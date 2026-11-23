Makar rashifal Today: मकर राशि वालों को परिवार के साथ सुकून मिलेगा। वाहन खरीद और माता पिता से धन मिलने के योग हैं, साझा रकम पर धैर्य रखें। पढ़ें 23 नवंबर का विस्तृत मकर राशि का राशिफल।

घर का साथ आज मन का बोझ हल्का करेगा। तनाव और उलझनों से राहत मिलेगी। परिवार और मित्रों के बीच दिन आनंद से बीतेगा। माता से संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे बातचीत में अपनापन होगा। किसी पारिवारिक समारोह या सामाजिक मिलन में शामिल होने की संभावना है। नए वाहन की खरीद के योग हैं। माता पिता से धन मिलने की संभावना भी है। बचत बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। आज की खुशी में घर का आराम खास जगह रखेगा। बाहर के कामों के बीच भी मन अपनों के पास लौटने को करेगा। रोज की चिंताओं पर अटकी सोच को विराम मिलेगा। साथ बैठने के छोटे मौके दिन को सुखद बनाएंगे। शाम को परिवार के बीच रहने का आकर्षण रहेगा।

आज का मकर करियर राशिफल दफ्तर में बातचीत और संदेशों के जरिए काम की बात आगे रखने के अवसर रहेंगे। तुला राशि के दसवें भाव में मार्गी बुध आज पेशेवर संवाद और पढ़ाई को सहारा देगा। किसी सौदे पर चर्चा के लिए भी दिन अनुकूल है। दफ्तर के साथी से काम समझने या अपना पक्ष बताने की बातचीत होगी। बात कहने का ढंग आज आपके ध्यान में रहेगा। कारोबार में प्रस्ताव पर विचार करने और उसकी उपयोगिता समझने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए किसी विषय को बातचीत के जरिए समझना उपयोगी रहेगा। पढ़ते समय मन में उठे सवाल पूछने के लिए दिन अनुकूल है। काम से जुड़ा संदेश भेजते समय अपना मुख्य उद्देश्य साफ रखें। आज कार्यक्षेत्र में संवाद प्रमुख रहेगा और पढ़ाई में समझ विकसित करने पर ध्यान रहेगा।

आज का मकर मनी राशिफल बचत बढ़ाने की गुंजाइश पर ध्यान जाएगा। माता पिता से आर्थिक मदद मिलने की संभावना वाहन खरीदने के विचार को सहारा दे सकती है। नई गाड़ी लेने के योग हैं, हालांकि रकम और खरीद का फैसला अपनी स्थिति देखकर होगा। सिंह राशि के आठवें भाव में मार्गी गुरु आज साझा धन और निजी मामलों का सवाल सामने लाएगा। संयुक्त खाते या ससुराल से जुड़ी कोई बात उठेगी और उसमें धैर्य लगेगा। घर के लिए अपनी इच्छा और साझा रकम की स्थिति पर अलग से विचार होगा। सावधान रहें, साझे धन पर अकेले खर्च का फैसला न करें। आज बचत के लिए कुछ रकम अलग रखने की पहल अनुकूल रहेगी। धन के मामले में पारिवारिक सहायता की संभावना उत्साह देगी।

आज का मकर लव राशिफल माता के साथ बातचीत में सहजता रहेगी। परिवार के बीच बैठना अच्छा लगेगा और मित्रों के साथ समय आनंद देगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के चौथे भाव में रहेगा, जिससे आज घर का आराम और परिवार की शाम मन को खींचेगी। किसी समारोह में जाने की संभावना रिश्तों में मेलजोल का अवसर लाएगी। मिलने का कार्यक्रम बनेगा तो उसमें शामिल होने का उत्साह रहेगा। घर के सामान्य विषयों पर हुई बातचीत भी आपको अपने लोगों के करीब महसूस कराएगी। निजी मामले पर चर्चा के दौरान धैर्य की जरूरत रहेगी। किसी बात को समझने में समय लगे तो सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें। आज रिश्तों की खुशी साथ बिताए समय में होगी और माता से जुड़ाव सुख देग

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल आज मन का हल्कापन आपके अनुभव का प्रमुख हिस्सा रहेगा। तनाव से राहत मिलने पर रोज की गतिविधियां अधिक सहज लगेंगी। परिवार और मित्रों के साथ बिताए समय में चिंताओं से ध्यान हटेगा। घर में आराम करने की इच्छा रहेगी। बाहर मिलने जुलने का अवसर आया तो उसके साथ घर लौटने का सुख भी जुड़ा रहेगा। सेहत के किसी खास नतीजे का संकेत नहीं है, आज का सहारा मानसिक सुकून और आराम है। दिन में विश्राम के लिए थोड़ा समय रखें। शाम की पारिवारिक बातचीत में मन रमेगा और घर में ठहरना अच्छा लगेगा।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें आज उपलब्ध रकम में से बचत का हिस्सा अलग रखें।

क्या न करें वाहन खरीदने के उत्साह में अपनी तय खर्च सीमा न लांघें।