की संभावना हो तो भुगतान की प्रक्रिया और कटौतियां समझें। मेहनत उपयोगी है, लेकिन हर प्रयास का तत्काल आर्थिक परिणाम मानना उचित नहीं। खरीद से पहले उपयोग, विकल्प और रखरखाव की लागत देखें। परिजन की सहायता करनी हो तो अपने जरूरी भुगतान देखते हुए सीमा तय करें। पुराने हिसाब की चर्चा में आरोपों के बजाय रसीद और वास्तविक रकम सामने रखें। अस्पष्ट शर्त पर सहमति देने की जल्दबाजी न करें।
मकर राशि के आज प्रेम और रिश्ते कैसे रहेंगे
गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। विचारपूर्ण समझौते और पारस्परिक समझ की गुंजाइश है, लेकिन संबंध के सभी दबाव समाप्त नहीं माने जा सकते। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। इस संदर्भ में मतभेद संभालते समय प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की प्राथमिकता सुनना उपयोगी रहेगा। साथी से किसी निर्णय पर सहमति चाहिए तो जवाब के लिए जगह दें। प्रेम संबंध में योजनाओं की स्पष्ट पुष्टि करें। बच्चों की पढ़ाई का विषय उठे तो अपेक्षित परिणाम घोषित करने के बजाय अभ्यास और सहायता की जरूरत देखें। छोटे भाई या बहन की बात बिना बीच में रोके सुनें और प्रोत्साहन मिले तो उसे सहजता से स्वीकार करें।
मकर राशिफल स्वास्थ्य और कल्याण
मानसिक दबाव महसूस हो तो दिनचर्या में छोटे विराम रखें। लगातार बैठे रहना और भोजन टालना काम पूरा करने का टिकाऊ तरीका नहीं है। अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार चलना या हल्का खिंचाव करना उपयोगी हो सकता है। काम समाप्त होने के बाद भी विचार चलते रहें तो अगले कार्य लिखकर सूची बंद कर दें। नींद से पहले बार बार संदेश जांचना सीमित करें। पुराने चिकित्सकीय निर्देश का पालन कर रहे हों तो उसे नियमित रखें। नई या लगातार बनी परेशानी के लिए योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आराम की जरूरत को अपनी मेहनत की कमी समझकर नजरअंदाज न करें।
शुभ अंक
८
शुभ रंग
काला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
मकर राशि वाले आज क्या करें
कठिन काम का ऐसा हिस्सा चुनें जो उपलब्ध साधनों से पूरा हो सके। साझा निर्णय में अपनी अपेक्षा, खर्च और जिम्मेदारी लिखें। सामने वाले को संशोधन का अवसर दें और सहमति के बाद अगला कदम तय करें।
मकर राशि वाले आज क्या न करें
गुस्से में आर्थिक घोषणा न करें। क्षमता साबित करने के लिए हर अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार न करें। बच्चों की प्रगति को दूसरे बच्चे से न तौलें और किसी अधूरी बातचीत को अंतिम सहमति मानकर आगे न बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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