आज का मकर राशिफल (23 अक्टूबर): गुस्से में कोई आर्थिक घोषणा न करें, बिना जांचे बड़ी जिम्मेदारी न लें

Aaj ka makar rashifal 23 October: आज मकर राशि वालों को धन के मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता रहने वाली है। जानें आज मकर राशि का करियर, सेहत और लव लाइफ कैसी रहेगी। पढ़ें टुडे मकर राशिफल।

तेईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा। परिवार की अपेक्षाएं, वाणी और खर्च संबंधी निर्णय ध्यान मांग सकते हैं। इसे अपने आप धन बढ़ने का संकेत न मानें। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के तीसरे भाव में आएगा। जरूरी संवाद और अधूरे छोटे काम में पहल उपयोगी हो सकती है। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। कौशल का दोहराव, जिम्मेदार बातचीत और टिकाऊ प्रयास आगे बढ़ने के व्यावहारिक साधन हैं। यह स्थिति केवल रुकावट नहीं बताती। आज साहस का अर्थ बिना जांचे बड़ी जिम्मेदारी लेना नहीं, तैयारी के साथ सीमित कदम उठाना रखें।

मकर राशि की आज करियर और शिक्षा काम का दबाव बढ़े तो पहले पहचानें कि कौन सा परिणाम वास्तव में आज देना जरूरी है। एक साथ सब पूरा करने की कोशिश गुणवत्ता प्रभावित कर सकती है। बुध तुला राशि के दसवें भाव में हैं। काम की बात, लिखित निर्देश और प्रस्तुति स्पष्ट रखना उपयोगी रहेगा। शुक्र भी तुला राशि के दसवें भाव में स्वराशि के होकर वक्री हैं, इसलिए पुराने पेशेवर विकल्प या प्रस्तुति की समीक्षा की जा सकती है। प्रस्ताव केवल आकर्षक दिखने पर स्वीकार न करें। नौकरी बदलने का विचार हो तो भूमिका और अपेक्षाएं पढ़ें। कारोबार में जिम्मेदारियों का लिखित बंटवारा रखें। विद्यार्थी कठिन प्रश्न छोटे चरणों में हल करें और अटके हिस्से को पहचानें। भाई, बहन या सहपाठी से सहायता मिले तो उसका उपयोग करें, मगर अपनी तैयारी की जिम्मेदारी उनके भरोसे न छोड़ें।

मकर राशि वालों की आज धन और वित्त की स्थिति राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत, पारिवारिक जरूरतों और साझा आर्थिक दायित्वों का अलग हिसाब रखने की जरूरत दिखाती है। किसी दूसरे की रकम अपनी उपलब्ध राशि में न जोड़ें। आय की संभावना हो तो भुगतान की प्रक्रिया और कटौतियां समझें। मेहनत उपयोगी है, लेकिन हर प्रयास का तत्काल आर्थिक परिणाम मानना उचित नहीं। खरीद से पहले उपयोग, विकल्प और रखरखाव की लागत देखें। परिजन की सहायता करनी हो तो अपने जरूरी भुगतान देखते हुए सीमा तय करें। पुराने हिसाब की चर्चा में आरोपों के बजाय रसीद और वास्तविक रकम सामने रखें। अस्पष्ट शर्त पर सहमति देने की जल्दबाजी न करें।

मकर राशि के आज प्रेम और रिश्ते कैसे रहेंगे गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। विचारपूर्ण समझौते और पारस्परिक समझ की गुंजाइश है, लेकिन संबंध के सभी दबाव समाप्त नहीं माने जा सकते। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। इस संदर्भ में मतभेद संभालते समय प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की प्राथमिकता सुनना उपयोगी रहेगा। साथी से किसी निर्णय पर सहमति चाहिए तो जवाब के लिए जगह दें। प्रेम संबंध में योजनाओं की स्पष्ट पुष्टि करें। बच्चों की पढ़ाई का विषय उठे तो अपेक्षित परिणाम घोषित करने के बजाय अभ्यास और सहायता की जरूरत देखें। छोटे भाई या बहन की बात बिना बीच में रोके सुनें और प्रोत्साहन मिले तो उसे सहजता से स्वीकार करें।

मकर राशिफल स्वास्थ्य और कल्याण मानसिक दबाव महसूस हो तो दिनचर्या में छोटे विराम रखें। लगातार बैठे रहना और भोजन टालना काम पूरा करने का टिकाऊ तरीका नहीं है। अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार चलना या हल्का खिंचाव करना उपयोगी हो सकता है। काम समाप्त होने के बाद भी विचार चलते रहें तो अगले कार्य लिखकर सूची बंद कर दें। नींद से पहले बार बार संदेश जांचना सीमित करें। पुराने चिकित्सकीय निर्देश का पालन कर रहे हों तो उसे नियमित रखें। नई या लगातार बनी परेशानी के लिए योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आराम की जरूरत को अपनी मेहनत की कमी समझकर नजरअंदाज न करें।

शुभ अंक ८

शुभ रंग काला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मकर राशि वाले आज क्या करें कठिन काम का ऐसा हिस्सा चुनें जो उपलब्ध साधनों से पूरा हो सके। साझा निर्णय में अपनी अपेक्षा, खर्च और जिम्मेदारी लिखें। सामने वाले को संशोधन का अवसर दें और सहमति के बाद अगला कदम तय करें।